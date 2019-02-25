Прокурор запросил для Марины Золотовой штраф в 25 500 рублей

Сегодня, 25 февраля, в суде Московского района начались судебные прения по уголовному делу в отношении Марины Золотовой, обвиняемой по ч. 2 ст. 425 УК РБ («Бездействие должностного лица»). Напомним, в обвинении говорится, что Марина Золотова не заключила с БелТА договор об оказании информационных услуг, по которому сотрудники tut.by могли бы пользоваться подпиской агентства. По версии обвинения, подчиненные Марины Золотовой совершили не меньше 115 несанкционированных доступов к информации БелТА. Некоторые сотрудники пользовались паролями других изданий.

Первым в прениях выступил гособвинитель. Говорила прокурор около часа, читая с листов бумаги.

«Есть дефицит правосознания»

- Как можно почитать в различных исследованиях, зачастую самым опасным для предприятий становятся не внешние угрозы, а обычные сотрудники, которые без зазрения совести присваивают конфиденциальную информацию лишь потому, что не считают, что это плохо, - говорит в начале своего выступления гособвинитель. - И, к сожалению, в практике применения уголовного закона не является чем-либо уникальным, когда сотрудники, оставившие либо потерявшие свои рабочие места, продолжают хранить конфиденциальную информацию со своего прошлого места работы. Считают приемлемым перенос рабочих документов на личные компьютеры, планшеты, смартфоны. (...) Проблема заключается в том, что не всегда лица считают это преступление чем-то недопустимым, за которое придется нести ответственность, воспринимают как что-то досадное, неприятное, но в целом не стоящее внимания происшествие. Это ведь не деньги украсть или имущество повредить. Конечно, тут есть дефицит правосознания.

Сторона обвинения полагает, что виновность Золотовой подтверждена.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сторона обвинения полагает, что виновность Золотовой подтверждена. Прокурор отмечает, что сотрудники tut.by не отрицали, что в 2017, 2018 годах имели несанкционированный доступ к платной ленте БелТА.

Прокурор говорит, что Золотова "должна была дать указания работникам не совершать несанкционированный доступ". А в ходе предварительного расследования указала о полном признании своей вины. Изменение показаний в суде, по мнению стороны обвинения, обусловлено стремлением уйти от уголовной ответственности.

Прокурор также указывает на то, что работники tut.by обсуждали между собой доступы к платной подписке.

- Изменения свидетелем Кулецким (журналистом. - Ред.) в суде показаний в пользу Золотовой необходимо оценивать критически, как попытку оказать помощь обвиняемой и смягчить ее вину в произошедшем. В судебном разбирательстве обвиняемая подтвердила, что после направления уголовного дела в суд свидетель приходил к ней с цветами и конфетами пожелать удачи, - говорит прокурор.

Прокурор просит суд признать Золотову виновной и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 1000 базовых величин в сумме 25 500 рублей.

По мнению защиты Золотовой, БелТА не сделала безопасным доступ к платной подписке и не обеспечила надежной защиты к информации.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Не было корыстной заинтересованности в использовании платной подписки БелТА»

Адвокат Золотовой считает, что в данной ситуации очевидно, что сошлись интересы двух СМИ - телеграфного агентства БелТА и tut.by. И высказалась о словах представителя гражданского истца о "высоком ажиотаже" вокруг этого уголовного дела, который, по его мнению, подогревается в СМИ в интересах Золотовой.

- Все мы понимаем, что представители обеих сторон - это люди публичные, которые привыкли общаться, в том числе посредством интернета. Поэтому вся информация, которая появляется с той или с другой стороны, выкладывается в интернет и становится достоянием всех. Назвать это ажиотажем, на мой взгляд, совершенно неправильно. Во-вторых, даже если говорить о некоем повышенном внимании к данному делу, то вопрос вопросом: "Кем этот интерес подогревается и увеличивается?" Я скажу, что за достаточно длительный период времени своей работы я впервые в жизни сталкиваюсь с тем, чтобы в первый же день, когда была задержана Золотова, в тот же день в СМИ - в интернете, на телевидении - появилась распечатка и озвучен был телефонный разговор, состоявшийся между Золотовой и Калтыгиной (один из редакторов tut.by. - Ред.) 19 марта 2018 года. Я полагаю, что уже это обстоятельство заслуживает того, чтобы задуматься: для чего все это делается и в чьих интересах предается огласке все то, что происходит по данному делу.

Прокурор просит суд признать Золотову виновной и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 1000 базовых величинФото: Павел МАРТИНЧИК

Адвокат надеется, что эта огласка и ажиотаж никоим образом не отразятся на принимаемом судьей решении.

Защитник также считает, что у сотрудников tut.by не было корыстной заинтересованности в использовании платной подписки БелТА. И доступ к ней "осуществлялся по глупости, по привычке, автоматически". По мнению защиты Золотовой, БелТА не сделала безопасным доступ к платной подписке и не обеспечила надежной защиты к информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В офисах TUT.BY и БелаПАН - обыски, задержаны редакторы и журналисты

Возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации (читать далее)

Скандальное «дело БелТА»: журналистов освободили, но прозвучали новые обвинения

Над главными редакторами портала TUT.BY и информагентства БелаПАН нависла угроза лишиться права занимать должность или заниматься своей деятельностью (читать далее)

Главреду интернет-портала TUT.BY предъявили обвинение по «делу БелТА»

Марину Золотову могут наказать за «бездействие должностного лица» (читать далее)

Марина Золотова: Ажиотаж вокруг суда был создан не по нашей инициативе

Приговор будет оглашен 4 марта (читать далее)