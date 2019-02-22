В «Березовом краю» меньше чем за год сдохло 112 коров. Проблемой занялась прокуратура

112 животных пало за одиннадцать месяцев 2018 года на фермах ОАО «Березовый край» Браславского района. Всего в этот период поголовье крупного рогатого скота там составляло 1976. Проблемой заинтересовались правоохранительные органы. Если бы на фермах соблюдали технологию кормления и содержания скота, цифра падежа не была бы такой внушительной, уверены в районной прокуратуре.

- Животные в большинстве случаев умирали из-за перитонита, острой хронической пневмонии, гастроэнтерита. Одной из причин перитонита может стать попадание в корм инородного предмета, пневмония может начаться из-за сквозняков или холодного питья, гастроэнтерит – из-за некачественного корма, - рассказала старший помощник прокурора Алеся Скурат.

На фермах действительно нашли много нарушений. Так, на ферме «Белая», где содержали коров, не был убран навоз, в помещении было мало света. А в профилактории, где держат новорожденных телят, дверь была раскрыта нараспашку, а в крыше были отверстия гораздо большего размера, чем нужно для вентиляции. Вместо свежего воздуха по телятнику гуляли сквозняки. Само здание довольно ветхое, в стене проверяющие нашли дыру, в которую свободно мог пролезть кот. И коты действительно сидели рядом с маленькими телятами. Хотя по правилам содержания скота такое соседство строго запрещается.

По результатам проверки директору сельхозпредприятия прокуратура внесла представление. Сейчас прокуратура проверяет фермы в других хозяйствах. Нарушения находят аналогичные.