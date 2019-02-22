«Славянский базар-2019»: те же лица по сниженным ценам

В интернете продажа билетов на «Славянский базар» стартует только 25 февраля. А в четырех концертных кассах уже началась с утра пятницы, 22-го. Жители Витебска этой трехдневной форой активно пользуются: с утра у касс уже стояли в очередях по 20 - 30 человек.

Лучше всего пока продается сольник Валерия Леонтьева, который пройдет 12 июля, а посетить его можно за 25 - 55 рублей. Ему на пятки наступает Стас Михайлов. Дамы пойдут на концерт 10 июля. Михайлов немного дороже Леонтьева - от 30 до 70 рублей. Бодро разбирают лучшие места на Надежду Кадышеву (20 - 45 рублей), сольный концерт Виктора Королева (15 - 45 рублей), группу «Кипелов» (25 - 55 рублей). Не зевают и поклонники классики: активно приобретают билеты на шоу Санкт-Петербургского Государственного балета на льду «Лебединое озеро» (10 - 48 рублей).

На первом этапе продаж можно купить билеты на конкурсные концерты, концерты «Увертюра к фестивалю», «Золотой хит», Viva, Italia!, «КВН-концерт чемпионов и финалистов Высшей лиги Международного союза КВН» и торжественную церемонию открытия. Кстати, билеты на открытие по сравнению с прошлым годом чуть подешевели - удовольствие лицезреть его обойдется в 65 - 195 рублей (в прошлом году 70 - 210 рублей). В программе гала-концерта заявлены Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Ядвига Поплавская, Анатолий Ярмоленко, Таисия Повалий и другие артисты.

Желающим попасть на торжественное закрытие фестиваля, гала-концерт «Шансон ТВ - все звезды», концерты «Песнярам» - 50» и шоу Europa Plus TV придется подождать до 15 марта. В этот день начнется второй этап продажи билетов и в кассах города, и на интернет-площадках. Кроме билетов, продаются и подарочные сертификаты номиналом от 10 до 100 рублей. Это на случай, если вы хотите «угостить» кого-то «Славянским базаром», но не очень хорошо осведомлены о его музыкальных предпочтениях.