Крупные сети и мелкая розница: два игрока на одном поле

Заявления со стороны инициаторов, которые отстаивают интересы якобы всех - от малого бизнеса до производителей, в СМИ звучат регулярно. Тем более что роль борца за справедливость сопредседателю Республиканской конфедерации предпринимательства Виктору Маргелову явно к лицу. Разные мнения - это правильно, ведь в спорах рождается истина. Неправильно лишь то, что ситуация в розничной торговле обсуждается с разных точек зрения, только не покупателя. Давайте попробуем взглянуть на проблемы с другой стороны.

ЧТО ИМЕЕМ

Сегодня в стране работают 17 крупных торговых сетей. Отличительная черта белорусского розничного рынка в том, что практически все торговые сети мультиформатные - они работают во всех сегментах, от гипермаркетов до небольших магазинов шаговой доступности. При этом эксперты отмечают, что возможности строительства новых гипермаркетов исчерпаны - рынок уже насыщен. И в дальнейшем развитие торгового обслуживания будет происходить именно в формате магазинов у дома.

Торговые сети обеспечивают 52 - 53% розничного товарооборота. Доля крупнейшего игрока, торговой сети «Евроопт», на данный момент составляет около 18,5% рынка.

Много это или мало? Есть ли повод говорить о том, что розничная торговля монополизирована крупными игроками рынка? Обратимся к мировому опыту. А еще точнее - к европейскому, ведь именно Евросоюз отличается самым жестким регулированием розничной торговли.

ТОРГОВЛЕ НУЖНА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ

Если на счету всех 17 крупных сетей Беларуси 52% товарооборота страны, то во многих европейских странах 3 - 5 сетей держат 70-95% розничного рынка продуктов питания!

Например, в Финляндии 5 основных сетей делят между собой более 95% продовольственного рынка, в Норвегии – 90%, в Швеции – 83%, в Австрии – 80%, в Словении – 79%. Более того, зачастую одна лидирующая сеть может иметь более 35% рынка. В Швеции ICA Group имеет 39% рынка, в Финляндии S Group — 47%, в Швейцарии Coop — 44%, в Литве сеть Maxima — 37%.

При этом заметим: такая концентрация товарооборота страны даже в одних руках никоим образом не мешает успешно работать на рынке мелким розничным магазинам.

В январе МАРТ подытожил исследование зарубежного опыта - было проанализировано регулирование торговли, в том числе деятельности торговых сетей, в 27 странах мира.

Сделан вывод: в мире усиливается либерализация антимонопольного регулирования. На первое место выходит принцип разумного подхода (rule of reason) по сравнению с устаревшим требованием применения закона по существу (per se). Антимонопольное регулирование все больше стало строиться по правилу разумности, что предполагает анализ фактического воздействия на характер и уровень конкуренции и экономическое обоснование действий участников рынка.

Такие методы регулирования поощряют укрепление на рынке более эффективных организаций и допускают вытеснение участников, неспособных обеспечить необходимый эффект для общества и потребителей.

В исследовании МАРТ подчеркивается: зарубежный опыт свидетельствует, что ужесточение формальных правил и излишняя регламентация сферы приводят к снижению продуктивности отрасли и ухудшению положения потребителей - то есть к росту цен. Поэтому аналитики, проводившие исследование, пришли к выводу о возможности либерализации правил игры на отечественном рынке.

Отметим, что практически параллельно правительство Европейского союза - Еврокомиссия - провело исследование в 27 странах ЕС и выявило четкую закономерность: чем больше уровень антимонопольного регулирования, тем выше цены в этих странах. Наиболее либеральные правила торговли установлены в Румынии, Польше, Болгарии, Чехии, Литве, Венгрии и Словакии - и в этих же странах зафиксированы наименьшие цены на продукты питания. На другом полюсе - Дания с самым сложным и строгим законодательством и наиболее высокими ценами, а также Люксембург, Италия, Великобритания, Кипр. Таким образом, выводы МАРТ перекликаются с выводами Еврокомиссии.

Правда, для представителя мелкой розницы Виктора Маргелова факты, которые не укладываются в его теорию мироздания, видимо, просто не существуют. «Регулирование на Западе монопольных проявлений в торговле на порядок жестче, нежели у нас. А все сказки про либерализацию - это для бедных», - утверждает он.

