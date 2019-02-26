«Спрячу голову в песок - и как будто долгов нет»: разбираемся с экспертами, как выбраться из кредитной кабалы

Мы привыкли жить сегодняшним днем - получать желаемое сразу, покупать то, что хочется. А банки и магазины в нас эти стремления поддерживают. Поэтому многие оказываются в настоящей долговой яме: так кредит, там рассрочка, а там еще и другу задолжал… Как из этой ямы выбраться и как не попасть в нее снова? Просим советов у специалистов.

Совет №1. Составьте реестр своих долгов

- Первое, что нужно сделать, - оценить ситуацию, - рекомендует финансовый консультант и тренер Светлана Мурашко. - Нужно взять тетрадку или сесть за компьютер и заполнить таблицу: сколько вы должны, кому, когда нужно вернуть, какие суммы и сроки у ежемесячных платежей. Технически ничего сложного нет, но чаще всего это сложно сделать психологически. Многие занимают трусливую позицию: спрячу голову в песок - и как будто никаких долгов у меня нет. Это достаточно распространенная ситуация. Но долги никуда не денутся, а такое поведение ситуацию только усугубит. Поэтому нужно быть честным перед самим собой и пообещать себе вернуть все долги.

Совет №2. Увеличьте доходы, уменьшите расходы или попросите кредиторов перенести платежи

- Следующий шаг - подсчитать общую сумму ваших долговых обязательств в месяц и сверить ее с доходами и расходами. Реально ли в вашей ситуации отдавать такую сумму без ущерба для себя? Если да, остается просто вовремя платить. Если нет, придется менять структуру своих доходов и расходов, - советует Светлана Мурашко.

Лучше всего, конечно, найти способ увеличить доход - начать подрабатывать или сменить работу на более высокооплачиваемую. Если такой возможности нет, придется пересмотреть расходы и затянуть пояса.

- Иногда люди не платят не из-за финансовых трудностей, а по халатности, из-за отсутствия финансовой дисциплины. Прямо сейчас купить себе какое-нибудь красивое пальто или новый телефон важнее, а долги уходят на задний план, - объясняет Светлана Мурашко. - Здесь подойдут любые способы борьбы с импульсивными покупками. Возьмите паузу, подумайте, действительно ли вам нужна эта вещь. Может, это был минутный порыв или вы не хотите ударить в грязь лицом перед коллегами и знакомыми? Помните, что люди будут восхищаться или завидовать один-два дня, а долги останутся надолго.

Но как быть, если вы и так тратите деньги только на самое необходимое, а на долги все равно не хватает?

- Просите своих кредиторов о других сроках возврата или суммах платежей. Банки обычно охотно идут на реструктуризацию кредитов. Им выгоднее клиент, который открыт к общению и платит, пусть и медленнее, чем клиент, которого они вынуждены разыскивать и заставлять. Если вы должны деньги знакомым, с ними тоже можно обсудить отсрочку. Главное - не уходить от контактов, - подчеркивает Светлана Мурашко. - Это тоже частая картина: человек перестает отвечать на звонки банка, друзей, а проблемы всегда лучше обсуждать. Вы можете думать, что человек откажет в вашей просьбе, а на самом деле он будет не против.

И еще не бойтесь искать нестандартные источники дополнительного дохода. Например, продайте какие-нибудь ненужные вещи или попросите ссуду у работодателя, чтобы заплатить банку.

Совет №3. Верните часть долгов раньше срока, чтобы облегчить себе жизнь

Если кредит у вас не один и даже не два, какую-то их часть лучше выплатить досрочно - просто для собственного спокойствия.

- Психологически человеку проще, когда у него немного долгов. Если у вас, например, пять кредитов, из них два - на маленькие суммы, то лучше на какое-то время ужаться в расходах и погасить их быстрее. Вы получите моральное облегчение просто потому, что их осталось не пять, а три. Еще кредиты можно рефинансировать - то есть объединить несколько кредитов в один, - говорит Светлана Мурашко.

