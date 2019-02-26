«В 77 лет забыл о болезнях благодаря рисованию и тибетским практикам»

Роман с рисованием длится у Воронецкого всю жизнь. Он вполне мог перерасти в профессию. Юный Фома приехал из родной деревни Тресковщина под Заславлем поступать в Минское художественное училище - в послевоенном городе оно находилось в подвале Оперного театра. Школьные альбомы, где были пейзажи и портрет героя Олега Кошевого, педагоги одобрили. Но сдавать экзамены Фома не стал - негде было приткнуться в Минске.

Актер Фома Воронецкий рисует всю жизнь. На стенах его комнаты-мастерской – совсем новые картины, а в руках – автопортрет 1988 года.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Однако желание получить творческую профессию не пропало. Брат-фронтовик, уже работавший на столичном радиозаводе, снимал 6-метровую комнатку у сестры актера-купаловца Здислава Стомы. Тот прослушал юношу и сказал: «Можешь, конечно, быть артистом, но зачем тебе это надо?» На что Фома ответил: «Вам же зачем-то надо?» Правда, на актера с первого раза не поступил. В театрально-художественном институте курс, откуда вышли народные артисты СССР Геннадий Овсянников и Виктор Тарасов, набирал именитый режиссер Константин Санников. «Колькі табе гадоў? Шаснаццаць? Ідзі яшчэ падрасці», - сказал маэстро Фоме.

Аисты, как на работе "Поўдзень", часто кружат на картинах Фомы Воронецкого.

Когда тот подрос, поработав воспитателем в костнотуберкулезном диспансере, поступил уже к Дмитрию Орлову, которого считает великим педагогом. А после института Воронецкому сразу досталась главная роль Раскольникова в витебском Коласовском театре. Но здесь актер не задержался - стал странствовать по театрам СССР. На это, говорит, его вдохновил Иннокентий Смоктуновский.

Одной из самых запоминающихся работ на сцене Купаловского Фома Воронецкий называет роль в спектакле "Безымянная звезда", а его дебютом в театре стал Раскольников в витебском Коласовском. Фото: Личный архив

- Я 8 театров поменял, а он - 18. В одном из интервью Смоктуновского вычитал: чувствуешь, что тебе не нравится, - уходи немедленно. Актер, будь он семи пядей во лбу, не прыгнет выше режиссуры. Этим я и руководствовался, когда поехал в Калугу, потом в Сыктывкар...

А затем среди объявлений в газете «Советская культура» обнаружил, что актер его амплуа требуется в русском театре Таллинна. А в недалекой Риге у своих родителей Фому ждала молодая жена Нина.

Воронецкий любит рисовать петухов, как здесь на работе "Будило!".

- Меня сразу приняли, дали главную роль. Я занял место ушедшего в кино Олега Стриженова. За четыре сезона сыграл 24 главные роли - обновляли афишу в маленьком Таллинне часто.

Параллельно Воронецкий в паре с Валентиной Малявиной снялся на «Мосфильме» в главной роли картины «Такая длинная зима» по первому сценарию Эдуарда Тополя. Но ни обустроенность таллиннского быта, ни перспективы в Москве не привлекли Воронецкого - вскоре семья уже с маленьким сыном переехала во Львов.

Порой, называя работу, Фома Сильвестрович цитирует литературу - как здесь его любимого поэта Константина Кедрова: "Выхожу один я на дорогу, и опять не в ногу".

- Я просто ткнул пальцем в карту СССР над кроватью. Во Львове за два сезона сдружился с Богданом Ступкой - каждое утро пили кофе по дороге в свои труппы. В местном театре Советской Армии сыграл двух рядовых, двух капитанов и Астрова в «Дяде Ване». Тогда сказал себе: хватит «бадзяцца». Так и оказался в Купаловском театре.

В КУПАЛОВСКОМ РИСОВАЛ ШАРЖИ НА КОЛЛЕГ

За 44 года в Купаловском у Воронецкого - 64 роли. В числе самых дорогих работ - «Безымянная звезда», «Леди Невинность», «Забыть Герострата», «Последний шанс». А еще Фома Сильвестрович рисовал шаржи на коллег - они и легли в основу двух книг с эпиграммами, которые написали Рыгор Бородулин и Нелли Кривошеева.

У Фомы Сильвестровича вышло две книги с его шаржами на коллег-актеров, режиссеров и не только. Авторами эпиграмм в них стали Рыгор Бородулин и Нелли Кривошеева. Фото: Личный архив

- Когда репетировали, я сидел и подмечал, кого бы запечатлеть. А завлит Рем Никифорович увидел это и предложил свести меня с Бородулиным. Когда я пришел к нему к 9 утра в редакцию, мы быстро ударили по рукам, а потом Гришка созвал коллег и достал из чемодана самогон - у него в дипломате всегда был запас, хотя сам давно не пил. Уже через полчаса все распевали народные песни.

С Виктором Тарасовым Фома Воронецкий играл в "Утиной охоте" Театра-студии киноактера.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

В 1990-х и нулевых Воронецкий все больше занимался педагогикой - как мастер выпустил курс актеров в Академии искусств, а перед этим было четыре набора с режиссером Валерием Раевским.