Генеральный директор торговой сети «Евроопт» Андрей Зубков называет это заявление Виктора Маргелова абсолютно голословным. «Именно в Беларуси самое жесткое регулирование розничной торговли. В нашей стране доля присутствия одной сети в товарообороте ограничена на уровне 20%. В то время как в странах Евросоюза антимонопольный порог установлен на уровне 35 - 40%, а во многих государствах вообще не применяется», - отмечает Андрей Зубков.

К чести белорусского МАРТ, регулятор использовал практически все возможные формы влияния на ситуацию на рынке. И вряд ли торговле нужны дополнительные ограничения, тем более что у Беларуси есть возможность не повторять чужих ошибок - тех стран, где сетевая торговля появилась гораздо раньше.

КТО РЕНТАБЕЛЬНЕЕ?

В обращении в МАРТ бизнес-союзы говорят о том, что торговые сети выкручивают поставщикам руки, заставляя их работать чуть ли не в убыток. Так ли это?

Генеральный директор торговой сети «Евроопт» Андрей Зубков имеет большой опыт работы в торговле. И когда-то тоже был владельцем нескольких магазинов. Он говорит, что до появления крупных торговых сетей в Беларуси существовал абсолютный диктат поставщиков. «Любому магазину могли объявить, что с завтрашнего дня цены на продукцию такого-то предприятия повышаются на 15%, и без объяснения причин! Естественно, покупатель получал товар на 15% дороже», - рассказывает Андрей Зубков.

Но, по его словам, сегодня эта ситуация невозможна в принципе: крупные торговые сети просят производителей и поставщиков с фактами в руках обосновывать любое изменение цены. «Поднять цены на 10 или 15% просто потому, что так хочется, не выходит. И эта особенность конкуренции между торговыми сетями и сдерживание аппетитов поставщиков являются во всем мире общепризнанным фактором для сдерживания роста цен. Наряду, естественно, с другими действиями государственных регуляторов. А отражается это в конечном итоге на интересах населения страны, которое получает возможность покупать товары по более доступным ценам», - говорит руководитель крупнейшего ретейлера.

Генеральный директор торговой сети «Евроопт» Андрей Зубков.

Есть во взаимоотношениях торговли и производителей не только голые эмоции, но и объективные экономические данные. Если один довлеет на рынке - другая сторона проигрывает. «Если, как утверждают бизнес-союзы, торговые сети задавили производителей - то у розницы должно быть прибыли больше, чем у производителей. Рентабельность по чистой прибыли отечественных торговых сетей колеблется от 0,5 до 1%. У «Евроопта», в частности, по 2017 году - 1%, а по 2018-му - 0,5%. А при этом финансовая отчетность за 2017 год (находящаяся в открытом доступе на портале portal.gov.by) 41 производственного предприятия, с которыми «Евроопт» имеет значимые обороты, показывает, что у 34 из них рентабельность по чистой прибыли выше, чем у торговой сети. А у половины - существенно выше и колеблется от 6 до 16%», - рассказал Андрей Зубков.

Руководитель сети «Евроопт» так комментирует эти данные: «Приобретая, предположим, бутылку молока в магазине за 1 рубль, покупатель дает возможность заработать «Евроопту» 1 копейку чистой прибыли, а проанализированным нами производителям молока и молочной продукции в среднем - около 6 копеек. Производители имеют хорошую рентабельность по чистой прибыли - на том же уровне, что и их европейские коллеги. В то время как крупные белорусские розничные сети с рентабельностью в районе 0,5 - 1% балансируют на грани. Любое изменение конъюнктуры на рынке может привести к убыточности основных сетей, что может повлечь за собой самые серьезные последствия в торговом обслуживании населения».

Еще бы, если сети, как отмечалось выше, обеспечивают половину товарооборота в стране!

С КЕМ УДОБНЕЕ РАБОТАТЬ

Логично предположить: если бы поставщикам было невыгодно сотрудничать с тем же «Еврооптом», они ушли бы в другие магазины - ведь 81% рынка в руках иных операторов. Но работать с сетями хотят все. Почему?

Андрей Зубков объясняет это на примере: «Завод произвел тысячу ящиков, допустим, майонеза. Торговый представитель позвонил в наш офис, оформил заявку, оформил одну накладную - и партия майонеза приехала в распределительный центр, преодолев совсем небольшое расстояние. А если без торговой сети? Тогда около 20 торговых представителей либо позвонят, либо посетят 1000 небольших магазинов по всей стране, проехав совокупно тысячи километров. Они оформят 1000 накладных, отправят десятки грузовиков по 1000 адресов, которые проедут тысячи километров. Естественно, издержки для производителя несопоставимы. Но волшебства не бывает. Все эти издержки производителя переносятся на торговую сеть, которая развозит этот товар по своим магазинам, делая логистику более эффективной. По сути, торговая сеть для производителя выступает оптимизатором издержек. В конечном итоге выигрывает покупатель, получающий более низкую цену!»

