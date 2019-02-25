Фотоконкурс kp.by «Дачные истории»

Открытие дачного сезона не за горами. А пока настоящие дачники высевают рассаду и с гордостью пересматривают фотографии своих дачных успехов. Скоро все повторится снова: зеленые грядки, яркие цветы, шашлыки всей семьей, бассейн под яблоней, горы кабачков и огромные тыквы… «Комсомольская правда» в Белоруссии» при поддержке сети магазинов «Хозтоварищ» и «Завод теплиц Гарант» объявляет фотоконкурс «Дачные истории». Присылайте фотографии, которые напоминают вам о дачном счастье.

Загружать фото можно с 25 февраля 2019 года по 22 марта 2019 года (до 14.00), голосование будет идти по 26 марта 2018 года.

Победители будут объявлены 29 марта 2018 года.

По итогам интернет-голосования будут определены 3 победителя.

Участник, набравший наибольшее количество голосов, получит теплицу «Гарант-лидер».

Участник, занявший второе место, получит лобзик электрический WORCRAFT JS08-100.

Участник, занявший третье место, получит садовый набор из 6 предметов PALISAD LUXE (мотыга, мотыжка, мини-лопата, веерные грабли, классические грабли, рукоятка).

Трем участникам фотоконкурса, приславшим, по мнению Организатора, самые интересные фотографии, будут вручены наборы из 6 книг серии "Моя чудесная дача".

Принимая участие в фотоконкурсе, участник гарантирует, что им получено согласие от лица, изображенного на присланной для участия в конкурсе фотографии, на размещение данной фотографии на сайте kp.by в рамках конкурса.

При загрузке фотографий участник конкурса должен указать подлинные фамилию, имя и отчество, контактный телефон.

От КАЖДОГО УЧАСТНИКА в конкурсе может участвовать ОДНО ФОТО.

ВАЖНО!

Все конкурсные фотографии пройдут предварительную модерацию. Не переживайте, если не сразу увидите свой снимок: он загрузится на страницу конкурса через определенное время.

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки. За соблюдением этого правила будет следить жюри. Любое нарушение приравнивается к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

ВНИМАНИЕ!

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 291111111 или 441111111.