- Моих учеников - около 80 человек. Сейчас Николай Пинигин шутит: «Я весь твой курс собрал в Купаловском». Там работают Роман Подоляко, Михаил Зуй, с недавних пор - Иван Трус. А в Горьковском - мои девчонки: Вероника Пляшкевич, Настя Шпаковская, Юля Кадушкевич, Инна Савенкова... Помню, коллеги удивлялись: как это твои ученики уже на втором курсе - готовые артисты? Самое главное, чему я их учил, - быть самостоятельными. Сейчас актеров разбаловали - постановщики объясняют им роль аж до нюансов эмоций. Но где же тогда работа самого артиста?

Птицы и животные частые гости на работах Фомы Воронецкого: "Бабёр. Жыву я тут".

Ушел из Академии искусств Фома Сильвестрович через 27 лет, когда не стало его друга Валерия Раевского: «Стены за спиной уже не было...». Ушел он и из театра, когда понял, что пора уступить место молодежи.

- Начались и проблемы со здоровьем. Четыре года я провел в инвалидной коляске с отнимающейся ногой и ухаживал за умирающей женой Ниной Николаевной. Один - дети и внуки старались помогать, но все-таки они живут в других странах. Потом Нины не стало - мы прожили 55 лет вместе...

С супругой Ниной Николаевной Фома Сильвестрович прожил 55 лет.

«ДЕНЬ БЕЗ УПРАЖНЕНИЙ - СРАЗУ БОЛЕЕШЬ!»

А потом была операция на ноге.

- Я посмотрел на 24-летнего врача и, уже умея читать людей по опыту со студентами, сразу понял: «Этот сделает». Помню, как мне забивали металлические штифты в ногу, а я под местным наркозом шутил: «Ребята, старый трактор чините?»

Одна из дорогих сердцу актера и художника работ посвящена памяти литератора Михася Стрельцова - "Дарога да Бога".

Спустя полгода после операции актер стал ходить с палочкой. А сейчас обходится и без нее - восстановиться помог ежедневный комплекс упражнений, который охватывает все тело:

- Это тибетские техники - массаж головы и лица, ушей, лба, глаз по точкам, которые управляют нами. Дыхательная гимнастика у меня по Стрельниковой, а еще массаж ног, рук, кистей - я же рисую, кисти должны быть как у музыканта. Главное, чтобы это вошло в привычку - тогда без этого не можешь. А пропустишь день - сразу болеешь!

А еще важную роль в восстановлении сыграло старое хобби - рисование:

Рабочее место Воронецкого-художника.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- Когда я решил, что ногу уже потерял, понял: надо чем-то занять мысли. Рисованием и стал лечиться. Это успокаивает, как и моя любимая рыбалка. С тех пор просыпаюсь в 4 часа утра - это лучшее время для работы - и несколько часов пишу. У меня привычка: пока не закончу - не брошу.

Немного зимы - "Замяло сяло".

Фома Сильвестрович признается: рисунки в основном раздает, тем более рождается их у него немало, а пенсионеру не напастись денег и на самые простые рамки. Но есть и те, кто покупает его работы - его философские пейзажи и птицы действительно цепляют… На стенах у Воронецкого висят только новые картины. Последнее обновление домашней экспозиции было после осенней выставки в Музее театральной и музыкальной культуры. Выставляет Воронецкий свои картины и в Фейсбуке. Его мудрая «Сова» и вовсе стала визиткой Воронецкого-живописца.

Картина "Мая хата з краю" открывает куда более глубокий смысл этого высказывания.

- Пишу акварелью, акрилом, пастелью по наждачной бумаге, причем пастелью работаю пальцами. Подушечки так стерлись, что их не чувствует уже ни тачпад ноутбука, ни экран смартфона!

В своей живописи Воронецкий - большой философ: "От великого до малого один шаг".

В соцсетях Воронецкий не гонится за тысячами подписчиков - у него в друзьях любимый поэт Константин Кедров и бывшие ученики.

- Не пропускаю ни одной их работы! Если вижу фото со спектакля с их участием - сразу комментирую. И не пожалею, если отработали не по полной. Так что мы на связи, правда, давненько не заглядывали... Вероника Пляшкевич много и хорошо играет в российских сериалах, но ее же просто эксплуатируют там! А Рома Подоляко отлично поставил «Радзіва «Прудок» в Купаловском. Я не знаю, что Горват будет дальше писать, обидно, если просто оседлает конька, но пока у него вышло отлично.

Порой Фома Сильвестрович посвящает картины, например, эту "Вераснёвую поўню" своей ученице, актрисе Горьковского театра Веронике Пляшкевич.

А эта сцена рождения новой жизни называется "Проклюнулись!".

Сейчас Фома Сильвестрович готовит выставку в Купаловской библиотеке. А летом он на своем Острове - в деревне в Глубокском районе, недалеко от Ивеси.

- Зимой заглядываю туда на рыбалку и просто походить, подышать. А летом там и живу. Мои друзья сделали здесь агроусадьбу, куда приезжает много иностранцев. В прошлом году был американский миллионер - купил 10 моих работ.

Воронецкий большой любитель рыбалки, и порой лодка оказывается и на его работах. Фото: Личный архив

Фома Воронецкий - заядлый рыбак. Фото: Личный архив

- Фома Сильвестрович, а что для вас оптимизм?

- Норма жизни! И доброта. И искусство должно быть добрым - если иначе, то оно против человека...

Одно из впечатлений с любимого Острова - "Притаилась...".