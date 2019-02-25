Четыре совета, как сделать подарок оригинальным и интересным

В субботу прошел День защитников Отечества, впереди 8 Марта, майские праздники и, конечно же, дни рождения, которые, как поется во всем известной песенке, бывают раз в году.

Радиостанция «Легенды FM» подготовила несколько советов, к которым стоит прислушаться при подготовке подарка, чтобы ваше поздравление было самым интересным:

«Я к вам пишу - чего же боле?» Любое поздравление лучше сопроводить открыткой. В ней можно оставить теплые пожелания, написать стихи или нарисовать иллюстрацию, если вы обладаете художественным талантом. А вы знали, что история поздравительной открытки официально насчитывает уже более 140 лет. Хотя есть сведения, что еще в XV веке герцог Орлеанский отправил своей жене «валентинку» из тюрьмы, где он отбывал наказание и, видимо, сочинял любовные признания.

«Детям - мороженое, бабе - цветы, и смотри не перепутай!» В СССР букет цветов был элементом роскоши, признаком праздника и счастья. Зато сегодня букеты с легкостью можно приобрести в ближайшем магазине около дома. Причем изготавливают их не только из привычных цветов, но и из фруктов, овощей и других съедобных продуктов, а также из воздушных шаров, конфет и плюшевых игрушек. Добавьте к своему подарку такой бонус - и он надолго запомниться получателю.

«Встречают по одежке». Не забудьте красиво упаковать ваш подарок - первое впечатление должно быть приятным. Оберточную бумагу можно приобрести в большинстве торговых центров, там же есть красивые коробочки и пакетики, которые можно использовать в этих целях. Ну а если вы сомневаетесь в своих способностях к творческому оформлению подарка - всегда можно обратиться к профессионалу, который вам поможет.

«Лучший подарок - сделанный своими руками». Ну а если вы хотите, чтобы ваше поздравление запомнилось как самое необычное и оригинальное - тогда внимательно читайте этот совет! Каждый будний день вы можете отправить сообщение с теплыми словами через viber или sms на номер +375 (29) 257-88-88 или оставить его на сайте legendy.by - и ваше поздравление прозвучит в прямом эфире с 13.00 до 14.00 в программе «Час приветов и поздравлений с Юлией Славинской» на радио «Легенды FM».

Юлия Славинская

Радио «Легенды FM» поздравляет всех с наступающими праздниками и напоминает, что главное не подарок, а внимание!

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