А что скажут сами производители?

Начальник отдела маркетинга и рекламы кондитерской фабрики «Коммунарка» Татьяна Пармон.

Татьяна Пармон, начальник отдела маркетинга и рекламы кондитерской фабрики «Коммунарка», рассказывает, что в торговые сети уходит 70 - 80% продукции. «Мы стараемся сегодня работать со всеми: и с малым бизнесом, и с торговыми сетями. Однако с сетями работать выгоднее. Я думаю, не только для «Коммунарки», но и для всех производителей. По одной простой причине - доставка продукции осуществляется на распределительные центры, из которых сети уже развозят товар по региональным магазинам. А у некоторых это 100, 400, 700 торговых объектов! Таким образом, для производителя сокращаются логистические затраты», - объясняет специалист.

Первый заместитель генерального директора ГП «Молочный гостинец» Любовь Орещенко.

Первый заместитель генерального директора ГП «Молочный гостинец» Любовь Орещенко отмечает, что на рынке должны быть и торговые сети, и маленькие магазины. Но с сетевой розницей развитие бренда идет быстрее - магазины шаговой доступности не могут выставить продукцию в достаточном объеме, представить все ее виды, говорит Любовь Павловна. И удивляется обвинениям, которые звучат в адрес торговых сетей. «Что значит «сети заламывают руки»? Сегодня любой поставщик принимает решение сам, с кем ему работать. Мы заинтересованы в том, чтобы продвигать не тот товар, который и так продается замечательно, а новый, который покупатель не знает. Этому помогают как раз торговые сети», - объясняет топ-менеджер завода.

Начальник отдела продаж предприятия «Молочный гостинец» Светлана Свистун.

Начальник отдела продаж предприятия «Молочный гостинец» Светлана Свистун приводит цифру: по объемам продаж сетевые магазины обеспечивают 80% товарооборота. «Сетевые клиенты - это возможность поставок большими объемами, что помогает загрузить производственные мощности, снизить себестоимость. Плюс логистика сетей, доставка в регионы через распределительные склады также позволяют снизить нашу себестоимость. Доставка в регионы для магазинов мелкого формата для нас более затратна, а сеть делает доставку своим транспортом», - подчеркивает Светлана Николаевна.

Большинство крупных производителей страны работают по прейскурантам и не подвигают цены в угоду сетям. Вот, например, что рассказала о практике «Коммунарки» Татьяна Пармон: «У нас политика такова, что с предприятия по всем торговым объектам продукция уходит по единому прейскуранту. Мы скидки предоставляем только на проведение акций, все! Причем акции мы проводим как с торговыми сетями, так и с ИП».

Белорусские производители не скрывают, что с малым бизнесом работать получается оперативнее - контракты заключаются быстрее. Ведь матрицы торговых сетей расписываются заранее и на полгода-год вперед. Зато представить весь ассортимент, продвинуть товар, завоевать лояльность покупателей - это можно только в крупных сетях.

Но и сети заинтересованы в сильных производителях, способных обеспечить высокое качество продукции, приемлемые цены и стабильность поставок товара на прилавки.

ЧТО УГРОЖАЕТ МАЛОМУ БИЗНЕСУ

Крупные торговые сети обвиняют в том, что они делают неконкурентоспособной мелкую розницу. Так ли это?

Торговые сети - это универсальные магазины по продаже универсального ассортимента. Это примерно 85 - 95% продовольственных товаров, которые наиболее востребованы покупателями. Никто не сможет обеспечить население этим набором продуктов первой необходимости лучше, чем крупные торговые сети, и по качеству, и по ассортименту, и по ценам.

Ниша мелкой розницы во всем мире - оставшиеся 5 - 15%.

Виктору Маргелову любое сравнение с развитыми странами очень не нравится. «Даже если доля малого бизнеса 20% в тех странах, то в абсолютной величине это в десятки, сотни раз больше, чем в нашей стране», - говорит он. Правда, недоговаривает, что тот же «Евроопт» получил 18% товарооборота тоже белорусского, а не немецкого. И говорить про абсолютные величины, имея практически половину рынка страны, малому бизнесу явно не стоит.

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.

