Февраль порадовал по-весеннему теплой и солнечной погодой - зимние ботинки можно было не доставать из шкафов. В Бресте 19 февраля был побит рекорд дня – температура поднималась до +12,5 градусов.

В ближайшие дни сильных морозов тоже не ожидается:

- В среду днем, 27 февраля, максимальная температура по стране -1…+6 градусов, местами слабый туман и гололед, - рассказали «Комсомолке» в Белгидромете. - В четверг, 28 февраля, на большей части Беларуси кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя, которые будут сопровождаться порывистым ветром, температура днем +2…+8, по юго-западу страны до +10 градусов. В пятницу, 1 марта, максимальная температура днем -2…+5, местами кратковременный снег.

Народные приметы тоже не обещают сильных холодов.

- Март, конечно, еще будет сыпать снегом, - говорит этнолог Елена Довнар-Запольская. - В нашем климате снег иногда бывает и в апреле. Как говорят в народе - тетушка метелица перину вытряхивает. Скорее всего, будут и довольно сильные ветры. Однако крепких морозов ждать уже не стоит: весна перешла в наступление. Говорят: «Лета зiмачку пiхнула». Показательными будут первые несколько дней в начале марта – считается, что какая погода будет в эти дни, такой будет и весна. Также обратите внимание на 14 и 15 марта.

А что обещают долгосрочные прогнозы? На сайте accuweather.com в марте прогнозируют в среднем от +3 до +6. А сайт gismeteo.ru оптимистично обещает после 5 марта около +8…+10 градусов, а ближе к концу месяца – и +15.