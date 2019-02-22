Бум на носки к 23 февраля: «Обычно в день 200 пар продаем, а сейчас разлетелось аж 5000!»

Накануне 23 февраля в торговые центры, а особенно в отделы мужской одежды и белья, не протолкнуться. Одни дамы блуждают среди стеллажей в поисках подарка, другие - толпятся с покупками у касс.

Продавцы говорят, что в предпраздничные дни очень многие интересуются мужскими рубашкамиФото: Павел МАРТИНЧИК

«Девчонки покупают носки с презервативами - друзьям, одногруппникам»

Как бы ни шутили на этот счет, самым ходовым подарком на 23 февраля остаются носки и трусы. Способствуют этому и производители, каждый год выдавая новые идеи.

Такие комплекты - носки + трусы - расходятся влет. Фото: Артем БАЗАРОВ.

Например, сейчас пользуются популярностью тубусы - небольшая коробка с упаковкой, стилизованной под известные марки виски, в которой есть носки и трусы. Плюс в этом году на витринах магазинов появились и более смелые наборы - носки с… презервативами. Продавцы говорят, их в основном выбирает молодежь, мол, прикольно.

Новинка года - носки и презервативы в одной упаковкеФото: Павел МАРТИНЧИК

- Приходят девчонки молодые - одногруппникам, друзьям подарить, - говорит начальник отдела менеджмента ЦУМа Анжела Грибовская. - Вообще у нас носки и трусы очень популярны накануне праздника. В основном закупаются подарками еще 21 февраля - например, поздравить коллег. Так, за один предпраздничный день мы продали 5000 пар носков! В обычный день это примерно 200 пар.

Самую первую партию носков в банке раскупили за полтора дня!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Получается, в 25 раз больше! Не сдают позиции и носки в банке, якобы напоминающей тушенку.

- А что, вполне небанальный подарок. Просто носки - это скучно, а в такой банке уже поинтересней. Подойдет и для дедушки, и для мужа, - говорит покупательница с банками в руках.

Брендированные кружки - тоже хит сезона!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ажиотаж и в отделах с трусами, тем более на некоторые модели скидки до 45%, можно купить белье не за 7 рублей, а 3,90. Около стеллажей с дешевыми трусами - десяток женщин, которые перебирают модели в поисках нужного размера.

Такая же внушительная скидка и на пижамы в стиле милитари, портмоне, рубашки. Продавцы сорочек шутят, что порой даже не успевают подложить новые - так быстро все разбирают.

Например, есть носки в таком набореФото: Павел МАРТИНЧИК

Отдельный стенд - с брендированными товарами. Тут тебе и полотенца типа «О, боже какой мужчина!» или «С праздником, мой генерал», и кружки «100% мужик», «Лучший мужик», и все в том же духе.

- Активно берут спортивный инвентарь: велосипеды, самокаты, шапочки для плаванья. В последние дни разбирают шашки, нарды, шахматы, кубки, мячи и брендированные майки. Разбирают и банные принадлежности, особенно шапочки - например, генеральские или буденовки, - рассказали нам.

Наравне с носками и кружками особой популярностью пользуется и нижнее бельеФото: Павел МАРТИНЧИК

«Первые 3000 пар носков в банке разошлись за полтора дня!»

Мы поинтересовались у производителей самого популярного товара, как они готовятся к 23 февраля.

- Носки - это самый простой способ подарить мужчине сувенир. Накануне 23 февраля у всех производителей наблюдается всплеск продаж, - говорит директор ОАО «Брестский чулочный комбинат» Сергей Жевнерович. - К празднику объемы мы не увеличиваем. В месяц выпускаем более 2 млн пар носков. Поставляем под потребности магазинов, наши складские запасы выдерживают и сезонный всплеск. Но нам самим интересно менять характеристики, составы, упаковки, добавлять рисунки... Хотим создавать товары, в которых есть эксклюзивность. Рисунок носков меняется каждый год. К примеру, мы были первыми, кто сделал именно носки в банки. Тогда партию в 3000 пар раскупили за полтора дня. Но мы не ограничиваемся только 23 февраля. Мы выпустили носки в банке «Беларускія шкарпэткі» к 8 Марта, партию которых раскупили вообще за полдня! Сейчас тираж банок с носками - сотни тысяч экземпляров. К 1 апреля планируем еще серию запустить.

В мужском отделе, в ЦУМе даже днем 22 февраля - настоящий ажиотажФото: Павел МАРТИНЧИК

- В этом году удивляете носками с презервативами или набором трусов и носков в упаковке бутылки алкоголя…

- Идея с трусами и носками в необычной упаковке - моя. Мы ведь производим не только чулочные изделия, но и трикотаж. Решили сделать в такой форме, получился достойный сувенир! Что касается джентельменского набора, то мы обратились к поставщику презервативов за дизайном упаковки, а они предложили коллаборацию. Идея понравилась, за неделю сделали концепцию. Изначально был тираж 5000, но было так много обращений, что его увеличили втрое!

На пижаму в стили милитари - скидка 45 %Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бум на носки подхватили даже продуктовые магазины. Так, в торговой сети «Домашний» при покупке товаров на 23 рубля можно получить в подарок… Что бы вы думали? Носки. Тех, кто в «Алми» сделает покупки на сумму от 40 рублей, ждет в подарок… Тадам! Еще одна пара. В общем, пробежалась по магазинам - и два подарка есть. У производителя Conte - своя акция: 5 пар носков по цене 4 и 3 пары трусов по цене 2.

Ну, и куда же без кружек!Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ

Набор носков 3 пары - 9,93 рубля

Джентельменский набор (носки + презервативы) - 3,15 рубля

Носки «7 дней» - 22,33 рубля

Полотенце с разными надписями - 20,45 рубля

Носки в банке - 3,32 рубля

Комплект в упаковке бутылки виски (трусы + носки) - 15,63 рубля

Подарочные наборы (гель и бальзам для бритья) - 19,53 рубля

Подарочные наборы (пена для бритья и бальзам после бритья) - 18 рублей

Термокружка с надписью «Лучший мужчина»- 21,28 рубля

Термокружка с надписью Big boss или «Рожденный в СССР» - 14,34 рубля