А преимущества крупного ретейла очевидны - широкий ассортимент универсальных товаров и более выгодные покупки для населения за счет поставок по сниженным ценам и снижения логистических и транспортных издержек. Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, современный продуктовый ретейл создает национальные и международные системы закупок, обработки, транспортировки и распределения товаров, за счет чего использует эффект масштаба, снижает свои издержки и предлагает лучшие цены на рынке. В отчете приводится пример: приход торговой сети Wal-Mart в штат Миссисипи позволил снизить цены для покупателей на 17%. Исследователи, используя национальную статистику, выяснили, что магазины Wal-Mart оказались дешевле традиционных супермаркетов на 15 - 25%.

Создатель российской торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий.

Вот что думает о перспективах малого бизнеса в универсальной торговле Сергей Галицкий, создатель российской торговой сети «Магнит»: «Надо забыть, что в розничной торговле есть малый бизнес. Как может быть там малый бизнес, если логистический центр стоит 40 миллионов долларов? А если у тебя его нет, нет транспорта - у тебя цена товара на полке будет невероятно высокая. Это хендмейд получается. На этом рынке во всем мире только крупные игроки. И по-другому это не может работать».

Достаточно четкая формулировка.

В то же время речь о вытеснении мелкого бизнеса из розничной торговли крупными ретейлерами в западных странах не идет. Мелкая розница, небольшие и локальные сети успешно работают, используя либо создавая собственные преимущества.

Первый путь: нишевые и специализированные магазины

Выход для мелкого бизнеса - в торговле теми продуктами питания, которые не попадают в товарную матрицу крупного ретейла. Крупные торговые сети вряд ли сумеют сделать такой хлеб и выпечку, как небольшая пекарня, представить такое количество сортов кофе, как специализированный кофейный магазин, организовать ассортимент мяса и мясных изделий, как специализированная мясная точка, представить ассортимент фермерских продуктов лучше самих фермеров. И это главная ниша для мелкой розницы во всем мире.

Также мелкая розница должна обратить внимание на небольших производителей. Ведь обеспечить регулярный объем поставок, необходимый крупным торговым сетям, в состоянии далеко не каждое предприятие. И именно продукты небольших производителей должны быть на прилавках мелкой розницы. Логика очевидна: зачем закупать продукцию у гигантов, понимая, что не получишь цену лучше, чем крупный ретейл? Любые сетования на то, что сети не помогают развиваться небольшим производителям, разбиваются о неопровержимый факт - именно мелкая розница и локальные сети должны обеспечивать сбыт их продукции.

Но и эти выводы для представителя мелкой розницы Виктора Маргелова не аргумент. Ссылаясь на то, что доходы белорусов объективно ниже, чем средний заработок в ФРГ, бизнесмен уверяет: «Хлеб люди сегодня покупают, а не уникальный кофе торговой марки, которой нет в Беларуси». Что тут скажешь... Есть, и вполне успешно работают в стране и пекарни с французской выпечкой, и фермерские магазины, и чайно-кофейные! И их покупатели отнюдь не богачи. Так что прежде чем делать громкие заявления, стоило бы поинтересоваться опытом более успешных коллег.

Второй путь: кооперация

Очень важное направление, о котором бизнес-союзы в нашей стране не вспоминают, хотя именно эта работа должна была бы быть в центре их внимания. Речь идет о закупочных союзах или кооперативах, которые в западных странах существуют уже более 90 лет.

Принцип их действия прост: мелкая розница, а также локальные и небольшие сети объединяются, чтобы приобретать товары у производителей и поставщиков более крупными партиями, что позволяет снизить цену поставки. Самые сильные и успешные закупочные союзы создают также собственную систему логистики, распределительные центры.

Например, оборот немецкого закупочного союза Edeka Group, в котором более 11 тысяч магазинов, - 50 млрд евро. В Италии союз Coop, объединяющий около 1500 магазинов, сумел получить 13% розничного рынка страны и 12 млрд евро товарооборота. Союз Aibe, созданный в 2002 году, - это 1540 небольших магазинов в Литве и Латвии, и товарооборот этого объединения уже превышает 410 млн евро.

В 2007 году в России был создан Федеральный закупочный союз, который работает в восьми федеральных округах и объединяет около 4,5 тысячи магазинов. По оценкам экспертов, объединение закупок позволило уже на начальном этапе снизить затраты на транспортировку товаров на 8 - 10%, на приобретение фруктов и овощей - в среднем на 17%.

