Кому в Беларуси в 2019 году будет легко найти работу, а кому - сложно?

Каждый год специалисты составляют так называемый барометр профессий - востребованность тех или иных работников в Минске. Он основывается на опросах нанимателей и оценке экспертов из службы занятости и дает понять, кто может столкнуться с проблемами в поисках работы в этом году.

Барометр профессий будет особенно полезен тем, кто хочет сменить профессию, а также поступающей в университеты и техникумы молодежи. Его создают в рамках совместного белорусско-шведского проекта «Совершенствование деятельности госслужбы занятости населения Республики Беларусь».

- Опыт, который мы получили по проекту, позволил взглянуть на рынок труда глазами нанимателя. Это обратная связь, которая очень важна. Выборка получилась репрезентативная, - рассказала Светлана Леончик, начальник отдела рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, передает belta.by.

Если сравнить прошлогодний прогноз с нынешним, ничего кардинально не изменилось. По-прежнему не востребованы психологи, экологи, дизайнеры и фотографы. Нужны на рынке врачи, бухгалтеры, водители, повара и маляры (см. «ПОДРОБНОСТИ»). Правда, чуть больше спроса стало на юристов и экономистов, а чуть меньше - на трактористов и швей.

Иллюстрация: Sambit.

Прошлогодний прогноз в целом сбылся, хотя ожидаемый спрос на экспертов по блокчейну и криптовалютам в этом году так и не вырос.

Стоит учитывать, что барометр отличается в городах и селах. Напомним, «Комсомолка» недавно писала об этом. Например, ветеринары на селе - одна из самых востребованных профессий, чего не скажешь о городе.

К слову, эксперты говорят, что с появлением роботов многие профессии исчезнут: например, авиадиспетчеры, таксисты и водители, продавцы и переводчики. Взамен появятся те, кто будет создавать и чинить этих роботов. Насчет времени, правда, эксперты расходятся во мнениях - называют от 10 до 25 лет.

ПОДРОБНОСТИ

Самые востребованные профессии в 2019 года…

Специалисты:

- администратор баз данных,

- системный администратор,

- бухгалтер,

- воспитатель,

- врач-специалист,

- фармацевт,

- фельдшер,

- инструктор лечебной физкультуры,

- инженер-механик,

- инженер-программист,

- мастер строительных и монтажных работ.

Рабочие:

- арматурщик,

- водитель автомобиля,

- бетонщик, каменщик,

- контролер-кассир,

- маляр,

- монтажник строительных конструкций,

- наладчик оборудования,

- облицовщик-плиточник,

- повар,

- продавец.

… и наименее востребованные

Специалисты:

- рекламный агент,

- аккомпаниатор,

- архивист,

- ветеринарный врач,

- делопроизводитель,

- дизайнер,

- журналист,

- инженер по нормированию труда,

- модельер-конструктор,

- психолог,

- товаровед,

- эколог.

Рабочие:

- закройщик,

- лифтер,

- обувщик по ремонту и пошиву обуви,

- оператор ЭВМ,

- портной,

- раскройщик материалов,

- слесарь-сборщик аппаратуры и приборов,

- ткач,

- фотограф,

- штамповщик.