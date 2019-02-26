Лукашенко: «По каким-то надуманным медицинским причинам, типа плоскостопия, мы не призываем в армию военнослужащих»

26 февраля президент встретился с постоянными членами Совета безопасности. Обсуждали, в том числе, возможные изменения в вопросах призыва в армию.

- Нам предстоит обсудить тему комплектования Вооруженных Сил и других войск личным составом. Проще говоря, речь пойдет о призыве на срочную службу нашей молодежи, - сказал в начале совещания Александр Лукашенко.

Президент сообщил, что правительство подготовило проект документа, по которому планируется ввести меры, способствующие повышению ответственности за уклонение от службы и заинтересованности граждан в выполнении воинского долга.

Так же президент высказался о…

… СВЯЩЕННОМ ДОЛГЕ

«Каждый мужчина должен уметь постоять за свою страну, свою семью. И делать это он должен эффективно». «Когда-то практически каждый белорус служил в армии. Это было престижно, поэтому юноши стремились пополнить ряды Вооруженных Сил. Однако в течение ряда лет для призывников вводились различные отсрочки, и сегодня у нас их больше, чем в любом другом государстве, особенно в соседних».

… ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМЕ

Президент напомнил, что проявились последствия так называемой демографической ямы 90-х годов. За последние 10 лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза.

«И выйдем мы из этой ямы только примерно к 2025 году». «Наши юноши не прошли армейскую школу, которая дает навыки защиты Отечества, а это напрямую связано с национальной безопасностью Беларуси».

… СИЛОВИКАХ

Президент напомнил, что в прошлом году были отменены отсрочки для ряда категорий, в том числе прокурорским работникам и судмедэкспертам.

«Доотсрочились до того, что люди, которые работают практически в военизированных подразделениях, получали отсрочки. Если силовое ведомство, так хотя бы начальную подготовку в армии надо пройти. Более того, прокуроры и судмедэксперты расследуют уголовные дела, касающиеся военнослужащих. Их трудно будет расследовать, если ты изнутри не знаешь службы».

Но эти меры, по словам президента, не принесли желаемого результата. 80% призывников освобождается от службы в армии для продолжения образования в вузах.

… ОТСРОЧКАХ ПО ЗДОРОВЬЮ

По его словам, также необходимо подумать над ограничениями, связанными с состоянием здоровья призывников:

«Принцип здесь один: парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьезные медицинские противопоказания для несения службы».

«Если человек не может выполнять свою воинскую обязанность, ни в коем случае его не надо призывать в армию. Мы подумаем, как вне армии научить его пользоваться оружием и уметь защищать свою семью в трудной ситуации. Но есть ситуация, и об этом многие говорят, что по каким-то надуманным медицинским причинам, типа плоскостопия, мы не призываем в армию военнослужащих. Есть и много других выдуманных показаний, по которым мужик не должен служить в армии. Надо разобраться».

… АРМИИ НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ

«Мы не раздували эту проблему никогда, в этом не было никакой необходимости. Мы не делали это так, как делали бывшие республики Советского Союза, в том числе Россия. Вопрос не стоит так: контрактная армия или же армия, основанная на призыве срочников. Мы спокойно, без напряга, заменили всех военнослужащих срочной службы на контрактников там, где это нужно. Этот процесс продолжается до сих пор. Я считаю, жизнь показала, и она еще покажет, где нам надо использовать людей постоянного состава - контрактников. А где-то должны служить военнослужащие срочной службы».

… ОРУЖИИ И МУЖИКАХ

«Эту суровую школу половина из них, наверное, не прошли. Ну и мотивация самого высокого уровня - это то, что есть такая профессия Родину защищать. Родину должны защищать все те, кто живет на этой земле. Не дай бог конфликт - половина мужиков не знают, что такое оружие. Я уже не говорю о том, что они не умеют им пользоваться. Поэтому хотя бы мужики. Хотя армия давно перестала быть чисто мужской. Она уже носит ярко выраженный и женский характер». «Тем не менее мужик испокон веков, исходя из нашей истории, и не только нашей, должен защищать свое Отечество, свою семью и свою женщину».

По информации belta.by