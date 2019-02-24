Травматолог Сергей Казаев: Чтобы снизить вес, садятся на мясную диету и получают подагру

- Сергей Яковлевич, сейчас мода на ЗОЖ - «займусь спортом, накачаю мышечный корсет - и в 70 буду огурец, с крепкими костями, потому что я каждый день пью витамин D, чтобы усваивался кальций». Сработает?

- Движение - жизнь, заниматься физкультурой надо, но под контролем головы. Можно дозаниматься до крайности - тот же модный сегодня кроссфит, когда занимаются до изнеможения и в 30 лет летят колени, выбиваются от перегрузок суставы. Наши суставы - как подшипник в машине. Если мы на ней начнем километры наматывать - износ усилится. Поэтому ЗОЖ и большой спорт - две разные вещи. Разумно дозируемые нагрузки усиливают обменные процессы в костной и мышечной тканях. У этих людей травматизм, как правило, меньше.

- Сейчас такой выбор - от йоги, танцев, пилатеса до тренажерки. Что предпочесть?

- Я больше верю в тренажерный зал - там целенаправленно можно проработать все группы мышц. Первое время это надо делать под контролем специалиста, который составит индивидуальный график тренировок. Возьмите его себе на вооружение - и вперед. Некоторые лишь крутят велосипед, но при проблемах с позвоночником он может быть даже вреден для спины своей тряской. При проблемах с позвоночником, безусловно, хорошо плавание.

«Спасаясь от ожирения, можно заработать подагру»

- Верите ли вы в пользу витамина D, который спасет нас от остеопороза?

- На усвоение кальция в организме влияют многие факторы - в первую очередь наличие гормонов, но также и витамин D. Когда в определенном возрасте женщины теряют гормоны, у них быстрее вымывается кальций, и потеря костной массы гораздо больше, чем у мужчин. Витамин D и препараты кальция, безусловно, благо, их надо пропивать профилактически, можно пару раз в год. Есть комплексные препараты, в которых подобрана специальная форма кальция плюс белковая часть костей, специальные кислоты. Такой препарат усвоится еще лучше.

- Говорят, что костям помогают желатиновые продукты…

- Все зависит от организма. Например, у человека проблема с суставами. Он начитается советов в интернете и садится на диету, чтобы снизить вес. Начинает есть постное мясо - говядину, а также выварку из костей - холодцы, которые «хороши для связок». Это замечательною, но оказывается, что у него в это время от такой диеты развивается подагра. Потому что при употреблении мясных продуктов, копченостей, холодцов повышается уровень мочевой кислоты в крови, которая провоцирует артриты и боли в суставах. Лечит одно, калечит другое. Поэтому к каждому надо подходить индивидуально. Или взять вегетарианцев, которые отказались от мяса, у них другие проблемы - развивается анемия, желчнокаменная болезнь, гормональные и неврологические нарушения. Полностью от чего-то отказываться, на мой взгляд, вредно.

- Что советуете своим женщинам для поддержания плотности костной ткани?

- В первую очередь - физические нагрузки. Плотность костной ткани у штангиста и у системного администратора совершенно разная. При физических нагрузках раздражаются рецепторы, и организм считает, что плотность ткани надо увеличивать, кости становятся крепче. Если не заниматься, то как ни ешь этот кальций и витамины - все пройдет транзитом, не будет всасываться. Многие начинают хвататься за профилактику, когда уже 3 - 4-я стадия артроза. Человека уже протезировать надо, а он начинает пить пищевые добавки и жаловаться, что ничего не помогает. Конечно, не помогает - там уже хондроцитов нет! Поэтому и сани готовь летом, и честь береги смолоду (улыбается).

«Сейчас всплеск остеохондрозов из-за сидячего образа жизни»

- Читала, что собственная шея калечит сильнее онкологии. Как можно избежать шейных и грудных остеохондрозов?

- Сейчас всплеск остеохондрозов из-за сидячего образа жизни, компьютеров, отсутствия физической активности. Остеохондроз провоцируют искривления позвоночника, различные травмы, но в первую очередь - сидячий образ жизни, когда ухудшается питание дисков. Иногда отправишь в зал, дашь немножко хондопротекторов - и проблемы как не бывало.

- Если не заниматься, к чему это может привести?

- К развитию остеохондроза и неврологической симптоматики. А потом уже и в зал не пойдешь. Когда у тебя все болит, а ты идешь в зал, даже минимальная нагрузка обостряет весь процесс и боли в позвоночнике. Остеохондроз тогда сложно купируется. Поэтому важна профилактика и активность, чтобы раньше срока не превратиться в развалину. Что такое старость? Это мышечная слабость. 20 лет назад пациенту мы могли мало чего рекомендовать - ешьте холодец да творог. Сейчас фармацевтика продвинулась далеко вперед - есть препараты, которые не просто входят в состав хряща, но и улучшают состояние обменных процессов. В том числе препараты гиалуроновой кислоты, которые мы вводим внутрь сустава, их много на рынке. Они разные, сейчас несколькими уколами мы можем нормализовать работу сустава, задержать развитие болезни. Важно не затягивать, если болит. Даже у молодых бывает - грыжа позвоночного диска сдавила так, что руки отниматься начинают. «Рука отсохла…» Отчего отсохла? Оттого, что грыжа вылезла, и корешок постепенно умирает. Два месяца - и корешок умер, оперируй не оперируй эту грыжу диска. Люди иногда затягивают - да, есть чего бояться. Но, если рука отнимается и ничего не помогает - бегом к врачу, иначе есть риск остаться инвалидом.

