Жэўжык, спадчына і мілагучнасць. Дипломаты на флэш-мобе назвали свои любимые белорусские слова

Не так часто у белорусов есть возможность посмотреть на чиновников в неформальной обстановке. 21 февраля таким поводом стал Международный день родного языка. По этому случаю МИД Беларуси объявил флешмоб для белорусов зарубежья. Землякам предлагалось запостить в соцсетях свои фото с табличкой, где было бы написано любимое слово по-белорусски и его перевод на язык страны, в которой теперь находится человек.

Белорусы из-за границы в инициативу включились не особо активно. Зато первыми ее поддержали многие дипмиссии нашей страны. Некоторые просто сделали репост объявления, другие добавили стихи - от Купалы и Панченко до Бородулина и Гальперовича. Или выложили карточки - как посольство в Германии: там выбрали заимствованное в белорусский из немецкого слово "дах". Наши дипломаты в Южной Корее рассказали о празднике в одной из местных школ, посольство в Латвии провело диктант в Рижской белорусской школе по "Подыху навальніцы" Ивана Мележа. А кое-где послы собственной персоной поучаствовали в флэш-мобе. Одни топ-дипломаты просто снялись с табличкой с белорусским орнаментом, другие вдобавок записали видеообращение.

Дмитрий Мирончик выбрал, пожалуй, самое необычное слово флэш-моба - "жэўжык". Фото: Фейсбук Посольства Беларуси в Швеции

Так, у посла Беларуси в Швеции и Норвегии Дмитрия Мирончика, судя по снимку, любимое белорусское слово – «жэўжык». А в своем ролике он, напомнив, что в мире современных технологий сегодня задействовано всего сотня языков из почти 6 тысяч, сказал: «У кожнага чалавека ёсць толькі адна родная мова, на якой табе хочацца спяваць, калі ўсё добра, і лаяцца, калі ўсё дрэнна».

Любопытно, что за спиной у посла на фото – белорусский и шведский флажки, а на полочках – гипсовый бобер (сувенир из Бобруйска) и плюшевый мишка в белорусской рубашке. Напомним, несколько лет назад сброс плюшевых мишек на территорию Беларуси со шведского самолета, который нарушил воздушное пространство республики, стал причиной охлаждения отношений двух стран.

Также на странице посольства снимок второго секретаря по консульским, гуманитарным вопросам и протоколу Ярослава Мартинкевича. Его выбор – слово «карагод».

Молодой сотрудник белорусской дипмиссии в Швеции Ярослав Мартинкевич считает любимым слово "карагод". Фото: Фейсбук Посольства Беларуси в Швеции

Посол Беларуси в Бельгии и Люксембурге Александр Михневич выбрал для акции слово «спадчына». Его снимок наверняка сделан в интерьерах посольства. Напомним, Михневич прежде уже занимал пост посла Беларуси в Великобритании, Северной Ирландии и Ирландии, был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел. Его отец – Юрий Михневич, министр культуры БССР с 1971-го по 1988-й.

Александр Михневич, посол в Бельгии и Люксембурге, остановился на слове "спадчына". Фото: Фейсбук МИД

Замминистра иностранных дел Андрей Дапкюнас в своем видеообращении признался, что долго думал, какое слово выбрать для своей карточки. Но для него важны не отдельные слова, а весь родной язык: «Мая родная мова – мая адзіная і любімая». Дапкюнас пожелал всем в День родного языка помнить про ответственность за его судьбу не раз в год, а «кожны божы дзень». По словам замминистра, важен не день, когда начал говорить на родном языке, а то, что на него откликается сердце. В итоге, в конце ролика Дапкюнас пишет и показывает на камеру слоган «Любі сваё!».

Замминистра Андрей Дапкюнас выбрал не одно слово, а весь родной язык. Фото: Фейсбук МИД

Кстати, Андрей Дапкюнас – выходец из белорусскоязычной среды. Он сын бывшего директора Купаловского музея Жанны Дапкюнас, которая приходится родственницей самому Янке Купале, и театрального деятеля Вадима Дапкюнаса.

Еще один замминистра Олег Кравченко выбрал для флэш-моба слово «каштоўнасць». Он, как и его коллега Андрей Дапкюнас, снялся в кабинете. Как пишут в комментариях к его фото на странице МИДа в Фейсбуке, как раз 21 февраля у Олега Ивановича день рождения.

Замминистра Олег Кравченко тоже принял участие в акции. ФОто: Фейсбук МИД

Заместитель министра Евгений Шестаков с табличкой, на которой напечатано слово «сяброўства» снялся у фирменного баннера министерства. На этом фоне, заметим, снимались многие сотрудники аппарата. К примеру, пресс-секретарь Анатолий Глаз – он выбрал слово «мілагучнасць». Жаль только, что почти все фото на странице МИДа в Фэйсбуке оказались без подписи, ведь не всех дипломатов и чиновников министерства широкая публика знает в лицо.

Замминистра Евгений Шестаков и его слово для флэш-моба. Фото: Фейсбук МИД

Что касается самого министра иностранных дел Владимира Макея, то он 21 февраля провел в компании аккредитованных в Беларуси глав дипмиссий. После приветствия главы МИДа участники события в Национальной библиотеке, которое приурочили и к 20-летию провозглашения ЮНЕСКО Дня родного языка и к 25-летию принятия Конституции Беларуси, зачитали отрывки главных законов своих стран на родных языках.

Министр иностранных дел Владимир Макей в Международный день родного языка общался с дипкорпусом зарубежных стран в Беларуси. Фото: Фейсбук МИД