18 идей для подарка на 8 марта: от выступления Чулпан Хаматовой до концертов Лепса, Гагариной и Орейро

18. Денис Мацуев

6 апреля во Дворце Республики. Билеты от 70 до 250 рублей.

Денис Мацуев – признанный гений фортепиано. «Я предпочитаю называть рояль «она», хотя рояли мужского рода. Я к нему отношусь, как к живой девушке, иногда, как к зрелой женщине, и от этого контакта зависит конечный успех концерта», - говорит Денис Мацуев.

Фото: организаторы.

17. Постановка «На одном дыхании»

10 марта в Центральном Доме офицеров. Билеты от 30 до 120 рублей

Легкая, добрая, смешная и трогательная историю экс-возлюбленных. Сюжет: героям кажется, что изменить их отношения не сможет ничто, но прошли годы и случай вновь свел их вместе. Получится ли стать счастливыми? В ролях – Александр Дьяченко и Алена Ивченко.

Фото: организаторы.

16. Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы»

9 марта во Дворце спорта. Билеты от 35 до 90 рублей

25 лет на сцене! В Минске «снайперы» покажут новую программу «Первая четверть», это будут лучшие песни.

Диана Арбенина выступает уже 25 лет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

15. Чулпан Хаматова

25 марта в Центральном Доме офицеров. Билеты от 50 до 130 рублей

Российская актриса Чулпан Хаматова не попадает в скандальные светские хроники. Она много снимается, растит троих дочерей, ведет большую благотворительную работу. В Минск приедет с творческим вечером, это первый раз. Программа называется «Пунктиром». Чулпан расскажет о работе в кино и театре, о творческом пути и прочтет стихи Ахматовой, Цветаевой и Ахмадуллиной под аккомпанимент пианистки Полины Кондратковой.

Фото: Михаил Фролов

14. Спектакль «Вражда»

18 марта в КЗ «Минск». Билеты от 50 до 120 рублей

Спектакль «Вражда» Михаила Милькиса о жизни, непростых взаимоотношениях и творческой судьбе двух великих актрис золотого века Голливуда. Играют Елена Яковлева и Татьяна Лютаева. Яковлева рассказала, что они с Лютаевой пролоббировали эту пьесу, когда поняли, что в последнее время очень мало пишут для возрастных артисток – и спектакль удался!

Фото: организаторы.

13. Александр Серов

10 марта во Дворце Республики. Билеты от 35 до 110 рублей

Клип Серова на песню «Ты меня любишь», в котором снялась главная красавица СССР актриса Ирина Аллегрова, вышел почти тридцать лет назад. Красота, страсть, горящий рояль – сердце у всех женщин страны замирало от восторга! Серов уже, конечно, немолод, в последнее время стал завсегдатаем телешоу, где разбирается со своей личной жизнью, но публика помнит его хиты своей молодости – они и прозвучат на концерте в Минске.

Фото: организаторы.

12. Руслан Алехно

9 марта в КЗ «Минск». Билеты от 25 до 45 рублей

В Беларусь Руслан Алехно давно приезжает в основном на гастроли, как российская звезда. Там он победил в «Народном артисте» и в телепроекте «Один в один», а еще c отличием закончил магистратуру Московского института культуры – совершенствовал свой академический вокал. На концерте в Минске он представит праздничный весенний концерт «Для любимых женщин!».

Руслан Алехно давно приезжает в Беларусь, как зарубежная звезда.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

11. Спектакль «Мастер и Маргарита»

3 марта во Дворце Республики. Билеты от 30 до 150 рублей

Спектакль «Мастер и Маргарита» режиссера Сергея Алдонина новым не назовешь: он поставил его 20 лет назад. С тех пор с подмостков не сходил, все потому, что получился удачный сплав театра и шоу, разных эпох. Мизансцены меняются в бешенном ритме и создают эффект кинопоказа. На сцене – известные московские артисты Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Михаил Горский, Кирилл Соленов, Филипп Бледный.

