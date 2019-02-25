2019-02-25T20:14:43+03:00
Досуг
КП Беларусь

На осенние концерты Тины Кароль в Беларуси не пустят детей

Будет действовать возрастное ограничение - 12+
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: организаторы.Фото: организаторы.
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Спустя три года в Беларуси выступит Тина Кароль. Концерты состоятся в ноябре и пройдут в двух городах - в Гомеле и Минске.

Организаторы предупреждают: будет действовать возрастное ограничение 12+.

В свой прошлый приезд Тина похвасталась в Минске своим стареньким телефоном и объяснила, почему никогда не делает селфи - разве только с поклонниками.

А прямо перед концертом дала «КП» эксклюзивное интервью и рассказала, легко ли ей совершать мужские поступки и почему она решила выпускать именную косметику в Беларуси.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? КЗ «Минск» (ул. Октябрьская, 5) и ОКЦ «Гомель» (ул. Ланге, 17)

КОГДА? 20 ноября (Гомель) и 21 ноября (Минск) в 19:00

ЦЕНА ВОПРОСА: 50 - 150 рублей. Справки по телефонам +375 (29) 187-07-07, +375 (29) 637-16-70, + 375 (232) 70-32-71.

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