Плавали - знаем, уверяет Виктор Маргелов. «Перед вами живой пример - председатель потребительского кооператива, в котором закупочный союз малых предприятий создан. У нас 43 магазина объединились в этот закупочный союз, и мы до недавнего времени активно пользовались этой возможностью и получали конкурентные преимущества. Но все равно крупнейшая сеть купит дешевле, смысл тогда в этих закупочных союзах?» - говорит бизнесмен.

По статистике, за три года, с 2015-го по 2017-й, в продовольственной рознице в стране открыты почти 1000 магазинов, принадлежащих среднему и малому бизнесу. Сегодня таких торговых объектов в Беларуси более 5700.

Логично в этой ситуации спросить у представителя бизнес-союзов Виктора Маргелова: а почему в его кооперативе только 43 торговых объекта? Где остальные? Может, не 43 магазина должны объединяться, а в 30 раз больше, как в той же Литве? А с другой стороны - если для этих 43 участников кооперация оказалась бесполезной, то как выживают и строят планы на будущее остальные 5657 магазинов? И чьи интересы в таком случае представляет Виктор Маргелов, если отбросить все громкие фразы про бизнес-сообщество?

Так, возможно, весь поднятый шум действительно из-за тех не слишком удачливых ИП, которым развивать свое дело мешают отсутствие гибкости и попытка конкурировать на заведомо проигрышном поле - в нише сетей.

МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ

По мнению Андрея Зубкова, препятствий для развития малого бизнеса в стране нет - было бы желание. «Мы глубоко убеждены, что на розничном рынке места хватит всем - и крупному, и малому бизнесу. И поэтому было бы логичнее, если бы представители малого и среднего бизнеса думали не над тем, как создать препятствия крупным розничным сетям, а над тем, как сделать свой бизнес действительно привлекательным для покупателя. Ведь как было указано в отчете Еврокомиссии по регулированию ретейла - чем меньше препятствий и регуляторной нагрузки на ретейл, тем ниже уровень цен на продукты питания. В странах с наиболее свободной системой розничной торговли - Польше, Болгарии, Литве, Румынии, Чехии, Венгрии - зафиксированы самые низкие цены», - говорит руководитель крупнейшего ретейлера.

Виктор Маргелов возражает: «Во всем мире гипермаркеты - это магазины для бедных. Но если у нас почти нет богатых, то мы, получается, и сосредоточились на одном сегменте рынка».

Иными словами, бизнесмен признается, что, не обладая никакими конкурентными преимуществами перед крупным ретейлом, решил играть с ним на одном поле. А начиная проигрывать, взывает к МАРТ о помощи: свяжите ретейлу руки, а то потеряете малый бизнес.

Достаточно спорная позиция!

Генеральный директор УЧТУП «Ливиси» Лариса Храпская.

Лариса Храпская - генеральный директор УЧТУП «Ливиси», у которого розничный магазин «Люкс» работает в Чашниках, на улице Космонавтов, 4. Магазину уже более 10 лет. Как признается Лариса Алексеевна, в городе все ждали прихода «Евроопта». Определенные опасения были и у малого бизнеса. «Приход сетей сильно влияет на нашу деятельность, вносит свои коррективы, заставляет быть более гибкими, более мобильными, прислушиваться к покупателям. И в таких условиях, естественно, нужно больше прикладывать сил, больше работать. Мы боремся за наших покупателей», - говорит Лариса Храпская. Сворачивать работу сетевой ретейлер ее не заставил.

На самом деле торговый бизнес - нелегкая и ответственная сфера деятельности. Это искусство находить решения в любых, даже сложных, ситуациях, концентрировать усилия на своих преимуществах и побеждать в конкурентной борьбе. Настоящие бизнесмены всегда находят свою дорогу, и малому бизнесу в розничной торговле Беларуси вымирание, как предрекают некоторые оракулы, ну никак не грозит!

А сети - это просто еще одна форма торговли. Более технологичная, современная, концентрированная, а самое главное - удобная и выгодная для покупателей.

Каждый день в торговой сети «Евроопт» делают покупки около миллиона человек. В целом у сети более 3 миллионов постоянных покупателей. Всего услугами крупных торговых сетей пользуется практически все население страны. Это значит, что в случае, если предложения отдельных представителей бизнес-союзов будут реализованы, практически все население страны будет покупать продукты по гораздо более высоким ценам.

Мировой опыт свидетельствует: только равные условия для всех участников рынка и прозрачная конкуренция становятся условием для выполнения главной функции системы национальной торговли - обеспечения населения широким ассортиментом товаров по наиболее приемлемым ценам.