Совет №4. Пока расплачиваетесь по долгам, начинайте копить

Конечно, пополнять финансовую подушку (она по умолчанию должна быть у каждого) и одновременно гасить кредиты тяжело, особенно если раньше у вас не было такой привычки. Но эксперт советует начинать тренировать накопительские навыки как можно раньше.

- Начинать делать сбережения можно маленькими шагами. Откладывайте буквально 1% дохода в месяц или какую-нибудь твердую сумму, которая не будет для вас критичной. Так у вас постепенно начнет накачиваться накопительная мышца, - объясняет Светлана Мурашко. - Благодаря этому вы войдете во вкус, у вас появится чувство безопасности. А когда вы выплатите все долги, этот навык сохранится, и вы сможете пополнять свою финансовую подушку более крупными суммами.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Взять кредит - это просто еще один способ насобирать нужную сумму?

Большинство финансовых экспертов утверждают, что лучше всего обходиться вообще без долгов. Единственное, на что стоит взять кредит, - это квартира, а на остальное лучше копить или вообще отказаться от покупки. Но есть и альтернативная точка зрения.

- Некоторые психологи считают, что не все люди в принципе способны к накоплению. В таком случае кредиты, как ни странно, становятся для них своеобразным способом накопления, - объясняет Светлана Мурашко. - Человек вступает в договорные обязательства с банком, и тот просто не даст ему не накопить нужную сумму. Для таких людей кредит действительно может быть единственной возможностью совершить крупные покупки. Но им нужно особенно серьезно подходить к вопросам самоорганизации и финансовой дисциплины.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Если у вас трудности, поговорите с банком»

Советы от банкира, как не испортить кредитную историю просроченными долгами

Попросите банк изменить ваши платежи

На языке банкиров это называется реструктуризацией. Например, вам могут дать отсрочку или увеличить срок кредита, из-за чего ежемесячные выплаты станут меньше.

- Чаще всего банки идут навстречу кредитополучателям, которые оказались в трудном жизненном положении, - заверяет Алексей Тимофеев, начальник управления развития розничного бизнеса ЗАО «РРБ-Банк». - Для этого нужно обратиться в банк с заявлением, честно описать в нем ситуацию и приложить подтверждающие документы. Если вас уволили, это может быть копия записи из трудовой, если вы заболели - документ из медицинского учреждения. Но ситуация должна быть объективной. Просто так изменить график платежей по своему желанию не получится.

Не прячьтесь

- Если у вас трудности и вы понимаете, что не сможете вовремя заплатить по кредиту, лучше предупредить возможные проблемы. Обратитесь в банк с объяснениями заранее, за неделю-две до платежа, - рекомендует Алексей Тимофеев. - Если у вас уже есть просрочка и вами занимается соответствующая служба банка, реструктурировать кредит может быть труднее.

Рефинансируйте старые кредиты

Кредиты на рефинансирование сейчас есть почти в каждом банке. Это означает, что банк полностью выплачивает все ваши кредиты в других банках, а вы возвращаете долг только ему и нередко на более выгодных условиях.

- Если у вас есть давний кредит с более высокой ставкой, то его лучше рефинансировать, чтобы проценты были меньше. Еще рефинансирование подходит тем, у кого два или больше кредитов. Это упрощает выплаты, не нужно постоянно держать в голове, кому, когда и сколько вы должны вернуть, - говорит Алексей Тимофеев.

Выплатите досрочно то, что можете

Это поможет сэкономить на процентах, да и уменьшить кредитное бремя всегда приятно. Тем более сейчас банки дают возможность погашать кредиты досрочно без штрафных санкций.

Рассчитайте все заранее

Самый простой способ избавиться от проблем с кредитами - не брать долгов, которые вы не можете себе позволить.

- Когда клиент обращается в банк, банк предварительно предоставляет информацию об условиях кредитования, в том числе и сумму ежемесячного платежа по кредиту. Попробуйте вписать этот платеж в ваши регулярные траты и посмотрите, будет ли хватать денег на жизнь. Если нет, то лучше взять меньшую сумму или отказаться от кредита вообще, - советует Алексей Тимофеев.