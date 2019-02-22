На зимовку в Азию: купаться в спа, подогреваемом вулканом, пробовать лонган и взобраться на башни Петронас

За плечами большая половина их зимовки, за это время они посетили 14 городов в пяти азиатских странах. Мы решили расспросить Алину о впечатлениях.

- Это наша первая зимовка, раньше я никогда на такой долгий срок не уезжала. Хотя с 2011 года каждую зиму по 2 недели греюсь в Азии. Так, три года назад на вьетнамском курорте Нячанг мы познакомились с отставным полковником, который давно зимует в Азии - сначала в Таиланде, а потом, когда доллар в России сильно вырос, перебрался во Вьетнам. Полковник зажег нас этой идеей. Мы поднапряглись, закрыли все кредиты и долги - и мечта осуществилась.

Алина с мужем Алексеем сдали квартиру, закрыли все долги и на полгода уехали путешествовать по Азии. Фото: личный архив

- На что вы живете?

- На собранные деньги плюс сдаем квартиру в Москве, у меня муж россиянин. Ну и немного работаем удаленно. Я бы не сказала, что тут дешево, как считается. На двоих у нас уходит где-то $1500 в месяц. Но в эту сумму входит жилье, проезд (на купленном здесь скутере и на городском автобусе) и питание. Мы не шикуем, но и не отказываем себе ни в чем. Питаемся дома и в местных кафе. Если бы постоянно питались в туристических, так называемых европейских кафе, сумма получилась бы в 2 раза больше.

Набережная Нячанга (Вьетнам). Фото: личный архив

Даже фрукты здесь не стоят дешево. Например, во Вьетнаме манго можно купить за $0,5, кокос - $0,6. На Филиппинах и Бали - $4 и $2 соответственно. В Куала-Лумпуре, 4 авокадо стоят $5,3, яблоки вообще по $8 за кг! Виноград сколько же. Мои любимые помидоры черри в два раза дороже, чем в Минске! А вообще Азия, в том числе Вьетнам, каждый год дорожают. Потому что приезжают китайцы с деньгами и, не торгуясь, за любую сумму все покупают. Поэтому скоро, возможно, зимовка в Азии с нашими стоящими на месте зарплатами будет вообще нереальна.

Далеко не все фрукты в Азии стоят дешевле, чем в Беларуси. Фото: личный архив

Манила огорчила

- Расскажи, где вы побывали, какие страны впечатлили больше всего?

- Мы были во Вьетнаме, Таиланде, Малайзии, Индонезии, Филиппинах. Сейчас снова вернулись во Вьетнам, который уже называем между собой домом. Самое убийственное впечатление произвела Манила, столица Филиппин. Это дико перенаселенный город, там бесконечные пробки и в прямом смысле километровые очереди везде, где только возможно. До гостиницы, которую мы бронировали (правда, поселили нас в другую, без окон в номере), мы ехали 10 км по городу - и это заняло 4,5 часа! На следующий день мы переехали в гостиницу (номер на сутки стоил $35) поближе к аэропорту, чтобы не опоздать на самолет (всего же за время путешествия мы поменяли 16 гостиниц).

Так продают лонгсан в Джакарте, на острове Ява. Фото: личный архив

Мы жили в районе Пасай - это культурный центр страны и родина крупнейшего ТЦ - The Mall of Asia, который находился всего в трех километрах от нашего отеля, и чтобы не связываться с транспортом, ходили это расстояние пешком. Половину пути шли, закрывая нос и стараясь не смотреть по сторонам: бомжи, проститутки, грязь, люди, которые ходят по нужде там же, где работают, - это ужасно! Поэтому молл для нас был оазисом, в котором мы провели все 4 дня. Никуда не хотелось в этом городе ехать и ничего смотреть. Я планировала посетить много мест, включая уникальное кладбище в Маниле, где в склепах и на могилках живут люди. Хотела увидеть этот город в городе - там свои улицы и кафе, транспорт, баскетбольные площадки. Хотела узнать, почему люди не уезжают оттуда, а рожают там детей, обрекая их так же жить на кладбище... Но, проведя пару дней в Маниле, я поняла, что мне хватило треша и без этого кладбища. Сам этот город, по мне, кладбище.

