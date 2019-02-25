«Динамо» сразится со сборной клубов за право играть в КХЛ?

«Зубры» второй год подряд остались без плей-офф. Ранее было известно, что часть хоккеистов команды смогут доиграть сезон в чемпионате Беларуси за другие клубы, чтобы поддержать игровой тонус, ведь в апреле в Астане сборная на чемпионате мира в дивизионе I будет бороться за возвращение в высший дивизион. В субботу стало известно, что «Динамо» еще сыграет со сборной клубов на чемпионате Беларуси, в которой костяк составят игроки «Юности», а главным на тренерском мостике будет Михаил Захаров.

- Это прежде всего возможность для нас проверить кандидатов в сборную, посмотреть, кто и чего стоит. В том числе из нынешнего состава «Динамо». Результат этих матчей будет иметь высокое значение при комплектовании ростера на поездку в Астану и, возможно, на будущий сезон «Динамо», - сказал коуч «зубров» и «Динамо» Андрей Сидоренко.

Но в кулуарах сразу стали говорить, что цена этих матчей может быть высока - право сыграть в следующем сезоне в КХЛ. Мини-серия будет до двух побед: 26 февраля игра на «Минск-Арене», затем 28-го - в «Чижовка-Арене», третья, если понадобится, снова на «Минск-Арене». Ради этих матчей федерация хоккея даже перенесла несколько игр Экстралиги. Все эти новости прилетели на следующий день после выступления Александра Лукашенко. Тогда президент в случае плохих результатов пригрозил хоккеистам зарплатой в 500 долларов и добавил: «Беларуськалий» прекратил их финансировать и правильно сделал - будут банкротами». Пока на сайте «Динамо» «Беларуськалий» по-прежнему значится как генеральный спонсор.

Интересно, что сейчас у «Динамо» очень много травмированных хоккеистов, трудно собрать три пятерки, гендиректор Дмитрий Басков даже допустил, что может сыграть что-то из тренеров. Он отрицает, что это будет серия за право играть в КХЛ, но допускает, что результат может быть учтен на ближайшую перспективу.

- Мы и наши болельщики очень расстроены тем, что наша команда не попала в плей-офф. Поэтому решили сделать интересный, даже где-то интригующий, праздник хоккея для наших поклонников в виде серии между «Динамо» и сборной клубов экстралиги под руководством Михаила Захарова. И неправильно утверждать, что это будут игры между «Динамо» и «Юностью». В сборной клубов будут представлены те игроки, которых захочет пригласить Захаров. В сегодняшней ситуации в «Динамо» слишком много травмированных ведущих игроков. Поэтому не исключено, что даже кому-то из тренеров придется выйти на лед и защищать честь клуба.

- Будет ли от результата этих матчей зависеть судьба Сидоренко как главного тренера «Динамо»?

- От результата любого хоккейного матча может зависеть судьба тренера. Но мы не говорим об этой серии, как об экзамене для Сидоренко или Захарова. Это все, что я могу вам сказать, - передает слова Баскова by.tribuna.com.

Сегодня вечером сайт «Динамо» сообщил, что команда готовится дать бой двумя пятерками:

- В сегодняшней тренировке принимали участие 13 игроков: вратари – Карнаухов, Хмыз; защитники – Евенко, Бокун, Знахаренко, Блум; нападающие – Терещенко, Хауден, Ковыршин, Волков, Парфеевец, Китаров, Литвинов. IMG_9725.JPG Напомним, что травмированы Готовец, Осипов, Павлович, Бут, Буйницкий, Андрей Костицын и Степанов. Проблемы со здоровьем у Пулккинена, Дроздова, Уиркоша, Когалева, Хенкеля, Лисовца и Сергея Костицына. Однако наша команда не унывает. Со сборной клубов экстралиги динамовцы намерены соперничать своими силами и, если придется, готовы дать сопернику бой двумя пятерками. Вопреки сообщениям официального сайта ФХБ, ни Сергея Шелега из «Шахтера», ни Андрея Белевича из «Динамо-Молодечно» в ростере динамовской дружины не будет.