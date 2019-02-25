Марина Золотова: Ажиотаж вокруг суда был создан не по нашей инициативе

Главный редактор tut.by Марина Золотова, которую обвиняют в бездействии должностного лица, выступила в суде с последним словом.

- В качества доказательства моей осведомленности (что журналисты пользуются чужими паролями к платной подписке БелТА. - Ред.) приводится странный аргумент вроде того, что все сотрудники редакции находятся в одном помещении и, соответственно, я могла видеть, что происходит на других мониторах. Но я не заглядываю в чужие мониторы и физически со своего не могу это делать, - объясняет Золотова. - Что касается ажиотажа (о нем говорил представитель агентства БелТА. - Ред.), хотела бы обратить внимание, что он был создан, в общем-то, не по нашей инициативе. Действительно, первые публикации материалов дела себе позволили государственные СМИ. В дальнейшем они сопровождались практически еженедельными, а то и ежедневными публикациями на сайте газеты "СБ. Беларусь сегодня", которые в последнее время ведутся человеком, который даже не присутствует на этом судебном процессе.

Золотова считает, что этот процесс негативно отразился на репутации всех участников, включая и госСМИ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Золотова отмечает, что нельзя пользоваться паролями, которые тебя не принадлежат.

- Когда я узнала о том, что у одного из сотрудников есть доступ к платной подписке БелТА, я действительно не уделила этому должного внимания. Я сказала, что это плохо... Мы с коллегой обсудили, что подписываться на БелТА нецелесообразно. Она пообещала, что больше заходить в раздел платной подписки не будет. Я действительно не предприняла более строгих мер для того, чтобы исключить в дальнейшем использования доступа к платной подписке. Я не уделила этому большого внимания, я действительно раскаиваюсь и об этом неоднократно заявляла. В свое оправдание я могу сказать, что мне достоверно стало известно только об одном сотруднике редакции, у которого был доступ к платной подписке.

Золотова упоминает, что в профессиональной среде на протяжении длительного времени ходили слухи, что пароли БелТА гуляют среди журналистов.

- А из материалов дела мне стало известно, что в отдельных случаях пароли не менялись с 2000 года и с журналистов при смене места работы не брали никаких обязательств о прекращении использования паролей. Является ли в таком случае моя вина более серьезной, чем вина лиц, которые сделали возможным такую ситуацию.

Приговор будет оглашен 4 марта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«У некоторых сотрудников пароль запомнил браузер»

По словам Золотовой, некоторые коллеги вообще показывали, что они использовали доступ (на платную ленту БелТА) по привычке, поскольку раньше работали в изданиях, которые являются подписчиками БелТА. У некоторых сотрудников пароль запомнил браузер.

- Опубликованные ранее материалы БелТА выходили на tut.by не ранее, чем они появлялись в открытом доступе. Исключения составляют две заметки, о которых здесь уже все говорили, - рассказывает Золотова. - Мы на протяжении нескольких месяцев практически не используем информацию БелТА, и это никак не отразилось на нашей посещаемости. Она, напротив, только растет. Я хочу обратить внимание, что в течение многих лет между tut.by и БелТА соблюдалась договоренность, в соответствии с которой при публикации любых новостей из открытого доступа БелТА мы дополнительно размещали три ссылки на другие заметки БелТА. (...) Этот судебный процесс показал, насколько небрежно БелТА относилась к безопасности информации. Поводом для этого уголовного процесса стал непонятно на каком основании прослушанный телефонный разговор. Именно после этого разговора выяснилось, что у подписчиков БелТА появились проблемы с доступом к сайту. (...) Я считаю, что решение таких вопросов надо искать сообща, и оно точно лежит не в сфере уголовного судопроизводства.

Золотова считает, что этот процесс негативно отразился на репутации всех участников, включая и госСМИ. А между негосударственными и государственными СМИ "выросла стена".

- Тот, кто придумал этот процесс, не очень хорошо представлял себе эти последствия. Надеюсь, что суд вынесет справедливое решение.

Приговор будет оглашен 4 марта.

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