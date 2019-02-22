Александр Лукашенко: Я не могу сам себя наградить. Даже если бы и понимал, что я что-то заслуживаю

Он пояснил, что в свое время было принято решение, что генеральские звания и звания полковника присваивается только указом президента.

- Я же не могу себе присвоить полковника, - заметил он.

Такое же отношение у него к госнаградам - есть только церковные и зарубежные награды.

- У нас государственными наградами награждает президент. Я не могу сам себя наградить. Даже если бы и понимал, что я что-то заслуживаю. Ну, у меня нет этой проблемы (речь о факте отсутствия отечественных наград. - Ред.). И я очень радуюсь, когда подписываю указ о награждении кого-то, - сказал президент.

И упомянул, что у него «еще с тех времен» есть награда за охрану государственной границы, когда он проходил службу в пограничных войсках.

Еще президент много говорил о личном и государственном. А также о…

…КАЧЕСТВАХ ПРЕЗИДЕНТА

«Президент должен быть опытным, он должен быть образован и, самое главное, он должен думать. Когда ему вносят предложения, его «компьютер» должен информацию обработать и выдать, если это возможно, мгновенное решение, если нет - то в короткий промежуток времени. Потому что жизнь ускорилась, надо очень быстро принимать решения».

«Часто говорят: лучше ошибиться, но принять решение, чем его не принимать вообще. Это главное для руководителя, а для президента тем более. Ты должен видеть, анализировать, отдавать распоряжения и добиваться, чтобы они были исполнены».

Лукашенко не назвал свой график чрезвычайно напряженным, но отметил, что забот, конечно же, хватает.

«Вы несколько преувеличиваете то, что тут мы, президенты, такие герои, вертимся и крутимся день и ночь. Вертеться и крутиться у меня есть кому: что касается военной сферы - министр обороны, целый Генеральный штаб». «Глава Администрации составляет график ежедневной работы президента, если надо с какими-то проблемами разобраться, то и на субботу, и на воскресенье. Я знаю, что должен его выполнять».

…СВОЕМ ОТДЫХЕ

Отдыхать от работы президент предпочитает с помощью смены обстановки.

«Это не поехать куда-то на море. Или вот я в горах был. Я уже на третий день волком вою. Я дома лучше всего отдыхаю. В этом мне помогает спорт, встречи с людьми. Это помогает в этой напряженной кутерьме работать».

По его словам, чтобы понять президентскую жизнь, ее надо прожить. Но этого он никому не пожелает.

«Все мои сыновья президентами быть не хотят».

…СВОИХ СТРАХАХ

«Это не потому, что я президент и чего-то там боюсь. Я уже отбоялся: у меня в первый год через три месяца в Минске (я привожу пример часто) на три дня муки оставалось и метро забастовало, остановился весь транспорт. Я уже все это прошел. Поэтому главное - это мир и стабильность. Вот этого потерять нельзя, исходя из того, что творится во всем мире».

Президент добавил, что Беларуси трудно конкурировать с державами, которые обеспечивают себя природными ресурсами.

«А отстать-то мы от них не должны. Если отстанем - все, будем чьей-то провинцией». «Поэтому новые технологии, источники энергии - мы просто бежать за этим должны».

«Если мы отстанем - мы погибнем. Поэтому нужна стабильность. И все время надо работать, все время надо бежать, чтобы от этих монстров не отстать, ибо они нас одной рукой прихватят, и будем мы опять парубками в каком-нибудь Великом княжестве Литовском или Речи Посполитой. Не хочется, особенно для детей, особенно когда уже мы и вы почувствовали, что такое суверенитет и независимое государство».

…ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

«Мы все больше и больше будем поворачивать сельское хозяйство к зеленым технологиям, потому что самая дорогая картошка - эта та, которая чистая».

И рассказал о своем приусадебном участке.

«Вы преувеличиваете, что я слишком много времени уделяю приусадебному участку. Это не значит, что я каждый день на этом участке. Когда начинается сенокос, то в 5 утра, проснувшись рано, иду до 6 - 7 часов кошу траву. Но это с детства. Косьба - самый тяжелый (деревенский. - Ред.) труд. Наверное, это в особенности моего характера. Деревенских людей много, но далеко не у каждого такая тяга к земле, к животным».

