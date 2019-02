«Хочется экстрима». Тысячи мужчин пробежали с голым торсом в центре Минска

Эту забаву или патриотичный забег Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) вместе с партнерами проводит не в первый раз. Так повелось, что в наших краях День защитников Отечества и Вооруженных Сил, отмечаемый 23 февраля, ассоциируется как мужской день. К этому поводу БФЛА и приурочила «Забег настоящих мужчин».

Финальный рывок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Условия просты: выбираешь дистанцию (1 км или 3 км) и бежишь с голым торсом как в армии. Организаторы заранее предупреждали участников, мол, надо рассчитывать свои силы, прислушиваться к самочувствию, за несколько часов до старта хорошо поесть, после забегать пить теплые (но не горячительные) напитки.

Конор Макгрегор заочно присутствовал на забеге.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Помещение, где перед забегом выдавали стартовые номера, напоминало военкомат перед отправкой в армию: мужчины с рюкзаками и сумками толпились в проходах, спрашивали, что и куда. Корреспондент KP.BY быстро нашел себя в списках и получил номер, оставалось только заполнить расписку: ответственность за свое состояние во время забега беру на себя, если вдруг что случиться – звоните по такому-то номеру телефона. В общем, все как на обычных забегах.

Сколько эмоций!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Какого-то волнения нет. Скорее мысли и вопросы. Вот скажет кто-нибудь: смысл всего этого (пробежать голым по городу много ума не надо)? Или почему нельзя пробежать женщинам в этот день (ведь многие работают в медчастях, отделах кадров ВС и не только)? Да и ведь справедливое замечание, что День защитников Отечества и Вооруженных Сил в Беларуси можно было бы отмечать в день битвы под Оршей или Грюнвальдской битвы. Этими вопросами без конкретных ответов жонглирую, пока переодеваюсь в палатке, которые поставили на Немиге возле Дворца спорта.

Бежали все!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые уже за 40 минут до старта с голым торсом бегают, разминаются.

- Я бы им сказал: поберегите себя, - вещает глава БФЛА Вадим Девятовский. – Регистрация на забег закончилась до старта, ведь медали мы заготавливали заранее. В этом году три тысячи участников. В следующем, возможно, будет четыре или пять тысяч. Это говорит о том, что спорт и здоровый образ жизни популярны. Посмотрите, сколько молодежи, позитивные лица. Самое не оценимое – чувствуется единение, праздник. В День защитников Отечества мы показываем, что мы выносливые, закаленные, настоящие.

Вадим Девятовский рассказывает о забеге.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Какие подарки победителям?

- Благодарны нашим партнерам за призы, кто придет к финишу первым получат приятные презенты.

Такие медали получили финишеры.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хотя тут не будет денежных призов как на Минском полумарафоне. Здесь важная сама философия. Все участники получат медали. Еще варится несколько тонн гречки с тушенкой. Мы сотрудничаем с Министерством обороны, войсковой частью, их повар так рассказывала о блюдах, что я захотел поесть этой каши.

- Скажите, ради чего все это? Кто-то скажет: пробежать с голым торсом много ума не надо. Этим надо что-то доказать?

- Это вызов себе. Недавно выступал в лицее, рассказывал, какие забеги и другие активности мы проводим, в том числе «Забег настоящих мужчин». Но добавил: бежать на 23 февраля вам еще рано. И все равно после выступления ко мне подошли человек пять: где все это будет, во сколько? Я их отговаривал, ведь участники должны быть уверены в себе. Хотя в прошлом году в -12 люди бежали, в том числе я. Вчера мы закрыли регистрацию, а нам все равно поступали звонки. Люди любят это. Это лучше, чем вечеринки с пьянкой. На 9 Мая вы проводили «Забег отважных», там людям дали экстрима, они бежали с мешками, через воду. Они говорят: «Дайте еще!» Люди у нас любят проверить себя, свою закалку, поэтому бегут с голым торсом. Сегодня традиционный мужской праздник, мы ни в коем случае не обижаем тех женщин, кто служит, воевал в войну (у меня бабушка была партизанкой), - говорит Вадим Девятовский.

Солдаты на старте.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Возле палаток все больше и больше людей. Не только участников забега, но и их друзья, родственники.

Многие заморочились с костюмами, насколько это возможно: шапки, значки на головных уборах, что-то вроде бодиарта. Играет бодрая музыка, например, ремиксы на «Ляпис Трубецкой», Queen. Show must go on хочется перефразировать в Show must run on.

Гражданин мира.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За несколько минут до старта захожу в палатку, чтобы снят мастерку. Ведущая спрашивает у участников и болельщиков/сочувствующих: Вам не холодно?»

- Нам вообще зае… [отлично], - с долей иронии отвечает мужчина в палатке.

- Почему решили бежать? – спрашиваю его.

- Бегал на Минском полумарафоне, разных экстремальных забегах. Хочется чего-то такого. Не бухать же с самого утра. А так пробежал, и уже вечером можно выпить.

Хотя совмещать спорт и алкогольные напитки не всегда хорошая идея.

И вот он старт. Многие рвут со старта с яростными криками.

Рвут со старта.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С добычей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бег для всех!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Мы выйдзем шчыльнымi радамi..."Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Местами начинается толкотня, кто-то даже упал. Солдаты бегут строем и заводят песни. В точке развилки дистанций (на 1 км и 3 км) надо включать режим лавирования, чтобы с кем-нибудь не столкнуться. Впереди 14 минут бега. Две недели назад эта дистанция давалась хорошо. После 10 дней без нормальных тренировок и пятничных отмечаний накануне бежится тяжеловато, но морально-волевые не дают скучать. Да тут еще автомобилисты сигналят, солдаты песни поют. В общем, весело. Кто-то обгоняет меня, кто-то обгоняю я. Кто-то бежит в бескозырке, показывая принадлежность к морскому флоту, у парня в армейской форме на спине написан номер известной части спецназа.

Бежало много солдат.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кто-то бежит в трико, кто-то в трусах. Кто-то бежит в перчатках, кто-то – без. Я выбрал вариант без перчаток, потому-то включился внутренний Юрий Палыч Семин: «Варежки сними, сними варежки!» Но зато надел шапку хоккейного «Динамо-Минск». Кстати, болельщики с футбольного, и хоккейного «Динамо» вышли на забег коллективно.

Корреспондент KP.BY присоединился к «Забегу настоящих мужчин». На финише мы с зубром на шапке были похожи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На старт вышло около трех тысяч человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики минского "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вот финиш.

Медали на финише.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Забег настоящих мужчин" к 23 февраля в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Медаль на шее. Фото с роботом-танкистом сделано.

Забег удался. Интересная тема. А зачем – вопрос второй.Фото: Владимир КРИУЛИН

Можно идти переодеваться. Хотя многие не расходятся и гарцуют про площади с голыми торсами, делая фото на память. Юные девушки, мило улыбаясь, делают фото на их фоне, наверное, показывая, как держат голых мужиков на ладошке.

В общем, забег удался. Интересная тема. А зачем – вопрос второй. В следующем году можно будет повторить. Только накануне надо будет выспаться. Или сон для слабаков?

