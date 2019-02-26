Снова меньше тысячи: средняя зарплата в январе потеряла почти 134 рубля

По данным Белстата, официальная средняя зарплата в январе снизилась до 981 руб. 60 коп. Чуть раньше похожую цифру озвучил и премьер-министр Сергей Румас: по данным правительства, в январе жители страны заработали по 982 руб.

А меж тем еще в декабре средние зарплаты наконец-то преодолели отметку в 1000 рублей, о которой давно говорили чиновники и президент, и достигли 1115 руб. 30 коп. Но эксперты сразу предупредили, что надолго мы на этом уровне не задержимся. В декабре многие получают новогодние премии и тринадцатые зарплаты, а уже в январе все возвращается на круги своя. И контраст получается заметный! Например, в январе этого года средняя зарплата разом потеряла почти 134 рубля, а январская 2018-го по сравнению с декабрьской 2017-го - 136 рублей.

Первая тройка лидеров по зарплате остается неизменной - это айтишники, те, кто работает в авиации и финансисты (см. инфографику).

При этом заработки в сфере информационных технологий поднялись до 4231 руб. 70 коп. - в четыре раза больше, чем в среднем по стране. В антилидерах оказались те, кто работает в парикмахерских и салонах красоты. Там январская зарплата составила всего 469 руб. 60 коп. Работники сферы образования получили в среднем по 687 руб. 40 коп., а здравоохранения - 769 руб. 70 коп.

В Белстате подсчитали еще и то, как за год изменились реальные зарплаты - то есть с поправкой на инфляцию. В январе 2019-го реальная зарплата в среднем по стране выросла на 7,5%, если сравнивать с зарплатой в январе 2018-го. Самыми большими реальные прибавки оказались в сферах вспомогательной финансовой деятельности (24,2%), деятельности воздушного транспорта (19,3%), строительстве (13%). В некоторых сферах реальные зарплаты, наоборот, уменьшились. Например, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 5,8%, а в водном транспорте - на 1,8%.

Топ-10 сфер с самыми высокими зарплатами

Информационные технологии, деятельность в области информационного обслуживания - 4231 руб. 70 коп.

Деятельность воздушного транспорта - 2782 руб. 80 коп.

Вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг - 2640 руб.

Финансовые услуги (кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения) - 1991 руб. 80 коп.

Производство химических продуктов - 1821 руб. 40 коп.

Производство кокса и продуктов нефтепереработки - 1754 руб. 80 коп.

Горнодобывающая промышленность - 1733 руб. 90 коп.

Деятельность в области телекоммуникаций - 1564 руб. 80 коп.

Право, бухучет, управление, архитектура, инженерные изыскания - 1401 руб. 60 коп.

Оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт - 1408 руб. 20 коп.

По данным Белстата о номинальной начисленной зарплате в январе 2019 г.