А еще часто бывает, что боли в области сустава вызывают те же хламидии. Иногда у молодых людей вдруг разваливается тазобедренный сустав - надо проверять на болезни, передающиеся половым путем. Иногда приходит человек - болит тазобедренный сустав. Конечно, болит - 3-я степень артроза. Ставим протез, а у него все равно болит. Оказывается, что у него в пояснице еще и грыжи дисков. Очень часто отдающие боли, которые идут сверху вниз, имеют несколько причин. В кардиологии половина болей в области сердца обусловлены остеохондрозом грудного отдела позвоночника. Иногда кивают на остеохондроз, а у него на самом деле проблемы с сердцем. Часто узнать, что причина, а что следствие боли, можно лишь методом исключения. Нужно шаг за шагом тщательно разбираться, отметая все лишнее. В таких случаях пациенты любят кивать на докторов - мол, что они знают! А мы, как тот Микеланджело, лепя статую Давида, тихонечко, целенаправленно сбиваем лишний мрамор, чтобы поставить правильный диагноз и назначить верное лечение.

«Самое травматичное падение - на вытянутую руку»

- Сергей Яковлевич, несколько недель назад в Минске был сплошной гололед. С чем чаще к вам обращались?

- Дни гололеда мы называем «днями жестянщика» - когда на обледенелой дороге друг в друга врезаются машины, и на СТО сразу прибавляется работы. Одновременно это и «день травматолога» - в такие дни у нас показатели зашкаливают. Иногда один день гололеда дает две недели работы в операционной. Как правило, это довольно тяжелые травмы, оперировать много приходится. Пожилые люди идут с переломами шейки бедра, ломают руки, ноги, предплечья, лодыжки - может быть и 100 переломов за сутки. И чуть ли не каждый второй оперируется - как правило, эти переломы со смещением.

- Почему-то кажется, что этой зимой меньше посыпают пешеходные дорожки, порой под ногами - каток. По сравнению с прошлым годом травм стало больше?

- С началом снега мы каждый день подаем данные о гололедной травме за минувшие сутки, указываем, где пациент получил травму: какая улица, остановка, место падения. Статистика суммируется и подается в Минздрав, который сотрудничает с коммунальными службами. В этом году отмечаем определенный рост количества травм, но дело не только в том, как посыпают, но и в активности населения, увлечении горными лыжами, коньками, хоккеем...

- Сколько написано про тюбинги-убийцы!

- Да, особенно число травм возросло после того, как народ стал покупать тюбинги в личное пользование и кататься где придется. Раньше брали в аренду и катались на подготовленных трассах - вроде и горки, и скорость большая, но они регулируемые и таким образом защищены. Как только плохая трасса - врезаются один за одним, к нам доставляли конвейером. Этой зимой было очень много тяжелых детских травм позвоночника. Как правило, ломается не один, а сразу 4 - 5 позвонков. Дети восстанавливаются, но в будущем у них может усилиться и сколиоз, и остеохондроз.

- Научите правильно падать во время гололеда.

- Тут как ни готовься, а все равно, как правило, шлепнешься с такой скоростью, что не успеешь даже сгруппироваться. Лучше руки прижимать ближе к телу и заваливаться на бок. Потому что самое травматичное падение - на вытянутую руку. Если скользко - не торопитесь, лучше немного опоздать на работу, чем, получив перелом, пару месяцев на нее не ходить. Переломы чаще случаются, когда люди торопятся, когда у них неудобная одежда, каблуки, длинные полы одежды, поверх шапки - капюшон, который уменьшает видимость. Это часто приводит и к ДТП, когда машине трудно моментально остановиться. В такие дни предпочтите красивой, но скользкой обуви удобную.

Нужно понимать, что у пожилых людей присутствует мышечная слабость, нарушение координации движений. И как мы бабушке в 70 лет будем объяснять, как надо сгруппироваться?

- Но ведь мы руку выставляем, чтобы не получить более серьезные переломы - той же шейки бедра…

- Как правило, пожилые и руку сломают, и шейку бедра. Молодые ломают шейку бедра в основном либо в ДТП, либо во время падения с высоты. У пожилых людей плотность костной ткани снижается в разы - большого усилия не надо. Но в первую очередь играет роль алкоголь. Как предупреждать - «Не пей!»? Вчера почти все обратившиеся взрослые были в той или иной степени под воздействием алкоголя. Иногда после перелома такие сидят дома по нескольку дней - появляются, когда уже так опухло, что без операции и не вправить...

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Яковлевич Казаев - травматолог-ортопед, врач высшей категории. В Институте травматологии - с 1996 года, с 2002 года - заведующий приемным отделением Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии.