Сергей Михалок поделился в соцсетях селфи с мамой

- Редкое фото с мамой и по месту законной прописки в Заводском районе Города-героя Минска! Родительский дом - начало начал, Ты в жизни моей надежный причал... - подписал фото Сергей Михалок, цитируя строки хита Юрия Антонова.

Лидер групп «Ляпис 98» и Brutto родился в семье военного в Дрездене (на тот момент территория ГДР). В одном из интервью Сергей рассказал, что мама артиста познакомилась с папой в военном гарнизоне, где она работала поваром.

- …Если быть точным, я родился в Дрезденской картинной галерее под полотном «Сикстинская мадонна». Родители поехали туда на экскурсию, и роды произошли прямо там, под картиной Рафаэля. В детстве у меня была няня-узбечка, и поэтому в два месяца я уже спокойно ел плов, только зиру и кинзу выплевывал. Потом меня перевезли в Алтайский край, в маленький городок Славгород, где я уже начал свою музыкальную деятельность. Там я записался во все кружки, которые только были возможны. Кроме того, играл в духовом оркестре - это моя самая главная музыкальная школа в жизни, - рассказывал в интервью segodnya.ua Сергей Михалок.

На родину семья вернулась, когда артисту уже было 18 лет.