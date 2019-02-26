2019-02-27T09:22:52+03:00
Общество
КП Беларусь

«В 77 лет забыл о болезнях благодаря рисованию и тибетским практикам»

Актер-купаловец, заслуженный артист Беларуси Фома Воронецкий уже десять лет не выходит на сцену и не преподает. Из черной полосы в жизни 80-летний мастер сцены выбрался благодаря давнему увлечению рисованием [фото]
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Фома Воронецкий пишет аистов и их гнезда долгие годы - его тема!Фома Воронецкий пишет аистов и их гнезда долгие годы - его тема!Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ
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Роман с рисованием длится у Воронецкого всю жизнь. Он вполне мог перерасти в профессию. Юный Фома приехал из родной деревни Тресковщина под Заславлем поступать в Минское художественное училище - в послевоенном городе оно находилось в подвале Оперного театра. Школьные альбомы, где были пейзажи и портрет героя Олега Кошевого, педагоги одобрили. Но сдавать экзамены Фома не стал - негде было приткнуться в Минске.

Актер Фома Воронецкий рисует всю жизнь. На стенах его комнаты-мастерской – совсем новые картины, а в руках – автопортрет 1988 года. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Актер Фома Воронецкий рисует всю жизнь. На стенах его комнаты-мастерской – совсем новые картины, а в руках – автопортрет 1988 года.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Однако желание получить творческую профессию не пропало. Брат-фронтовик, уже работавший на столичном радиозаводе, снимал 6-метровую комнатку у сестры актера-купаловца Здислава Стомы. Тот прослушал юношу и сказал: «Можешь, конечно, быть артистом, но зачем тебе это надо?» На что Фома ответил: «Вам же зачем-то надо?» Правда, на актера с первого раза не поступил. В театрально-художественном институте курс, откуда вышли народные артисты СССР Геннадий Овсянников и Виктор Тарасов, набирал именитый режиссер Константин Санников. «Колькі табе гадоў? Шаснаццаць? Ідзі яшчэ падрасці», - сказал маэстро Фоме.

Аисты, как на работе "Поўдзень", часто кружат на картинах Фомы Воронецкого.

Аисты, как на работе "Поўдзень", часто кружат на картинах Фомы Воронецкого.

Когда тот подрос, поработав воспитателем в костнотуберкулезном диспансере, поступил уже к Дмитрию Орлову, которого считает великим педагогом. А после института Воронецкому сразу досталась главная роль Раскольникова в витебском Коласовском театре. Но здесь актер не задержался - стал странствовать по театрам СССР. На это, говорит, его вдохновил Иннокентий Смоктуновский.

Одной из самых запоминающихся работ на сцене Купаловского Фома Воронецкий называет роль в спектакле "Безымянная звезда", а его дебютом в театре стал Раскольников в витебском Коласовском. Фото: Личный архив

Одной из самых запоминающихся работ на сцене Купаловского Фома Воронецкий называет роль в спектакле "Безымянная звезда", а его дебютом в театре стал Раскольников в витебском Коласовском. Фото: Личный архив

- Я 8 театров поменял, а он - 18. В одном из интервью Смоктуновского вычитал: чувствуешь, что тебе не нравится, - уходи немедленно. Актер, будь он семи пядей во лбу, не прыгнет выше режиссуры. Этим я и руководствовался, когда поехал в Калугу, потом в Сыктывкар...

А затем среди объявлений в газете «Советская культура» обнаружил, что актер его амплуа требуется в русском театре Таллинна. А в недалекой Риге у своих родителей Фому ждала молодая жена Нина.

Воронецкий любит рисовать петухов, как здесь на работе "Будило!".

Воронецкий любит рисовать петухов, как здесь на работе "Будило!".

- Меня сразу приняли, дали главную роль. Я занял место ушедшего в кино Олега Стриженова. За четыре сезона сыграл 24 главные роли - обновляли афишу в маленьком Таллинне часто.

Параллельно Воронецкий в паре с Валентиной Малявиной снялся на «Мосфильме» в главной роли картины «Такая длинная зима» по первому сценарию Эдуарда Тополя. Но ни обустроенность таллиннского быта, ни перспективы в Москве не привлекли Воронецкого - вскоре семья уже с маленьким сыном переехала во Львов.

Порой, называя работу, Фома Сильвестрович цитирует литературу - как здесь его любимого поэта Константина Кедрова: "Выхожу один я на дорогу, и опять не в ногу".

Порой, называя работу, Фома Сильвестрович цитирует литературу - как здесь его любимого поэта Константина Кедрова: "Выхожу один я на дорогу, и опять не в ногу".

- Я просто ткнул пальцем в карту СССР над кроватью. Во Львове за два сезона сдружился с Богданом Ступкой - каждое утро пили кофе по дороге в свои труппы. В местном театре Советской Армии сыграл двух рядовых, двух капитанов и Астрова в «Дяде Ване». Тогда сказал себе: хватит «бадзяцца». Так и оказался в Купаловском театре.

В КУПАЛОВСКОМ РИСОВАЛ ШАРЖИ НА КОЛЛЕГ

За 44 года в Купаловском у Воронецкого - 64 роли. В числе самых дорогих работ - «Безымянная звезда», «Леди Невинность», «Забыть Герострата», «Последний шанс». А еще Фома Сильвестрович рисовал шаржи на коллег - они и легли в основу двух книг с эпиграммами, которые написали Рыгор Бородулин и Нелли Кривошеева.

У Фомы Сильвестровича вышло две книги с его шаржами на коллег-актеров, режиссеров и не только. Авторами эпиграмм в них стали Рыгор Бородулин и Нелли Кривошеева. Фото: Личный архив

У Фомы Сильвестровича вышло две книги с его шаржами на коллег-актеров, режиссеров и не только. Авторами эпиграмм в них стали Рыгор Бородулин и Нелли Кривошеева. Фото: Личный архив

- Когда репетировали, я сидел и подмечал, кого бы запечатлеть. А завлит Рем Никифорович увидел это и предложил свести меня с Бородулиным. Когда я пришел к нему к 9 утра в редакцию, мы быстро ударили по рукам, а потом Гришка созвал коллег и достал из чемодана самогон - у него в дипломате всегда был запас, хотя сам давно не пил. Уже через полчаса все распевали народные песни.

С Виктором Тарасовым Фома Воронецкий играл в "Утиной охоте" Театра-студии киноактера. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

С Виктором Тарасовым Фома Воронецкий играл в "Утиной охоте" Театра-студии киноактера.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

В 1990-х и нулевых Воронецкий все больше занимался педагогикой - как мастер выпустил курс актеров в Академии искусств, а перед этим было четыре набора с режиссером Валерием Раевским.

- Моих учеников - около 80 человек. Сейчас Николай Пинигин шутит: «Я весь твой курс собрал в Купаловском». Там работают Роман Подоляко, Михаил Зуй, с недавних пор - Иван Трус. А в Горьковском - мои девчонки: Вероника Пляшкевич, Настя Шпаковская, Юля Кадушкевич, Инна Савенкова... Помню, коллеги удивлялись: как это твои ученики уже на втором курсе - готовые артисты? Самое главное, чему я их учил, - быть самостоятельными. Сейчас актеров разбаловали - постановщики объясняют им роль аж до нюансов эмоций. Но где же тогда работа самого артиста?

Птицы и животные частые гости на работах Фомы Воронецкого: "Бабёр. Жыву я тут".

Птицы и животные частые гости на работах Фомы Воронецкого: "Бабёр. Жыву я тут".

Ушел из Академии искусств Фома Сильвестрович через 27 лет, когда не стало его друга Валерия Раевского: «Стены за спиной уже не было...». Ушел он и из театра, когда понял, что пора уступить место молодежи.

- Начались и проблемы со здоровьем. Четыре года я провел в инвалидной коляске с отнимающейся ногой и ухаживал за умирающей женой Ниной Николаевной. Один - дети и внуки старались помогать, но все-таки они живут в других странах. Потом Нины не стало - мы прожили 55 лет вместе...

С супругой Ниной Николаевной Фома Сильвестрович прожил 55 лет.

С супругой Ниной Николаевной Фома Сильвестрович прожил 55 лет.

«ДЕНЬ БЕЗ УПРАЖНЕНИЙ - СРАЗУ БОЛЕЕШЬ!»

А потом была операция на ноге.

- Я посмотрел на 24-летнего врача и, уже умея читать людей по опыту со студентами, сразу понял: «Этот сделает». Помню, как мне забивали металлические штифты в ногу, а я под местным наркозом шутил: «Ребята, старый трактор чините?»

Одна из дорогих сердцу актера и художника работ посвящена памяти литератора Михася Стрельцова - "Дарога да Бога".

Одна из дорогих сердцу актера и художника работ посвящена памяти литератора Михася Стрельцова - "Дарога да Бога".

Спустя полгода после операции актер стал ходить с палочкой. А сейчас обходится и без нее - восстановиться помог ежедневный комплекс упражнений, который охватывает все тело:

- Это тибетские техники - массаж головы и лица, ушей, лба, глаз по точкам, которые управляют нами. Дыхательная гимнастика у меня по Стрельниковой, а еще массаж ног, рук, кистей - я же рисую, кисти должны быть как у музыканта. Главное, чтобы это вошло в привычку - тогда без этого не можешь. А пропустишь день - сразу болеешь!

А еще важную роль в восстановлении сыграло старое хобби - рисование:

Рабочее место Воронецкого-художника. Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Рабочее место Воронецкого-художника.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

- Когда я решил, что ногу уже потерял, понял: надо чем-то занять мысли. Рисованием и стал лечиться. Это успокаивает, как и моя любимая рыбалка. С тех пор просыпаюсь в 4 часа утра - это лучшее время для работы - и несколько часов пишу. У меня привычка: пока не закончу - не брошу.

Немного зимы - "Замяло сяло".

Немного зимы - "Замяло сяло".

Фома Сильвестрович признается: рисунки в основном раздает, тем более рождается их у него немало, а пенсионеру не напастись денег и на самые простые рамки. Но есть и те, кто покупает его работы - его философские пейзажи и птицы действительно цепляют… На стенах у Воронецкого висят только новые картины. Последнее обновление домашней экспозиции было после осенней выставки в Музее театральной и музыкальной культуры. Выставляет Воронецкий свои картины и в Фейсбуке. Его мудрая «Сова» и вовсе стала визиткой Воронецкого-живописца.

Картина "Мая хата з краю" открывает куда более глубокий смысл этого высказывания.

Картина "Мая хата з краю" открывает куда более глубокий смысл этого высказывания.

- Пишу акварелью, акрилом, пастелью по наждачной бумаге, причем пастелью работаю пальцами. Подушечки так стерлись, что их не чувствует уже ни тачпад ноутбука, ни экран смартфона!

В своей живописи Воронецкий - большой философ: "От великого до малого один шаг".

В своей живописи Воронецкий - большой философ: "От великого до малого один шаг".

В соцсетях Воронецкий не гонится за тысячами подписчиков - у него в друзьях любимый поэт Константин Кедров и бывшие ученики.

- Не пропускаю ни одной их работы! Если вижу фото со спектакля с их участием - сразу комментирую. И не пожалею, если отработали не по полной. Так что мы на связи, правда, давненько не заглядывали... Вероника Пляшкевич много и хорошо играет в российских сериалах, но ее же просто эксплуатируют там! А Рома Подоляко отлично поставил «Радзіва «Прудок» в Купаловском. Я не знаю, что Горват будет дальше писать, обидно, если просто оседлает конька, но пока у него вышло отлично.

Порой Фома Сильвестрович посвящает картины, например, эту "Вераснёвую поўню" своей ученице, актрисе Горьковского театра Веронике Пляшкевич.

Порой Фома Сильвестрович посвящает картины, например, эту "Вераснёвую поўню" своей ученице, актрисе Горьковского театра Веронике Пляшкевич.

А эта сцена рождения новой жизни называется "Проклюнулись!".

А эта сцена рождения новой жизни называется "Проклюнулись!".

Сейчас Фома Сильвестрович готовит выставку в Купаловской библиотеке. А летом он на своем Острове - в деревне в Глубокском районе, недалеко от Ивеси.

- Зимой заглядываю туда на рыбалку и просто походить, подышать. А летом там и живу. Мои друзья сделали здесь агроусадьбу, куда приезжает много иностранцев. В прошлом году был американский миллионер - купил 10 моих работ.

Воронецкий большой любитель рыбалки, и порой лодка оказывается и на его работах. Фото: Личный архив

Воронецкий большой любитель рыбалки, и порой лодка оказывается и на его работах. Фото: Личный архив

Фома Воронецкий - заядлый рыбак. Фото: Личный архив

Фома Воронецкий - заядлый рыбак. Фото: Личный архив

- Фома Сильвестрович, а что для вас оптимизм?

- Норма жизни! И доброта. И искусство должно быть добрым - если иначе, то оно против человека...

Одно из впечатлений с любимого Острова - "Притаилась...".

Одно из впечатлений с любимого Острова - "Притаилась...".

Городское впечатление - "Падэ дэждж!".

Городское впечатление - "Падэ дэждж!".

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