«Проверками перестали душить, и на том спасибо». Что изменилось за год действия знаменитого декрета о развитии предпринимательства

26 февраля исполняется ровно год действию декрета №7 «О развитии предпринимательства». Многие возлагали на него большие надежды и называли революционным. А Минэкономики даже прогнозировало, что после подписания декрета в малый и средний бизнес должны прийти до полумиллиона человек.

Напомним, международные эксперты, в том числе из МВФ, давно указывали властям, что с бизнесом в Беларуси пора что-то делать. Основными проблемами называли вмешательство госсектора в частный бизнес, большие налоги и излишний бюрократизм. Все это привело к тому, что немногие белорусы желают открывать свое дело в стране.

- Самая большая проблема нашего бизнеса заключалась в репрессивном характере администрирования экономики. Люди начали бояться заниматься бизнесом, деловая активность стала сворачиваться, - рассказал председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин.

Но лед тронулся, и декрет №7 вступил в силу. Многим действительно стало проще вести или открывать свой бизнес. Среди них кондитеры, маникюрщики и парикмахеры, автомеханики, перевозчики… (см. «КСТАТИ»). То есть большинство малого и среднего бизнеса.

Благодаря введению декрета бизнес на 18% реже стал обращаться в суд по сравнению с 2017 годом, сообщает пресс-служба Верховного суда Беларуси. Ликвидация бизнеса стала происходить намного быстрее, каждый шестой иск из всех был удовлетворен, а заявлений о банкротстве подали на 9% меньше.

Мы расспросили о декрете тех, кого он непосредственно затронул.

«После внеочередной проверки случился сердечный приступ»

На гомельском авторынке нашему вопросу удивляются, про декрет №7 здесь не все слышали. Долго вспоминают, что же изменилось за прошедший год.

- Конечно, любые изменения нашего законодательства - это уже счастье. Хуже ведь точно не будет, - смеется предприниматель Виктор, который продает здесь автомобильную оптику. - Не скажу, что что-то в нашей работе глобально поменялось за год. Разве что проверками перестали душить, и на том спасибо. Раньше могли прийти неожиданно и на целый день и закрыть павильон, чтобы пересчитать товар. И не дай бог, в ассортименте лишняя лампочка окажется! Но даже если нарушений не находили - мы ведь упускали покупателей за это время, а налог-то все равно нужно платить.

Обсуждение подхватывает Алевтина, которая торгует рядом автомобильными лампочками и прочей мелочью. Женщина рассказывает, что с радостью бы ушла из предпринимателей, но выбора у нее нет: на пенсию прожить сложно, а еще и за лежачей матерью уход нужен.

- Нервная это работа, конечно, и не стоит своего. Многие коллеги за это время распродали товар и ушли с рынка. Кто-то открыл другое дело, а кто-то ушел работать кассиром в магазин или вообще на завод, - вздыхает женщина. - У мужчины из соседнего роллета после внеочередной проверки случился сердечный приступ, врачи не откачали. Теперь вот его сын работает...

Молодая мама Ирина занимается маникюром на дому. Признается, что про изменения знает, но пока работает не официально.

- Я делаю маникюр и педикюр постоянным клиенткам около двух лет. Процедура регистрации ИП была сложной и долгой, да еще и налоги неподъемные: плати, даже если у тебя ни одного клиента не было! Сейчас правила упростили, но я все рано пока не собираюсь ставить кого-то в известность о своей деятельности. К тунеядцам я не отношусь - сижу в декретном отпуске, так что никакой мотивации заниматься этой тягомотиной нет. У меня выходит около 400 рублей дохода в месяц, а налога нужно отдать почти на 100 рублей. Жалко, лучше ребенку что-то куплю на эти деньги… Если решу после декрета зарабатывать этим всерьез - вот тогда зарегистрируюсь и буду исправно платить налоги.

