2019-02-22T15:48:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Школьник, обороняясь, зарезал взрослого мужчину, теперь он должен выплатить его матери около 20 000 рублей

16-летнего оршанца признали виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске осудили парня, который, защищаясь, зарезал пьяного мужчину.В Витебске осудили парня, который, защищаясь, зарезал пьяного мужчину.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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21 февраля суд Октябрьского района Витебска поставил точку в деле 16-летнего оршанца Ильи Е., которого обвиняли в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны. Подростка признали виновным. В колонию парня не отправят - суд назначил ему наказание в виде двух лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. В пользу матери погибшего мужчины десятиклассник должен выплатить 20 000 рублей. Пока подростку не исполнится 18, выплачивать деньги будут его родители.

Напомним, трагедия произошла 21 октября 2018 года. 16-летний оршанец вместе с другом приехал в Витебск. Один из ребят собирался навестить девушку, которая лежала в больнице, второй - сделать кое-какие покупки. Около семи часов вечера молодые люди шли по улице Гагарина в сторону Смоленского рынка, когда к ним подошел незнакомый нетрезвый мужчина. Как объяснял потом Илья, на незнакомца они обратили внимание еще раньше - тот задел какого-то прохожего. Подойдя к подросткам, мужчина положил им руки на плечи и начал что-то говорить. Илья отвел руку незнакомца. Между ними начался конфликт, который перерос в потасовку. 35-летний мужчина избил подростка кулаками, а тот, защищаясь, один раз ударил его ножом. Нож школьник, как он потом объяснил, взял с собой в дорогу, чтобы нарезать продукты. Удар пришелся в грудь, лезвие задело легкое и сердце. Мужчину с места происшествия увезли в больницу, в девять часов вечера он умер.

Молодого человека задержали, когда он с другом уже собирался уезжать домой, в Оршу. Найти его помогла запись видеорегистратора стоящего неподалеку от места потасовки авто. Кстати, та же запись и подтвердила, что парень не лгал, когда рассказывал следователям о том, что произошло. Это позволило переквалифицировать первоначально предъявленное ему обвинение в убийстве, и на суде речь шла уже об убийстве, совершенно при превышении пределов необходимой самообороны.

Погибшему было 35 лет, он был не раз судим. Илья Е. раньше не имел конфликтов с законом. Приговор еще не вступил в законную силу.

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