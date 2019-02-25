Вице-премьер Игорь Петришенко: Мы предлагаем увеличить размеры детских пособий

Вице-премьер Игорь Петришенко отвечает в правительстве за социальную сферу. В воскресенье, 24 февраля, он дал интервью программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 1», где прокомментировал самые актуальные социальные вопросы последнего времени. «Комсомолка» выбрала самые интересные цитаты.

Мамам будут включать больше декретных лет в трудовой стаж?

На прошлой неделе Александр Лукашенко собрал чиновников на совещание по поводу демографической ситуации и предложил пересмотреть систему детских пособий: «Где-то усилить поддержку, а какую-то мелочь, которая не работает, убрать». Игорь Петришенко уточнил, что вырасти могут пособия на детей до трех лет.

- Мы предлагаем определенные размеры этих пособий увеличить, соответствующие расчеты есть. Я не хотел бы называть конкретные цифры, потому что все находится в дополнительной обстоятельной проработке, - сказал вице-премьер.

Сейчас пособия на детей до трех лет привязаны к средней зарплате по стране. На первого ребенка платят 35% (362 руб. 46 коп.), на второго и последующих - 40% (414 руб. 24 коп.). Пересматривают пособия два раза в год.

Кроме того, в стаж для мам могут включить больше декретных лет.

- Сейчас норма 9 лет, мы предлагаем увеличить до 12 лет, - рассказал Игорь Петришенко.

В любом случае сейчас эти годы включаются только в общий трудовой стаж. А в страховой по-прежнему входят только те годы, которые вы работали и платили взносы в Фонд соцзащиты.

Программу семейного капитала хотят продлить и изменить

С 2015 года в стране действует программа семейного капитала: семьи, в которых рождается третий или последующий ребенок, получают от государства 10 000 долларов на специальный вклад в Беларусбанке. Деньги можно будет потратить после того, как ребенку исполнится 18. Потратить их можно только на ограниченное количество целей: например, на образование, улучшение жилищных условий или пенсионные накопления для матери.

Программа действует до конца 2019 года. Сейчас чиновники думают над тем, чтобы ее продлить и немного видоизменить.

- Мы предложили главе государства пролонгировать подходы к семейному капиталу, но чтобы его можно было использовать не дожидаясь 18 лет, а раньше. На образование, улучшение жилищных условий, медицинское лечение и обслуживание. Мы предложили гибко подойти к этому аспекту, - рассказал Игорь Петришенко.

Кстати, два года назад Белорусский союз женщин и Белорусская ассоциация многодетных родителей предлагали начислять семейный капитал не на третьего ребенка, а на второго, как делают в России. Рассматривают ли чиновники такой вариант, неизвестно.

По данным на середину февраля, семейный капитал начислили 9656 семьям. Получается, государство выделило на это 96 млн. 560 тыс. долларов.

Первое ЭКО хотят сделать бесплатным, несмотря на протест верующих

На том же демографическом совещании у президента обсудили и возможность проводить первую попытку ЭКО бесплатно (процедура стоит около 5000 рублей). Это, по мнению министра труда и соцзащиты Ирины Костевич, поможет увеличить рождаемость на 1,5 - 2 тысячи детей в год. Против идеи высказался глава Римско-католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич. Однако в правительстве по-прежнему планируют сделать первое ЭКО бесплатным.

- Я считаю, что это абсолютно правильный подход, - сказал Игорь Петришенко. - Мы в рамках правительства обсуждали, вышли с этим предложением к главе государства. Это мнение было обсуждено и в рамках общественных организаций, общественных объединений. Мы послушали многодетных матерей. Здесь надо всему обществу, всем конфессиям консолидироваться, чтобы сообща решать нашу демографическую проблему.