КОМПЕТЕНТНО

Союз предпринимателей: «Суд заслуженно становится на сторону предпринимателя»

- Говорить о том, что декрет №7 исполнен, пока не приходится. По нему совершенствуется законодательство, мы конструктивно взаимодействуем с госорганами, - рассказал нам председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин. - Декрет затрагивает многие сферы деятельности и подразумевает изменение более сотни нормативных актов, не все из них еще приняты. Например, нужны изменения в законодательстве о лицензировании частных учреждений здравоохранения. Мы просили отменить завышенные требования к квалификации медперсонала еще в декабре 2017-го. Президент дал поручение правительству внести эти изменения, но их все еще не внесли.

Кроме того, декрет №7 не коснулся проблемы высокой налоговой нагрузки и подсчета налогов, которые не зависят от финансового результата. Об этом говорят большие суммы задолженностей предприятий друг перед другом.

Одно точно можно сказать: увеличилась деловая активность и появилась новая судебная практика. Главное достоинство декрета в том, что в нем прописано: взаимоотношения госорганов и предприятий должны основываться на принципах партнерства, а наказание должно быть соразмерно тяжести проступка. И суды начали это учитывать, что очень хорошо. На сегодняшний день мы имеем положительные примеры, когда суд заслуженно становится на сторону предпринимателя. Но мы знаем, что иногда под видом мониторинга контрольные органы проводили все те же проверки. По проведенному мониторингу нужно выдавать рекомендации, а по факту выдавались реальные предписания.

Юрист: «Вести бизнес стало безопаснее»

- С введением декрета в Беларуси стало безопаснее вести бизнес, - рассказывает юрист Александр Жук. - Суды отказались от повсеместного применения субсидиарной (дополнительной) ответственности учредителей и руководителя при банкротстве юрлица. Теперь такую ответственность можно применить, только если истец докажет, что банкротство произошло в результате умысла. А вот при банкротстве по неосторожности или из-за бездействия субсидиарная ответственность уже не грозит, и судебная практика это подтверждает. Второе важное изменение - это отказ от использования печати, который приблизил нас к мировой практике. Теперь достаточно лишь подписи на договоре. Третье - интернет-магазинам разрешили применять упрощенную систему налогообложения, и этим правом реально многие воспользовались.

ПОДРОБНОСТИ

Пятерка основных нововведений декрета

1. Открыть бизнес стало проще. Для многих стало необязательно спрашивать разрешения власти. Достаточно простого уведомления в исполком через службу «одно окно», портал электронных услуг или почту. Уже через день можно начинать вести бизнес!

2. Повышение и введение новых налогов и сборов (пошлин) запрещены до 2020 года.

3. Упростили чрезмерно строгие (а порой бессмысленные, устаревшие и вовсе невыполнимые) санитарные требования, требования по технике безопасности и пожарной безопасности. Например, теперь можно работать психологом и без специальной лицензии.

4. Бумажную волокиту пытаются свести к минимуму. Например, отменили обязательное для всех согласование наружной рекламы и режима работы (оставив это только для ночных магазинов и кафе).

5. Требования упростились, а вот ответственность руководителя повысилась. Если он не примет все меры для нормальной работы предприятия, что приведет к вредным последствиям, он получит за это штраф от 10 до 200 базовых величин.

КСТАТИ

Чем можно заниматься без оформления ИП?

- Продавать торты, хлеб, кулинарную продукцию на рынках или в других разрешенных местах;

- Сдавать квартиры, дачи, садовые домики на короткое время;

- Выполнять работы, оказывать услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, украшению машин, украшению зданий внутри, моделировать предметы оформления интерьера, текстильные изделия, мебель, одежду и обувь, бытовые изделия;

- Ремонтировать часы и обувь;

- Ремонтировать и восстанавливать, в том числе и перетягивать, домашнюю мебель из материалов заказчика;

- Собирать мебель;

- Настраивать музыкальные инструменты;

- Распиливать и колоть дрова, погружать и разгружать грузы;

- Производить одежду, головные уборы и обувь из материалов заказчика;

- Выполнять штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеиванию стен обоями, кладке печей и каминов;

- Разрабатывать сайты, устанавливать и настраивать компьютеры, восстанавливать компьютеры после сбоя, ремонтировать, обслуживать компьютеры и оборудование, обучать работе на компьютере;

- Оказывать парикмахерские и косметические услуги, делать маникюр и педикюр.