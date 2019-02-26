Начать с нуля в совершенно другой сфере: бывшие санитар, кассир и маркетолог о буднях оператора АЗС

Это мы и выяснили у наших собеседников, которых желание что-то изменить в своей жизни привело на АЗС «Газпромнефть» в Витебске.

Евгений Белоус, оператор АЗС

Евгений учился в медицинском колледже, работал в роддоме. А потом, отслужив в армии, кардинально сменил профессию. Сегодня он оператор 4-го разряда витебской АЗС «Газпромнефть», наставник, которому доверяют обучение новичков.

Евгений БелоусФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я не захотел возвращаться в медицину. Решил открыть для себя что-то новое, - рассказывает Евгений. - Прошел подготовку и стажировку - приступил к работе. Самым сложным, но в то же время самым интересным для меня стало общение с людьми. Надо всегда оставаться спокойным, уметь сглаживать конфликты. Это здорово дисциплинирует и даже помогает в жизни при решении личных вопросов.

Сейчас я заочно получаю высшее образование в университете, а на работе обучаю новичков. Специальную подготовку для наставников организуют мобильные бригады. Это наши коллеги, которые регулярно посещают все АЗС «Газпромнефть», проверяют знания операторов, помогают повышать квалификацию.

Жанна Титова, оператор АЗС

Более 10 лет назад спокойной работе кассира в кинотеатре Жанна предпочла АЗС, где темп работы намного выше.

Жанна ТитоваФото: Святослав ЗОРКИЙ

- На новое место я перешла в 2009 году, как только открылись первые станции «Газпромнефть» в Беларуси, - рассказывает Жанна. - Пришлось многому учиться заново, работа - постоянно в движении, большой поток людей, ты всегда в тонусе. Рабочие дни пролетают незаметно, ты постоянно чем-то занят. Мне, как проверенному сотруднику, не раз предлагали повышение. Но каждый должен быть на своем месте и хорошо выполнять свою работу. Считаю, что я на своем месте.

Наталья Савицкая, оператор АЗС

У Натальи диплом маркетолога-экономиста, но работу она выбрала не по специальности.

Наталья СавицкаяФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Многие думают, что оператор АЗС просто нажимает на кнопочки. На самом деле это работа широкого спектра: здесь и прием топлива, и магазин, и кафе, - рассказывает Наталья. - Сначала самым сложным были ночные смены, но к этому привыкаешь.

Мне больше всего нравится именно это разнообразие: разные смены, разные задачи. При такой работе важно хорошее здоровье. У нас отличная медстраховка, ежедневная проверка самочувствия и дополнительные дни к отпуску. Но самый большой плюс - сплоченная команда, благодаря которой я и осталась здесь работать.

Алеся Бугаева, начальник АЗС

Четыре года назад Алеся решила кардинально сменить сферу деятельности и уйти из торговли, отработав 16 лет заведующей отделом крупного магазина. На АЗС «Газпромнефть» пришла сразу на должность заместителя начальника. Алеся обошла конкурентов на всех этапах собеседования, а уже через год стала начальником витебской АЗС.

Алеся БугаеваФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Немного страшно было поначалу, но все быстро наладилось. У нас хорошо налажено обучение, но жизнь не стоит на месте, и постоянно появляется что-то новое, требующее изучения, поэтому процесс самообразования непрерывный. Мне это очень нравится - постоянно совершенствоваться, развиваться.

Все новое мы изучаем коллективно. Вместе и ошибки все наши разбираем, и победам радуемся. Я всегда подчеркиваю: хороший коллектив - это как семья. Мы делаем одно дело, и, чтобы все было в порядке, все должны с доверием и уважением относиться друг к другу.

БУДЬ В КУРСЕ!

Кому достанется мотоцикл, самокат и велосипед?

АЗС «Газпромнефть» дарит возможность выиграть мотоцикл Yamaha и много других классных призов. Игра «Больше драйва!» уже началась! Чтобы стать ее участником, надо с 11 февраля по 14 апреля:

- приехать на любую АЗС «Газпромнефть» в Беларуси;

- заправиться и приобрести товары, участвующие в игре, на сумму от 40 рублей в одном чеке (можно ограничиться только покупкой этих товаров);

- предъявить при расчете карту программы лояльности «Разам з намi» и получить за каждые 40 рублей один игровой код;

- на сайте www.большедрайва.бел заполнить анкетные данные и подтвердить свое согласие на участие в рекламной игре.

В каждом из трех розыгрышей - 5, 26 марта и 16 апреля - будут разыграны электросамокат, 2 велосипеда, 5 держателей для телефона, 17 брендированных бутылок для воды и 25 брендированных кепок. В итоговом розыгрыше 17 апреля разыграют мотоцикл!

КОНТАКТЫ: ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», г. Минск, ул. Мясникова, 70, пом. 24.

Телефон: (+ 375 17) 229 94 00. Факс: (+ 375 17) 229 94 11.

ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт». УНП 191118996.