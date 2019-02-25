На концерте «Бумбокс» вместо Хлывнюка одну песню исполнил настойчивый зритель

На следующий день после концерта в Гомеле группа «Бумбокс» собрала минский Prime Hall. Концерт в Минске получился немного дольше выступления в областном центре. Не занудства ради, в соцсетях группы есть такая постконцертная традиция: показывать сетлист и до минут точно указывать длительность концерта. Так вот, резюме: Минск - 2 часа 5 минут. Дольше только в Одессе.

Концерт начался практически вовремя. А это явление не очень частоеФото: Святослав ЗОРКИЙ

За день до минского концерта группа выступила в ГомелеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Угадать песню, которую больше всего ждала публика в большинстве своем, не слишком сложно - белые обои, черная посуда. Нас в хрущевке двое. «Вахтерам» - именно тот трек, благодаря которому группа стала знаменитой больше 10 лет назад.

- Для меня не проблема петь «Вахтерам» - я люблю эту песню и помню все события того времени, как будто происходили вчера. Почему бы мне ее не петь? - признавался в интервью накануне концерта Андрей. - Я иногда чувствую какое-то неудобство, стесняюсь банальных рифм или того, насколько я был романтичным юношей. А потом думаю: а почему бы не нырнуть в то состояние? И делаю это с удовольствием. Я могу быть уставшим и циничным, за кулисами сказать своим ребятам: «Не очень мне хочется петь какую-то песню сегодня, я не в настроении лирического героя». Но когда выхожу на сцену, это чувство часто проходит.

Сам Хлывнюк говорит, что он играет, а не поетФото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот начали с песни достаточно новой - «Твій на 100%». Она появилась в прошлом году. Но судя по реакции зала была для многих знакомой.

Первой сыграли песню «Твій на 100%», которая вышла в прошлом годуФото: Святослав ЗОРКИЙ

У музыкантов получился синтез хитов и новых песенФото: Святослав ЗОРКИЙ

Много песен «Бумбокс» - о детствеФото: Святослав ЗОРКИЙ

А главное в творчестве - не написать хит, а превзойти себя, рассказать то, что хотелось оставить для себяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Из зала пару раз музыкантам кричали признания в любви, Андрей Хлывнюк признавался в ответ и импровизировал, вставляя в тексты песен обращения к минчанам. Кстати, на концерте были далеко не только минчане. Кто-то приехал послушать группу не только из соседних городов, но из Питера или Москвы. Артисты часто хвалят публику, для которой выступают, но Андрей звучит искренним.

- Мне в кайф играть в вашей стране, очень рад, что мы популярны, и я могу себе позволить валять дурака и играть концерты, какие мне хочется, - говорил музыкант. - Очень искренняя и эмоциональная публика, чувствую обмен гораздо больше, чем в других странах. Я выступал у вас на разных площадках - от минского клуба, прозванного в народе «Шайба», до стадиона. После белорусских концертов я всегда чувствовал, что напился воды, а не испытываю жажду, извините за такую метафору.

Традиционно больше всего телефонов было на самой известной песне «Вахтерам»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей говорит, что помнит все события, о которых поет в песнеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Танцпол был заполнен, а на сидячих местах - посвободнееФото: Святослав ЗОРКИЙ

Из зала кричали: «Андрей, мы любим тебя!»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хорошей традицией могла бы стать - исполнять мечты зрителей на минских концертах. Пока этим славилась латышская группа Brainstorm, просьбы для которой писали прямо на чеках. «Бумбокс» решили не брать количеством, а исполнили мечту одного слушателя, но очень настойчивого. Молодой человек очень хотел спеть с группой на сцене. «Ну если это мечта!..» - сказал Андрей и уступил место молодому человеку на несколько минут.

Настойчивый слушатель мечтал спеть вместе с группой. Мечта исполниласьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Летом 2018-го «Бумбокс» дважды выступали на минских фестиваляхФото: Святослав ЗОРКИЙ

Музыканты называют себя именно концертной командойФото: Святослав ЗОРКИЙ