Объявляем победителей фотоконкурса «Девять лучших месяцев»

Почти месяц на нашем сайте kp.by проходил фотоконкурс «Девять лучших месяцев». Читатели радовали нас и друг друга милыми кадрами - профессиональными и не очень, на которых будущие мамочки запечатлены на природе и в интерьерах, с папами и подарками для долгожданного сыночка или доченьки. «Комсомольская правда» в Белоруссии» и наш партнер проект «МамаPro» определили победителей.

Итак!

По итогам интернет-голосования определены пять победителей.

Первое место заняла Анна Устина,

второе - Афанасик Елена Ивановна,

третье - Лещенок Оксана Ивановна,

четвертое - Шанцавалова Диана Александровна,

пятое - Тяговская Мария Михайловна.

Все победительницы получат приз - милую коробку от проекта «МамаPro» с нужными для каждой молодой мамы вещами: подгузниками, одноразовой пеленкой, ватными палочками со специальным ограничителем, безопасными детскими ножничками и мягкой щеточкой для волос, цифровым электронным термометром, носочками, игрушкой и многим другим, а к коробке - письма-послания поддержки от знаменитых белорусских мам (в них - советы из практики).

Шестого победителя - на приз симпатий редакции - выбирало жюри конкурса. Им стала Гончарик Наталья Геннадьевна с милой фотографией, на которой они с мужем копируют скульптурную композицию у одного из роддомов.

Наталья также получит полезную коробку для мамы и новорожденного от «Комсомолки» и проекта «МамаPro».

Благодарим всех участников конкурса и поздравляем победителей. Здоровья мамам и малышам!

БУДЬ В КУРСЕ!

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки. За соблюдением этого правила следило жюри. Любое нарушение приравнивалось к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса) накрученные голоса исключались из общего количества. В конкурсе могла принять участие одна фотография от одного участника.

ГДЕ ЗАБРАТЬ ПРИЗ?

Победители фотоконкурса могут получить призы в течение одного месяца с момента объявления результатов конкурса в офисе ЗАО «БелКП-ПРЕСС» по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 1 Б, 1-й подъезд, 4-й этаж, 10.00 - 17.00 (по предварительному согласованию по тел. +375 (17) 294-27-04).

Получить приз можно будет лично при предъявлении паспорта.