Он добавил, что молоко с его подворья от нескольких коров уже реализуют на продажу. Правда, президент попросил не брать за него высокую цену. Часть урожая передается в детские дома и дом престарелых. Также его участок - экспериментальная площадка, где он лично оценивает результаты работы ученых по выведению и совершенствованию сортов растений.

…ТОМ, ЧТОБЫ ВСЕ БРОСИТЬ

Как сообщает «СБ. Беларусь сегодня», одна из курсанток поинтересовалась, не хотелось ли президенту когда-нибудь все бросить.

«Я не имею даже права так думать. Но в жизни каждого человека бывает такое настроение - желание бросить все. Одно лекарство от этого - не спешить. Именно это я рекомендую в такой ситуации каждому. Переспи с этой мыслью, утро вечера мудренее. Утром всегда совершенно иная точка зрения: ведь эмоции ушли». «Никогда не спешите! Даже прежде, чем взять ружье в руки, надо подумать. И не опускайте никогда руки, выход всегда найдется. Поверьте, безвыходных ситуаций не бывает!».

…СТАБИЛЬНОСТИ

«Надо заниматься экономикой - это основа стабильности. Поэтому главное - не потерять стабильность. Как бы ни было сложно, как бы ни было трудно. Если только мы дестабилизируем нашу страну - она кому-то достанется, мы снова уйдем под плетку, как в народе говорят, нас будут тягать плеткой. Ладно, нас - мы это заслужили, коль мы до этого довели. А дети за что будут страдать?»

…СУВЕРЕНИТЕТЕ

Президент прокомментировал домыслы по поводу угрозы суверенитету Беларуси, задав риторический вопрос, кем надо быть, чтобы, создав и возглавив независимое государство, потом допустить такое развитие событий.

«Вы что, похоронили бы его собственными руками, включив в состав какой-то страны, не то Польши, не то России. Я на это никогда не пойду».

«У меня есть четкие границы, за которые я не могу переступить. И самое главное - оберегать (прежде всего - вашим умом, талантами, руками) суверенитет и независимость нашей страны. Поэтому вы даже не слушайте и не читайте, когда идет речь о потере суверенитета и независимости нашей страны».

…ДЕДОВЩИНЕ

«Вы не должны быть грубиянами в отношении своих подчиненных». «Не допускайте дедовщины. Когда я получаю информацию о дедовщине в подразделениях, у меня в жилах просто кровь закипает».

Президент отметил, что если бы курсанты узнали, как он в свое время боролся с дедовщиной, они бы ахнули. Были стычки с дедами, которые издевались над солдатами.

«Я добился того, что в роте была железная дисциплина. Без дисциплины мы ничего не сделаем. Но все должно быть по-мужски, и в основе должна лежать справедливость».

…ХОККЕИСТАХ

Президент пригрозил белорусским хоккеистам зарплатой $500 в случае провальных игр.

«Мы миллионы долларов растратили (на ХК «Динамо-Минск». - Ред.), и где они сейчас? «Беларуськалий» прекратил их финансировать, и правильно сделал - будут банкротами. За что платить? Выиграли - все рассчитываем, отдаем. Проиграли - пятьсот долларов».

«Все, что касается спорта, выживаемости и показа нашего духа, я всегда поддержу. Но не так, как обычно ко мне приходят: «Дайте кучу денег, купите это и это, я попробую»».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Министр обороны Андрей Равков дал интервью для программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ. Рассказал о том, как много парней косит от армии.

- Если в начале 2000-х годов был серьезный избыток призывников, государство могло себе позволить давать отсрочки для получения второго и последующих образований. Сейчас наступил момент, когда почти в два раза количество призывников уменьшилось. Получается простая арифметика - 70 человек из 100 получают отсрочки и не идут в армию. Из этих 70 человек 80% - это отсрочки для продолжения образования. (…) Человек имеет право на отсрочки - это не вопрос. Но он при любом раскладе должен получить военно-учетную специальность, - рассказал министр.

И поделился интересными цифрами о созданной недавно IT-роте.

- Мы призвали первых 40 человек, они прошли конкурс - было до 8 человек на место. Для каждого из них будет конкретный проект, будет руководитель этого проекта. Сейчас в работе 16 проектов и один на изучении. Занимаются они программным обеспечением, разработкой специальных и прикладных задач, которые необходимы в том числе для обучения военнослужащих, и в том числе той техники, которая и сейчас поступает на вооружение. Летом мы завершим призыв еще 20 человек

По информации belta.by