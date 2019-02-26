МВД о «наркотической» 328-й статье: «Мы возражаем против смягчения наказания»

В 2018 году правительство направило в парламент законопроект, в котором была прописана корректировка статьи 328 Уголовного кодекса («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»). Планировалось, что нижние пределы санкции будут снижены по частям 2 и 3 статьи 328 на два года: по части 2 - с пяти лет лишения свободы до трех, по части 3 - с восьми лет лишения свободы до шести.

Внести поправки в законодательство требовали матери осужденных за наркотики, женщины даже проводили голодовку. В декабре прошлого года парламент одобрил во втором чтении внесение изменений в УК Беларуси, но без смягчения наказаний по «наркотической» 328-й статье УК.

- МВД имеет абсолютно четкую, взвешенную и, самое главное, аргументированную позицию, которая основывается на таком фундаментальном анализе наркоситуации, прогнозов ее развития на краткосрочный и долгосрочный период. Именно поэтому мы последовательно возражаем против смягчения наказания, - рассказал во вторник днем журналистам начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич. - Само по себе механическое смягчение ч. 2 и 3 ст. 328 УК РБ нижнего предела (наказания. - Ред.), на наш взгляд, ни к чему не приведет. Верховный суд нас поддерживает.

При этом Казакевич отмечает, что «законодатель не связан позицией МВД и Верховного суда и вправе принять то решение, которое примет».

- Более того, такой законопроект есть. И в ближайшее время будет внесен на рассмотрение парламента. Он будет касаться как ст. 328 ч. 2 и 3, так и тех новаций, которые будут касаться противодействия допинга в спорте.

По словам Казакевича, по ч. 2 и 3 ст. 328 УК нижние пределы санкции предполагается снизить на два года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Выявлено 7 подпольных лабораторий, более 42 помещений для выращивания марихуаны»

- За прошлый год мы пресекли 29 каналов поставок наркотиков и психотропов в Беларусь. Пресечена деятельность 7 подпольных лабораторий и более 42 помещений, специально приспособленных для выращивания наркотических растений, прежде всего марихуаны, - говорит Казакевич. Он также рассказал, откуда поступают в нашу страну наркотики.

- Статистика показывает, что ежегодно объем традиционных наркотиков - это наркотики растительного происхождения (марихуана и гашиш) - у нас растет. В настоящее время более 80% рынка занимают наркотики этого вида, и мои коллеги из Минздрава это подтверждают. Источники происхождения разные: если мы говорим о гашише, то он, как правило, марокканского, реже афганского происхождения. Марокканский гашиш поступает к нам в страну по морю через Португалию, Испанию, затем через страны европейские уже на нашу территорию. Как правило, это транзитный гашиш, который поступает в Россию, а затем возвращается к нам мелкими партиями, - говорит Геннадий Казакевич. - Марихуана, как правило, местная. Она может быть дикорастущая. Если говорить о кратности количеству изъятых психотропов, то, безусловно, лидирует «синтетика».

По словам представителя МВД, определенную опасность представляют «конструкторы». Это минимальный набор лабораторного оборудования и прекурсоров, необходимых для изготовления наркотических веществ. Такой набор умещается в небольшую коробку, стоит до 350 долларов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«В стране не менее 88 с половиной тысяч наркопотребителей»

По словам Казакевича, количество наркопреступлений, совершенных молодыми людьми за прошлый год, уменьшилось на 40%. А в этом году выявлено всего 33 преступления, связанных с незаконным наркооборотом, совершенных несовершеннолетними, лишь 5 из них связаны со сбытом. Примерное же количество наркопотребителей в стране составляет не менее 88 с половиной тысяч.

- Всего за прошлый год было зарегистрировано 4900 наркопреступлений, из которых более 2500 связаны со сбытами, - говорит Геннадий Казакевич. - И основные усилия наших подразделений направлены не на выявление рядовых потребителей, а на уничтожение сбытовых цепочек. То есть выявление всей иерархии наркосбытов - от крупного до самого мелкого. В результате мы констатируем, что количество отравлений психоактивными веществами только за прошлый год снизилось на 25%. Такая же тенденция прослеживается и в этом году. В том числе на 40% меньше зарегистрировано передозировок с летальным исходом. А по несовершеннолетним и детям передозировки с летальным исходом не регистрировались с 2015 года.