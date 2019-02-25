Рубль сумел отыграть часть январских потерь

За последнюю неделю белорусский рубль незначительно укрепился. Курс доллара снизился на 1% до 2,1367, евро подешевел на 0,5% до 2,4260, а курс российского рубля вырос на 0,6% до 3,2764. В целом к корзине национальная валюта окрепла на 0,1%.

Укрепление рубля свидетельствует о том, что на внутреннем валютном рынке наблюдался профицит иностранной валюты. Это обычное дело для середины календарного месяца. Велика вероятность, что в ближайшее время «сезонный» профицит сменится таким же «сезонным» дефицитом, и рубль несколько ослабеет.

Что касается перестановок, которые произошли в курсах иностранных валют, то они традиционно обусловлены внешними факторами. Российский рубль за последнее время сумел немного укрепиться, вследствие чего его курс вырос и на нашем рынке. Рост российской валюты стал возможен благодаря относительно спокойному геополитическому фону. Анонсированные Евросоюзом санкции из-за инцидента в Керченском проливе оказались неожиданно мягкими, они затронут лишь 8 человек и не скажутся на российской экономике. Это дало рублю стимул для роста, а дополнительная поддержка пришла от дорогой нефти и очередного налогового периода, который, впрочем, закончится через пару дней.

Курс доллара снизился более заметно, чем курс евро, поскольку американская валюта за последнюю неделю несколько ослабела. Явных причин для этого нет, да и динамика валютной пары евро/доллар в последнее время очень слабая. Инвесторы ждут новостей, которые могли бы придать ясности относительно дальнейших перспектив американской и европейской валют.

В феврале белорусский рубль сумел отыграть часть потерь, понесенных в январе. На текущий момент рубль на 1,88% слабее, чем в начале года, хотя некоторое время назад падение приближалось к 3%. У рубля есть хорошие шансы сохранить позитивную динамику в марте, однако в перспективе 2019 года «зайчик», скорее всего, продолжит падать из-за высокого госдолга, роста зарплат и внешних рисков.