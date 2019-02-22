2019-02-22T11:12:53+03:00
Минск
КП Беларусь

Выходные в Минске 23 и 24 февраля: забег с оголенным торсом, суперотец и летающие лыжники

Куда пойти, что посмотреть и где поучаствовать?
Оксана ОСПИЩЕВА
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Спорт - это здоровье.Спорт - это здоровье.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- Он бежит, Она за него болеет. Такой вариант проведения 23 февраля возможен, если пара придет на Забег настоящих мужчин, который традиционно устраивает Белорусская федерация легкой атлетики. Старт 23 февраля в 16.00 от пр. Победителей, 2 (рядом со станцией метро «Немига»). Дистанции - 1 и 3 километра. Забег проходит с оголенным торсом, а вот шапочка, варежки, две пары носков и плотная еда за два часа до старта - обязательны. Награждать планируют не только отдельных участников, но и лучшую команду - за массовость и креативность. Сегодня еще можно присоединиться к зарегистрированным 2,2 тыс. человек на сайте bfla.eu. Для примера: в минувшем году в забеге приняли участие 1,5 тыс. смельчаков.

- 23 февраля лучшие летающие лыжники встретятся на этапе Кубка мира по фристайлу в «Раубичах» (квалификация начнется в 14.00, открытие намечено на 17.00, а финал - на 19.00), а 24 февраля в 13.30 здесь же начнутся синхронные прыжки. Можно увидеть и поболеть за олимпийских чемпионов и призеров чемпионатов мирового уровня. Вход свободный. Доехать можно автобусом №449Э «Ст. м. «Борисовский тракт» - Раубичи» (будет ходить каждые 10 - 15 минут). Обратно - этим же транспортом. Там же проходит чемпионат Европы по биатлону.

- Если вы еще не были в недавно открывшемся Минском городском дворце культуры, а расположен он по ул. Маяковского, 129, то 23 февраля сюда можно прийти на фестиваль по восточному танцу, латино-шоу и театральному мастерству «Золотой бисер». Начинают прямо с утра, с 9.00, билеты - 5 руб.

- В честь 23 февраля устраивают День суперотца! В программе - представление смешанных единоборств, спортивные зоны для всей семьи, турнир по армрестлингу, конкурсы и игры, аквагрим. Место проведения - ТЦ OUTLETO (пр. Жукова, 44), начало в 16.00. Вход свободный.

- Фильм-выставка «Молодой Пикассо» будет интересна тем, кто любит творчество этого великого испанского художника. Документальная лента создана при сотрудничестве с тремя музеями Пикассо - в Малаге, Барселоне и Париже - и будет демонстрироваться в кинотеатре «Центральный» 24 февраля в 17.00. Билеты: 10 - 15 руб.

- В предстоящие выходные и вплоть до 6 марта в кинотеатрах Минска можно будет посмотреть семейный мультфильм «Как приручить дракона - 3». Опять викинги и драконы и загадочная Дневная Фурия. А Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого. Билеты: 4 - 10 руб.

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