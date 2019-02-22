БАТЭ за евросезон заработал 12,5 миллиона евро

1. В Лондоне держались, пока были силы

После во многом сенсационной победы в Борисове (1:0) у многих появилась надежда, мол, БАТЭ сможет пройти дальше.

Алексей Бага о победе над «Арсеналом»: Это круче, чем секс!

Сейчас можно рассуждать, как бы все сложилось, если бы Захар Волков уже на 4-й минуте случайно не срезал мяч в свои ворота. Или если бы Стас Драгун забил на 9-й минуте (защитник Лихтштайнер выбил мяч с линии ворот). Но футбол не терпит сослагательного наклонения. «Арсенал» методично нагнетал обстановку и в итоге довел дело до 3:0.

В заслугу БАТЭ можно поставить тот факт, что даже в Лондоне фрагментами «желто-синие» показывали вполне презентабельную игру, учитывая огромную разницу в бюджетах и в классе команд. И не будем забывать, что в Беларуси сезон еще не начался, борисовчане лишь месяц назад вышли из отпуска. Показательный факт: когда Мустафи забил второй мяч и вывел свою команду вперед по сумме двух матчей, Унаи Эмери радовался, словно это финал Лиги Европы. Кто бы мог такое представить перед первой игрой?

2. Александра Глеба приветствовали, как легенду клуба

Вновь сыграть на стадионе «Арсенала» было мечтой Александра Глеба. Когда в прошлом сезоне жребий свел борисовскую и лондонскую команды в группе Лиги Европы, Глеб сам просился в БАТЭ и даже рассматривал вариант матчем в Лондоне поставить символическую точку в карьере. Но тогда тренеры посчитали, что по стилю он не впишется в командный механизм.

Александр Глеб: Просил БАТЭ сыграть против «Арсенала», но получил отказ

На этот раз все удалось.

Александр Глеб: «Арсенал» всегда в моем сердце» (видео)

На 58-й минуте Глеб вышел на поле стадиона, где провел лучшие сезоны своей карьеры. Трибуны встретили его овацией, хотя и до матча, когда объявляли стартовые составы и запасных, хлопали не менее громко.

Александр Глеб снова на Emirates Stadium в Лондоне. Фото: Getty / UEFA

После игры через Твиттер «Арсенала» Глеб обратился к болельщикам: «Парни, привет! Спасибо за все. Это невероятная атмосфера! Спасибо за поддержку. Я это не забуду. «Арсенал» всегда в моем сердце. Удачи!»

В комментариях болельщики благодарили за годы в команде и даже называли «нашим Марадоной».

На фоне этого факта в очередной раз начались разговоры, мол, переход из «Арсенала» в «Барселону» был ошибкой Глеба. Ведь после этого карьера футболиста пошла на спад. Но хочется заметить: кто скажет нет, когда приглашают в «Барселону»? Да и с каталонцами Александр стал победителем Лиги чемпионов, пусть и не сыграл в финале. Когда еще белорусский футболист удостоится такого звания?!

3. БАТЭ заработал 12,5 миллиона евро

Борисовский клуб получит 500 тысяч евро от УЕФА за участие в стадии 1/16 финала Лиги Европы. Всего БАТЭ за сезон 2018/19 в еврокубках заработал 12,5 миллиона евро (в том числе за участие в квалификации Лиги чемпионов). По сути, это два годовых бюджета клуба. Наверное, в других клубах подумали: неплохое подспорье, и как их свергнуть с чемпионского трона?

4. Несмотря на изменения в составе, БАТЭ в порядке

Может, пока рано делать выводы, но даже после значительных изменений в составе БАТЭ в порядке. За месяц межсезонья Алексей Бага сумел хорошо подготовить свою команду.

- Мы проиграли, но покидаем «Эмирейтс» с высоко поднятой головой. Наша команда получила отличную закалку. Полученные знания берем с собой... У нас продолжается учебно-тренировочный сбор. Еще пять дней будем в Англии. После этого улетаем домой. А 2 марта нас ждет игра за Суперкубок Беларуси (с брестским «Динамо». - Ред.).

Игры с «Арсеналом» добавили команде опыта:

- Я уже говорил: как для команды, так и для меня лично это была прекрасная школа, - продолжает Бага. - Еврокубковая эпопея началась для нас в середине лета прошлого года. Мы стартовали со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и транзитом через групповой турнир Лиги Европы добрались до плей-офф, где по сумме двух матчей уступили именитому английскому клубу. Считаю, мы добились шикарного результата. Это стало возможным благодаря труду и таланту наших футболистов. Перед парнями готов снять шляпу. Горжусь ими, горжусь их работой, самоотдачей, терпением. Это было фантастическое приключение. К сожалению, оно закончилось на "Эмирейтс". Но в этих словах есть и доля приятного...

5. Кто мог приглянуться английским скаутам?

Каждый раз, когда наши клубы играют на евроарене, закрадывается мысль: может, футболисты попадут на карандаш командам из топ-чемпионатов? Но, как правило, на практике получается так: белорусские игроки за хороший вариант считают предложение от клуба-середняка российского чемпионата.

Обыграв «Арсенал» в первом матче, БАТЭ заставил говорить о себе в Англии. Пусть иногда в ироничном ключе, мол, один Озил из «Арсенала» получается два с половиной годовых бюджета БАТЭ, а перед вылетом в Лондон борисовчане зашли подкрепиться фастфудом. Это все шутки. Если серьезно, то есть предположение, что мог обратить на себя внимание Денис Щербицкий.

Денис Щербицкий часто выручал свою команду. Фото: Getty / UEFA

Он был идеален почти во всех компонентах игры вратаря. Эпизод с третьим голом, когда он неудачно пошел на перехват, возьмем за скобки (хотя есть мнение, что тогда на нем сфолили соперники). В апреле Щербицкому исполнится 23 года, высока вероятность, что он станет первым номером в национальной сборной. Поэтому пожелаем ему успехов. Как знать, может, когда-нибудь он, как Глеб окажется в английской Премьер-лиге.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Хацкевич и Мартынович вышли в 1/8 финала

Киевское «Динамо» во главе с Александром Хацкевичем прошло греческий «Олимпиакос» (1:0 в Киеве, 2:2 в гостях). Александр Мартынович помог «Краснодару» пройти немецкий «Байер» (0:0 в России, 1:1 в Германии). В 1/8 их ждут интересные соперники. Вот все пары:

«Челси» (Англия) - «Динамо» (Киев), «Айнтрахт» (Германия) - «Интер» (Италия), «Динамо» (Загреб) - «Бенфика» (Португалия), «Наполи» (Италия) - «Зальцбург» (Австрия), «Валенсия» (Испания) - «Краснодар» (Россия), «Севилья» (Испания) - «Славия» (Прага), «Арсенал» (Англия) - «Ренн» (Франция), «Зенит» (Россия) - «Вильярреал» (Испания).

Матчи запланированы на 7 и 14 марта.