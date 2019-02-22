2019-02-22T13:48:58+03:00
Звезды
КП Беларусь

Александр Солодуха продал все билеты на свой концерт на «Динамо»

Для этого ему понадобилось всего две недели!
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Билеты на концерт Александра Солодухи будут стоить всего 2 рубляБилеты на концерт Александра Солодухи будут стоить всего 2 рубляФото: Павел МАРТИНЧИК
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Александр Солодуха объявил о том, что выступит на стадионе «Динамо» 1 мая в 15.00, а билеты на этот концерт будут стоить всего 2 рубля - монетку. В продажу выбросили 7 тысяч билетов, всего 12 секторов. И все они уже проданы!

Мы дозвонились Александру Солодухе, который, похоже, сам не ожидал, что билеты закончатся так быстро.

- Я вот как раз еду сейчас на концерт и думаю, чем мне еще удивить страну. Можно было бы продать весь стадион «Динамо» - это 22 тысячи мест, но я привык работать лицом к зрителям. Есть мысли насчет еще одного концерта на стадионе. Но это пока только предположения.

- Так, может, надо было билеты сделать дороже?

- Нет, раз я сказал 2 рубля - буду держать слово!

Напомним, о намерениях собрать своих поклонников на стадионе «Динамо» заявил также рэпер Макс Корж. Но у того концерт будет 24 августа, а билеты стоят от 38 до 68 рублей, и они пока есть в продаже. Но Солодухе было важно сделать концерт раньше Коржа. Ведь с «Минск-Ареной» рэпер его опередил.

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