Так растут бананы на Филиппинах. Фото: личный архив

Влюбились в Бали

Живописный водопад на Бали. Фото: личный архив

- Но было же и хорошее?

- Да, я просто влюбилась в местный вид маршруток - джипни. Многие из них - это просто произведение искусств! Когда впервые туда садились, казалось, там нет свободных мест. Но пассажиры с каждым новым входящим садятся все плотнее и плотнее, и кажется, что джипни резиновый.

Филиппинская маршрутка джипни. Фото: личный архив

Понравилось жить на острове Миндоро. Хотя это всего один из 7107 островов Филиппинского архипелага. Мы там провели две недели. По традиции брали скутер напрокат и катались по острову. Увидела, как красиво растет рис, приняла участие и дважды в партнерстве с филиппинцами выиграла в танцевальном баттле по ча-ча-ча в ежегодной фиесте, попробовала оранжевый банан. В Джакарте нам удалось попасть внутрь самой большой мечети в Юго-Восточной Азии- Истикляль - и увидеть недоступные для инаковерующих места.

Храм на Бали. Фото: личный архив

Очень понравилось на Бали. Но тоже не в туристических местах, а внутри острова. Он очень ароматный. Во-первых, на Бали хорошая кухня. А во-вторых, у них очень интересная религия - смесь иудаизма, буддизма и веры в духов предков (как и у вьетнамцев). Три раза в день местные жители делают подношения своим духам, зажигают ароматные палочки. Проезжаешь разные селения, и везде свои запахи. Очень понравился город Убуд на Бали, это рай для творческих людей, где можно поучиться рисовать, что-то мастерить из дерева и камня - множество ремесленников готовы тебе в этом помочь. Индонезийцы и филиппинцы относятся к белым людям с обожанием, для них дотронуться до тебя и пожать руку уже радость, а если позволишь с собой сфотографироваться - вообще будут счастливы.

В Азии обожают фотографироваться с светловолосыми и белокожими европейцами. Фото: личный архив

Приятно пощекотали себе нервы трехсуточным пребыванием на берегу вулканического озера. Искупались в горячих водах, подогреваемых вулканом, самостоятельно без гидов взошли на самую высшую точку действующего вулкана Батур, высотой 1717 метров, и думали, что увидели вулкан. На самом же деле мы все дни жили на вулкане - вся эта местность находится в кратере вулкана! Просто нам повезло - он спал.

Вулкан Батур - действующий, но пока дремлет. Фото: личный архив

Мы старались обходить стороной тусовочные места, где много серферов и туристов. Там совершенно шикарная природа, мы постоянно недоумевали, как можно получить такой подарок от природы - и при этом не беречь его. Плавая в океане, постоянно натыкаешься на целлофановые пакеты, кокосы и даже бревна. А поскольку там довольно сильные волны, можно неслабо травмироваться. Впрочем, то же можно сказать и о тайцах, вьетнамцах - они бросают мусор прямо на пляже, и к вечеру его скапливаются целые горы. С наступлением темноты на пляж приходят уборщики и собирают мусор - но неужели нельзя сразу отнести все в мусорный бак?

За день на пляже скапливаются горы мусора. Фото: личный архив

- А где самые доброжелательные люди?

- Сложный вопрос, потому что тебя все воспринимают как источник денег. Наверное, балийцы и филиппинцы понравились больше всего, они приятные и улыбчивые. Хотя все равно в итоге что-нибудь от тебя хотят. А вот малазийцы мне показались не очень приветливыми - они постоянно заняты своим смартфоном, собой или работой. И еще там очень мало симпатичных лиц - даже хотелось им посоветовать разбавить гены за счет браков с жителями соседних государств, да вот хотя бы с тайцами и индонезийцами. Единственное, что бы посоветовала попробовать в столице Малайзии, - это австралийское и африканское манго, которые продавали по $5 за 2 кг. Вкусные, но вьетнамские все же оказались слаще и вкуснее. И на башни Петронас тоже сходить стоит, только заранее позаботиться о покупке билета туда онлайн.

Башни Петронас. Фото: личный архив

Малайзийские ринггиты чем-то напоминают наши полузабытые "зайчики" - только со своей фауной.

Отравиться можно даже льдом для коктейлей

В Азии очень любят куриные ножки. Фото: личный архив

- Ели что-то экзотическое в Азии?

- Мясо крокодила, змеи, лягушки, страуса, акулу, икру морского ежа, мурену. Как-то купили на рынке тухлые яйца, здесь это деликатес. Причем сразу зачем-то 4 штуки. Два съел муж, я не смогла, третье попробовал и сразу выплюнул. Дуриан мне в первый раз показался настолько отвратительным, что я после него пошла полоскать рот. А во второй раз пробовали - и он оказался вкусным. Рыбный соус, которым гордятся вьетнамцы, мы попробовали, но не включили в свой рацион. Зато очень любим экзотические фрукты, которых в Беларуси не бывает в продаже, самые любимые - мангустины (вкуснее любого мороженого), лонган, маракуйя.

Лангсат внешне напоминает картошку, но сам плод сладкий. Фото: личный архив

Кожица салака напоминает змеиную. Фото: личный архив

На Бали и в Джакарте открыли новые фрукты -салак, по вкусу похож на клубнику, а снаружи кажется, что обтянут змеиной кожей, и лангсат, который выглядит как маленькая картошка, а внутри - как чеснок дольками. Мякоть у него очень сладкая, а вот косточка горчит.

Дуриан. Фото: личный архив

- Много рассказывают о кишечных расстройствах и отравлениях в Азии…

- Да, к этому нужно быть готовым. Я травлюсь каждый свой приезд в Азию. В первый раз - из-за фруктов, которые были порезаны, и лежали у продавца на льду. Я не обратила внимания, что он их чистит и разрезает одним ножом. И зря! Потом два дня просидела на унитазе. В этот раз по приезде расслабилась и попила сок, не посмотрев, какой лед лежал внутри. Дело в том, что лед здесь рубят прямо на асфальте, а потом кусочки добавляют в напитки. После этого стала бдительно следить и если это не замороженные кубики, отказываюсь. Хотя все равно никто не даст гарантии, что они воду не из-под крана наливали. Сейчас постоянно ношу с собой бутылку чистой воды.

Кокос на Бали стоит около 2 долларов. Фото: личный архив

Лайфхак:

- Если вы отравились в Азии, лучше купить местные лекарства, они эффективней наших.

- Если обращаетесь в больницу по страховке, придется заплатить $40-50 за франшизу - это активация вашей страховки. Поэтому, если вы понимаете, что это отравление, можно сразу идти в аптеку. Названия местных лекарств можно загуглить, да и фармацевту можно на пальцах объяснить, что с вами случилось. Они все уже в теме.

Популярное средство передвижения в Азии - тук-тук. Фото: личный архив

Природа Беларуси не хуже!

- Хотела бы снова вернуться в Азию?

- Наверное, да, через какое-то время, не сразу. Уже соскучились по родине. Хочется деятельности. Мы много катались на байке по Бали, и я словила себя на мысли, что Беларусь такая же уникальная, аутентичная. Люди едут на Бали за тишиной, за спокойствием, природной красотой и деревенским бытом, который нам, горожанам, уже в диковинку. И в том самом место, где снимали передачу «Орел и решка» и Андрей Бедняков плавал в бассейне, который обрывается над джунглями, меня осенило: а ведь Беларусь может дать все это же иностранцам - природу, уникальные ремесла, пусть не рисовые террасы, а хлебные поля. Понятно, что на Бали круглый год тепло, а у нас нет. Но и мы можем заинтересовать иностранцев вкусной программой и удивительно красивыми пейзажами. Туризм - это хорошие деньги. Мы даже задумались о том, чтобы по возвращении домой заняться агротуризмом в Беларуси. Вот только с клещами не знаю что делать. Их в последнее время что-то много у нас стало.

Подробней о путешествии можно почитать и посмотреть в instagam Алины Пищик.