Глава ЦИК Лидия Ермошина: Если бы у меня спросили, я бы назначила выборы на воскресенье — 1 декабря

22 февраля председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина провела онлайн-видеобрифинг. Тема - «О подготовке к предстоящим выборам в Беларуси и новшествах в избирательном процессе».

- У нас в стране в 2020 году истекает срок полномочий и парламента и президента. И хотя закон и не запрещает совмещать обе кампании, в стране сложилась такая практика – не совмещать президентские выборы ни с какой другой кампанией, - рассказала Лидия Ермошина. – Интрига в том, что никто не знает какие выборы пройдут первыми. Это является предметом обсуждений, интриг. ЦИК тоже не обладает информацией об этом. Мы надеемся, что тайна будет открыта во время конституционного послания президента в апреле. Но на всякий случай мы готовимся к двум избирательным кампаниям.

Ермошина напомнила, что выборы в парламент объявляет президент, а о президентские выборах - парламент.

- Мы будем в любом случае готовы и сможем обучить тот персонал, который будет работать в ходе избирательной кампаний, - пояснила Лидия Ермошина. – Я думаю, что выборы будут не летом, а осень. То есть объявлены они будут в апреле, но весна тут скорее как реклама. Если бы у меня спросили, мною облюбованная дата, я бы обозначила воскресенье - 1 декабря.

Напомним, в Беларуси в ближайшее время предстоит две электоральные кампании: выборы президента и Палаты представителей Национального собрания.

При этом пока сохраняется интрига, когда они пройдут и в какой очередности. Обе кампании должны пройти не позднее 2020 года. Оба события связаны критичными датами: президентские выборы не позднее 30 августа, парламентские до 6 сентября. Президентские выборы связаны сроками проведения последней инаугурации белорусского лидера, кампания по выборам в парламент - датами проведения первой установочной сессии. В ЦИКе не хотят совмещать два этих события.

- Когда придет время, будет принято соответствующее политическое решение и какую-то избирательную кампанию перенесут на более ранний срок. Об этом должны договориться глава государства и парламент, - передает belta.by слова главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной. - Провести две кампании подряд, перманентно. Получается для страны шесть тяжелых месяцев.

Последние президентские выборы в Беларуси прошли в 2015 годуФото: Виктор ДРАЧЕВ

Еще в 2017 году Лидия Ермошина заявляла о том, что одна из кампаний может быть перенесена на 2019 ода. Позже Александр Лукашенко не раз негативно отзывался о возможном переносе выборов, но при этом не раз повторял, что ближайшие два года – время «политической вакханалии».

В январе 2018 года глава ЦИК сказала, что о выборах может объявить президент в апреле во время ежегодного послания к народу и парламенту. К слову, за год до выборов нельзя менять избирательное законодательство. При этом изменения в избирательном законодательстве – одна из тех тем, которая часто звучит при переговорах с ЕС.

Ермошина: Президент сказал, что референдума в ближайшее время не будет (подробнее)

Ермошина: Выборы 2020 года могут пройти раньше (подробнее)