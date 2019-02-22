«Увидели на заборе рюкзак, а там она»: подробности трагедии под Новогрудком, где третьеклассница погибла на заборе

- Это трагедия для всего нашего агрогородка. Все в шоке, - говорят убитые горем местные жители.

Трагедия произошла в Новогрудском районе, что в Гродненской области. Ученица 3-го класса возвращалась из школы домой. Девочка с рюкзаком за спиной решила перелезть через забор.

- По стечению обстоятельств портфель зацепился за штакетник деревянного забора, ребенок повис, не достав до земли ногами. По предварительной версии, далее произошло самопроизвольное удушение. К сожалению, на помощь девочке прийти было некому, она умерла, - сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Как узнала «Комсомолка», погибшая девочка из многодетной семьи. Ее мама работает техничкой в школе, где училась девочка.

- Почему-то она пошла домой не обычным путем, а дальней дорогой. А потом свернула и пошла, как мы говорим, огородами. Она решила перелезть через соседский забор, - рассказала «Комсомолке» местная жительница. - К пяти часам ее не было дома. Мама сказала, что дочка уже ушла домой. Поэтому отец пошел ее искать. Увидели на заборе рюкзак, а там она…

По словам местных, у ребенка был обычный рюкзак. А вот деревянный забор, на котором нашли девочку, был выше ее роста.

- Кто-то говорит, что она хотела открыть калитку, но не смогла допрыгнуть и зацепилась… Кто-то говорит, что рюкзак был с одной стороны забора, а она висела с другой. На похороны собирается вся школа. Все дети, учителя, - вздыхают в агрогородке. - Девочка была очень активной, веселой, обаятельной, общительной.

- Проводится проверка по данному факту, - рассказали «Комсомолке» в Следственном комитете.

Милиция же, в свою очередь, просит родителей поговорить со своими детьми о безопасности.