Кому в Беларуси в 2019 году будет легко найти работу, а кому - сложно?
Каждый год специалисты составляют так называемый барометр профессий - востребованность тех или иных работников в Минске. Он основывается на опросах нанимателей и оценке экспертов из службы занятости и дает понять, кто может столкнуться с проблемами в поисках работы в этом году.
Барометр профессий будет особенно полезен тем, кто хочет сменить профессию, а также поступающей в университеты и техникумы молодежи. Его создают в рамках совместного белорусско-шведского проекта «Совершенствование деятельности госслужбы занятости населения Республики Беларусь».
- Опыт, который мы получили по проекту, позволил взглянуть на рынок труда глазами нанимателя. Это обратная связь, которая очень важна. Выборка получилась репрезентативная, - рассказала Светлана Леончик, начальник отдела рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома, передает belta.by.
Если сравнить прошлогодний прогноз с нынешним, ничего кардинально не изменилось. По-прежнему не востребованы психологи, экологи, дизайнеры и фотографы. Нужны на рынке врачи, бухгалтеры, водители, повара и маляры (см. «ПОДРОБНОСТИ»). Правда, чуть больше спроса стало на юристов и экономистов, а чуть меньше - на трактористов и швей.
Иллюстрация: Sambit.
Прошлогодний прогноз в целом сбылся, хотя ожидаемый спрос на экспертов по блокчейну и криптовалютам в этом году так и не вырос.
Стоит учитывать, что барометр отличается в городах и селах. Напомним, «Комсомолка» недавно писала об этом. Например, ветеринары на селе - одна из самых востребованных профессий, чего не скажешь о городе.
К слову, эксперты говорят, что с появлением роботов многие профессии исчезнут: например, авиадиспетчеры, таксисты и водители, продавцы и переводчики. Взамен появятся те, кто будет создавать и чинить этих роботов. Насчет времени, правда, эксперты расходятся во мнениях - называют от 10 до 25 лет.
ПОДРОБНОСТИ
Самые востребованные профессии в 2019 года…
Специалисты:
- администратор баз данных,
- системный администратор,
- бухгалтер,
- воспитатель,
- врач-специалист,
- фармацевт,
- фельдшер,
- инструктор лечебной физкультуры,
- инженер-механик,
- инженер-программист,
- мастер строительных и монтажных работ.
Рабочие:
- арматурщик,
- водитель автомобиля,
- бетонщик, каменщик,
- контролер-кассир,
- маляр,
- монтажник строительных конструкций,
- наладчик оборудования,
- облицовщик-плиточник,
- повар,
- продавец.
… и наименее востребованные
Специалисты:
- рекламный агент,
- аккомпаниатор,
- архивист,
- ветеринарный врач,
- делопроизводитель,
- дизайнер,
- журналист,
- инженер по нормированию труда,
- модельер-конструктор,
- психолог,
- товаровед,
- эколог.
Рабочие:
- закройщик,
- лифтер,
- обувщик по ремонту и пошиву обуви,
- оператор ЭВМ,
- портной,
- раскройщик материалов,
- слесарь-сборщик аппаратуры и приборов,
- ткач,
- фотограф,
- штамповщик.