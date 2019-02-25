2019-02-25T21:32:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Какие белорусские продукты удивляют иностранцев?

Соусы из Беларуси сегодня продаются на разных континентах и получают награды мишленовских экспертов
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Две с половиной тысячи компаний из 69 стран мира приехали в начале февраля в Москву на крупнейшую продовольственную выставку «Продэкспо». Белорусская команда была одной из самых представительных - около 100 участников. Большинство из них узнаваемые, любимые бренды. Они не перестают радовать и удивлять разнообразием своей продукции и новинками.

Ведущий белорусский производитель майонезов, соусов и кетчупов «КАМАКО» в этом году оформил свой стенд на «Продэкспо» в виде открытых витрин с образцами продукции. Здесь были представлены и новая линейка майонезов «Деликатье», которая обрадовала потребителей российского рынка, и кетчупы, и оригинальные этнические соусы на разных основах, которые пользуются большим успехом у гурманов в разных странах. Ассортимент впечатляет. И если 23 года назад, когда компания «КАМАКО» только вышла на рынок, ее визитной карточкой был майонез, то сегодня этот бренд ассоциируется с разнообразием соусов.

- Благодаря профессионализму и энтузиазму команды мы удивляем как обычного потребителя, так и гурманов. Линейка ярких вкусов соусов на разных основах возможна на сильной технической и технологической базе, - подчеркивает руководство компании.

Стабильное качество и узнаваемость бренда не только по упаковке, но и по вкусу позволяют «КАМАКО» конкурировать с крупнейшими производителями соусов на рынке ЕАЭС и не только.

- Сегодня соусы «КАМАКО» представлены на разных континентах, - рассказал Владимир Канабай, коммерческий директор «КАМАКО». - И этот год ознаменовался поставками на новый рынок сбыта - Китай. Сейчас это самый перспективный продуктовый рынок.

Продукция «КАМАКО» на выставке «Продэкспо» была отмечена Дипломом лауреата и золотыми медалями международного конкурса «Лучший продукт - 2019» за соус оригинальный «Брусничный шведский», кетчуп «Классический» и горчицу «Баварская».

Награды международного уровня «КАМАКО» завоевывает каждый год. Так, в 2018-м мишленовские эксперты удостоили престижной Премии Superior Taste Award «За превосходный вкус» майонез «Провансаль Столичный» и кетчуп «Классический» от «КАМАКО».

«Будущее за вкусными продуктами», - так обозначает предприятие свой курс на перспективу. И это правильное направление!

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