2019-02-25T12:42:31+03:00
Общество
КП Беларусь

У близкого человека деменция. Как ему помочь и справиться самому?

Задать вопросы о деменции специалистам можно по телефону 27 марта или заранее по электронной почте
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На вопросы читателей ответят врач-психиатр и главная медсестраНа вопросы читателей ответят врач-психиатр и главная медсестраФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Беларуси диагноз «деменция» ставят на тех стадиях, когда что-то исправить уже очень трудно. Но если заметить первые возрастные изменения вовремя, родному человеку можно помочь. К сожалению, не вылечить, но хотя бы отдалить тот момент, когда пожилой человек не сможет себя обслуживать.

Близкие часто отрицают: да ну, какие проблемы? Сейчас мы полечимся, и все будет хорошо. Мы не пойдем на прием к психиатру, будем сами со всем справляться, - комментирует врач-психиатр Гродненского областного клинического центра «Психиатрия-наркология» Татьяна Будник. - Но когда заканчивается терпение и ресурсы, родственники приходят с болью и агрессией, потому что помощь уже нужна сиюминутно: мы больше не можем, определите в интернат (подробнее о деменции читайте здесь).

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

«У БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА ДЕМЕНЦИЯ. КАК ЕМУ ПОМОЧЬ И СПРАВИТЬСЯ САМОМУ?»

- Как распознать, что у близкого человека деменция?

- К чему готовиться и как защитить себя?

- Как организовать быт и общаться с человеком с деменцией?

- Куда обращаться за помощью и почему не стоит замалчивать проблему?

Эти и другие вопросы можно будет задать врачу-психиатру Гродненского областного клинического центра «Психиатрия-наркология» Татьяне Будник и главной медсестре Гродненской областной организации Красного Креста Елене Горбачевской в среду 27 февраля с 12.00 до 13.00.

Звоните: (017) 293-75-01, 293-75-10, 293-75-17. Вопросы также можно присылать заранее по электронной почте: maria.eleshevich@phkp.by.

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