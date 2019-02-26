Художественный руководитель СХТ Владимир Ушаков: Другой Ланцелот мне не нужен!

Накануне юбилея мы решили спросить у его художественного руководителя Владимира Ушакова, почему в спектаклях СХТ играют селебритиз, получают ли они звездные гонорары и чем еще театр собирается радовать зрителя

- Владимир, существует теория, что театр не может окупаться в принципе - но вы же держитесь на плаву уже 15 лет…

- Мы не просто держимся на плаву - у нас репертуарная афиша, постоянно идут спектакли, 3 - 4 премьеры в год. При этом спонсора нет. Только один раз, в бытность министром культуры Павла Латушко, государство дало нам денег на спектакль. Налоги платим, как любая бизнес-структура.

Денис Дудинский и Владимир Ушаков во время репетиции. Фото: личный архив

- Мечтаете о здании для театра?

- Еще бы! Это наша главная проблема - не можем полноценно репетировать, приходится работать в камерных условиях. А играем на Малой сцене КЗ «Минск».

- Андрон Кончаловский говорил во время приезда в Минск, что если в кино и могут быть задействованы непрофессиональные актеры, то в театре - никогда.

- Это возможно, если рядом режиссер-педагог, который делится с непрофессиональными актерами секретами профессии. Ну и потом, к нам приходят играть неслучайные люди, они уже знают, что такое сцена.

- Как вы их выбираете?

- Не я - они сами предлагают. Кто-то признается, что нравится наш театр, а кто-то прямо говорит: «Я бы у вас сыграл». Недавно был разговор с Димой Войтюшкевичем, он сказал, что готов сыграть Гамлета. Посмотрим… С кем-то мы пытаемся работать - и не получается. А у других, наоборот, явно заметен прогресс. Я сразу предупреждаю, что это серьезная работа. У нас был спектакль «Два подкаблучника» с Егором Хрусталевым, Владимиром Максимковым и Ларисой Грибалевой. Через неделю репетиций Егор предложил: ну все, можно на сцену! А я сказал, что рано еще, и продолжал ежедневные репетиции в течение месяца. К сожалению, они всего один раз сыграли спектакль.

А вот идеальный, на мой взгляд, получился опыт с Денисом Дудинским, который играет у нас в «Драконе» Ланцелота. Он прогрессирует семимильными шагами, работает над ролью и избавляется от зажатости на сцене, которая поначалу ему мешала. Я смотрю на него сейчас и понимаю: другой Ланцелот мне и не нужен.

- Селебритиз в ваших спектаклях получают звездный гонорар?

- Конечно, нет! Мы договариваемся об этом еще «на берегу»: гонорары будут обычные, как у остальных артистов. Мы не делаем антрепризы под звезд. Надеюсь, наша театральная школа им тоже на пользу. Как, например, Алексею Хлестову, который у нас играл в «Сублимации любви». Леша сам говорил мне, что это отличный опыт. В штате СХТ сейчас четыре артиста, и они относятся к новичкам очень придирчиво - если не понравится, могут довести кого угодно. Так что еще нужно доказать своим талантом, что можешь влиться в наш коллектив.

Спектакль "Дракон". Фото: личный архив

- «Дракон» сейчас самый удачный ваш спектакль?

- За последнее время - да, идет с аншлагами. «Дракон» - первый коммерчески успешный спектакль, не связанный с легким жанром. Евгений Шварц - великий автор и до сих пор очень злободневный. Мы сделали спектакль дословно по пьесе, в отличие от того же фильма, сценарий для которого писали в соответствие с веянием времени Григорий Горин совместно с Марком Захаровым.

- Ваша дочь Настя также играет в театре и делает заметные успехи…

- Я очень радуюсь за нее. Когда в школе видел ее самые первые театральные опыты, думал: нет, ей это не нужно. Но Настя очень упорная девушка, сама решила выбрать этот путь - хотя поначалу собиралась в лингвистический. Она заканчивает третий курс в Университете культуры на театральном отделении, и я связываю ее прогресс с учебой.

- Что планируете ставить в ближайшее время?

- 25 сентября будем отмечать 15 лет СХТ. К этой дате приступаем к репетициям «Чайки» по совместной пьесе Бориса Акунина и Антона Павловича Чехова. Хотелось бы сделать высказывание о том, что важнее в творческой среде - театр или семья. Где правильный выбор? Кстати, в этом спектакле, возможно, будет играть телеведущая Катерина Раецкая, жена Дениса Дудинского.

- А вы сами какой выбор сделали - семья или театр?

- Я жертвую семьей, но хотел бы поменять позицию (смеется). Знаю многих хороших артисток, которые в итоге и театр потеряли, и семей не имеют. Наверное, я бы даже передал театр в чьи-то надежные руки, но пока не вижу замены.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Спектакль «Дракон» - 15 и 29 марта, 6 апреля 19.00, КЗ «Минск» (Малый зал). Билеты - 15 - 30 рублей. Т.(17) 327-18-10, (29) 677-36-39.