Отец убитого в Столбцах школьника: «Мы хотим правды. А не смерти того, кто убил нашего Сашу»

Напомним, трагедия произошла 11 февраля в школе №2 в Столбцах: десятиклассник Вадим убил ножом учительницу Марину Пархимович и 11-классника Александра.

Сергей Романов, отец убитого Саши, поговорил с «Нашай Нівай».

По словам отца, со своим сыном у него были доверительные и дружеские отношения. Саша хорошо учился, изучал языки, много читал, путешествовал со своей семьей, ездил на мотоцикле.

- Мы вместе на мотоциклах все окрестности объездили. В Крево были, и в Любче — смотрели замки…, - вспоминает Сергей.

«Я не уходил, стоял там, над ним, над сыном»

Отец мальчика вспоминает тот роковой день, когда убили его сына. Мужчина сам отвез Сашу в школу и попросил позвонить после уроков.

- Потом я вернулся домой. Не успел куртку снять, как звонят из школы, говорят: что-то случилось с Сашей. В переулке встретил соседа, у него сын в одном классе с моим. Сосед мне говорит: Сашу ножом пырнули! Я полетел в школу. Там уже стояли машины ГАИ и скорой помощи. Я вбежал на третий этаж, в кабинет. Там… Там ужас что было. Весь класс был залит кровью Сашиной. Над ним уже работали медики, проводили реанимационные действия. Затем приехали еще «скорые», врачи…, - рассказывает отец убитого школьника Сергей Романов. - А я не уходил, стоял там, над ним, над сыном… Меня выгоняли, говорили: «Мужчина, выходите, выходите!», А я не слушал никого. И тут врачи говорят: всё, уже ничего не будет. Все вышли, я один с сыном остался. Он лежал на полу посреди класса, возле стола учительницы…

Саша хорошо учился, путешествовал со своей семьей, ездил на мотоцикле. Фото: nn.by

По словам Сергея Романова, Вадим (напавший школьник - Ред.) бил его сына именно в шею. У Саши под левым ухом была очень глубокая рана.

- Он убил учительницу, вышел и пошел по коридору в самый последний кабинет, где Саша мой учился. Зашел туда. Там учительский стол стоит высоко, на подиуме. Вошел и пошел вдоль стены к Саше. А мой сын сидел последним: у них маленький класс, по три парты было занято всего на ряд. И у Саши была как раз третья, за ним — пустые парты. Дети еще, говорят, смеялись: ты что, заблудился, кабинеты перепутал?

А он молча к моему Саше подошел, схватил его за волосы и нанес удар или два в сонную артерию. Я видел парту, и там, и по всему кабинету лужи крови.

После этого нападавший спустился через черный ход на первый этаж. Там, говорят, открыл окно и выпрыгнул. Спустя время его задержали в подъезде, это уже все знают.

«Тот отец сказал: Лучше бы сына убили при задержании»

Сергей высказался и о смертной казни - он знает, что подозреваемому она не грозит, так как он несовершеннолетний.

- Мы хотим правды. Смерти его [нападавшего] никто не хочет. Но если остались какие-то его приспешники или кто-то, кто его склонил к убийству, то надо, чтобы их нашли и изолировали от людей. (...) Но я и не хотел бы его смерти. Я против такого. Да и Саша категорически был против смертной казни, говорил, что не может человек у человека отбирать жизнь.

Сергей также вспоминает, что отец подозреваемого приходил к ним домой.

- Я вышел на улицу. Тот стал на колени падать, говорить, мол, извините, извините, мы сами не можем понять… Я сказал: «Не надо извиняться, но и простить я никогда не смогу, ни вас, ни вашего сына». Говорю: плохо вы сына воспитывали. Тот отвечает, мол, нет, нормально воспитывал. Я говорю: ну, значит, что-то где-то упустили, не разговаривали, может быть, с сыном… Я знаю такие семьи, где родители тяжело работают, где заняты люди выживанием… Он говорил там еще всякое… Мол, лучше бы сына убили при задержании…

Мужчина не знает, почему десятиклассник напал на его сына.