Александр Лукашенко: Мы фиксируем слишком много нарушений закона самими судьями

Во время встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало президент предложил обсудить проблемы в работе судебной ветви власти.

- Я бы вас очень просил посмотреть внимательно на судейский корпус. Мы в последнее время фиксируем слишком много нарушений закона самими судьями. Я понимаю, что в семье не без урода, разные люди бывают. Но когда получаешь информацию о противоправной деятельности самих судей, это ни в какие ворота не лезет, - сказал Александр Лукашенко, его цитирует пресс-служба президента. - Поэтому надо каким-то образом аккуратно предупредить еще раз, им напомнить, что перед законом все равны. И судейский корпус, исполнительная власть, законодатели. Тут отступлений быть не может.

Президент напомнил, как часто он говорит о справедливости. По его словам, именно к судьям надо реализовывать эту установку.

- Люди у нас очень чувствительны к этому (справедливости. - Ред.). Я всегда ссылаюсь на Россию. Там люди привыкшие ко всякому. Тем не менее спрос на справедливость в России все время растет. Я уже не говорю о белорусах. У нас это еще больше, - уверен Александр Лукашенко. И подчеркнул, что судейский корпус - своего рода лакмусовая бумажка. - Прошу обратить на это серьезное внимание.

Президент попросил Валентина Сукало в преддверии совещания с правоохранительным блоком дать оценку функционированию этой системы, а в особенности Следственного комитета.

- У вас, как в зеркале, это все отражается. Вы видите тенденции. И я бы просил вас, чтобы вы подготовились серьезно к выступлению на этом совещании и высказали позицию судейского корпуса в целом, - цитирует Александра Лукашенко belta.by.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы, которые находятся на контроле у президента, и громкие уголовные дела.

Александр Лукашенко пообещал, что подробнее тема судейских ошибок и справедливости будет обсуждаться во время открытия нового здания Верховного суда.

- Вы мне должны сказать, когда мы откроем наше здание Верховного суда, пригласим судей. К этому рабочему моменту надо приурочить и мероприятие президента с судейским корпусом, - сказал президент.

Кстати, новое здание Верховного суда почти готово - оно находится недалеко от Дворца Независимости. По словам Валентина Сукало, открыть его должны в начале апреля.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В этом году в Беларуси пройдет амнистия

В последний раз сроки для заключенных сокращали четыре года назад.

Амнистию объявят в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Такое поручение дал президент. Уже после встречи председатель Верховного суда рассказал журналистам, что законопроект об амнистии к юбилейной дате будут прорабатывать МВД и Верховный суд.

- Последняя амнистия у нас была четыре года назад. Учитывая, что это юбилейная дата, амнистия может быть шире, чем она проходила обычно. Может коснуться лиц, отбывающих наказание, в плане сокращения сроков лишения свободы. Мы с МВД начнем разработку такого проекта закона, - рассказал Валентин Сукало.