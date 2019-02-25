«Меньше с женой нужно драться…» В Минске отменили спектакль с Маратом Башаровым

Спектакль «Любовь. Cобак@Точка.ru. Перезагрузка» с Анной Банщиковой и Маратом Башаровым должен был состояться 26 февраля в КЗ «Минск». Реклама интернет-комедии с российскими звездами шла несколько месяцев. Зрители покупали билеты, но, похоже, после того, как жена Марата Башарова Елизавета рассказала о проблемах в семье, передумали.

- Скажите, еще есть билеты на спектакль с Башаровым? - позвонили мы в кассу КЗ «Минск».

- Спектакль не состоится. Если вам интересно, продано только 49 билетов.

- Как думаете, почему?

- Точно не знаю, но догадываюсь. Меньше с женой нужно драться…

Организаторы спектакля рассказали «Комсомолке», что спектакль отменен «в связи с низкой реализацией билетов и низким спросом на Марата Машарова».

Напомним, что третья супруга Марата Елизавета Шевыркова подтвердила, что ее муж занимался рукоприкладством и страдает от тяжелой зависимости. В результате продолжающихся проблем в семье Лиза приняла судьбоносное решение уйти от супруга. Шевыркова объяснила, что ей было стыдно признаться во всем публике. Но жена Башарова собрала всю волю в кулак и официально подала на развод.

Марат же выразил возмущение тем, что жена решила заявить о разводе через интернет, ничего не сказав ему лично. О том, что он избил свою жену и даже сломал ей нос, актер ничего не сообщил.