Фото: организаторы.

10. Участники пятого сезона шоу «Танцы» на ТНТ

16 марта в КЗ «Минск». Билеты от 53 до 118 рублей

Этот сезон стал, пожалуй, самым интригующим в истории проекта и в том числе из-за состава наставников - Мигель, Татьяна Денисова и Егор Дружинин. Они помогали талантливым танцорам создавать яркие постановки и не бояться смелых образов. После финала сезона ребята отправились в большой тур с фееричными концертными номерами.

Фото: организаторы.

9. Елена Ваенга

8 апреля во Дворце Республики. Билеты от 44 до 199 рублей

Елена Ваенга считает, что искусство должно быть честным – это она продемонстрирует на минской сцене, где исполнит песни из восьми альбомов.

Фото: организаторы.

8. «Чистый голос»

5 марта в Общественно-культурном центре в Гомеле, 6 марта в ДК БелАЗ в Жодино, 9 марта в ДК им. Горького в Борисове, 10 марта в КЗ «Минск». Билеты от 15 до 30 рублей

Белорусская вокальная группа в представлении не нуждается: уже 26 лет пятеро талантливых мужчин-певцов радуют поклонников хорошей песни новыми композициями, исполняют мировые хиты и советские шлягеры. Они много и успешно гастролируют за рубежом, в Беларуси тоже ажиотаж: пришлось сделать три дополнительных концерта – все билеты были проданы!

Фото: организаторы.

7. Филипп Киркоров

6 апреля в «Минск-Арене». Билеты от 35 до 220 рублей

Шоу «Я + Я второе Я» - это продолжение шоу «Я», которое минчанам уже показывали. Пока артист и организаторы держат в секрете все нюансы будущего шоу, но «Цвет настроения синий» Киркоров будет точно.

Фото: организаторы.

6. Prime Orchestra

15 марта в КЗ «Минск». Билеты от 30 до 115 рублей

Украинский музыкальный кроссовер-проект Prime Orchestra представит симфоническое шоу «Мировые хиты». Они сыграют лучшие песни The Prodigy, Bon Jovi, Элтон Джон, Майкл Джексон, Depeche Mode в новых аранжировках и с крутыми спецэффектами.

Фото: организаторы.

5. Григорий Лепс

22 марта в «Минск-Арене». Билеты от 35 до 220 рублей

В 2018 году Лепс стал самым популярным и ожидаемым в новогоднюю ночь певцом России по результатам народного голосования в cообществе «Первого канала» в «Одноклассниках». Его песни и правда цепляют и застревают в памяти, без них сегодня сложно представить корпоратив или свадьбу. Они везде! Послушайте же их на большой площадке вживую.

Фото: организаторы.

4. Лявон Вольский

2 марта в Prime Hall. Билеты от 40 до 77 рублей

Известный белорусский музыкант Лявон Вольский представит свой новый концептуальный альбом «Гравітацыя». Посредством музыки он пытается рассказать обо всех основных стадиях человеческой жизни от рождения до смерти. Средства на запиcь и выпуск собирались через краудфандинг – деньги собирали всем миром. В концертной презентации альбома «Гравітацыя» прозвучат не только новые композиции, но и лучшие песни из сольных альбомов Лявона Вольского и разных групп с его участием.

Фото: организаторы.

3. Полина Гагарина

27 марта в «Минск-Арене». Билеты от 45 до 155 рублей

Полина Гагарина известна уже 15 лет – с того момента, как она победила в «Фабрике Звезд - 2» (прибавило популярности второе место в «Евровидении» и наставничество в «Голосе»). В Минске будет новое шоу: «Наша команда готовится по всем фронтам, – делится Полина, - мы работаем над современными диджитал-декорациями, блестящей хореографической постановкой, безупречным звуком, костюмами и, конечно же, новыми песнями».

Фото: Лариса Кудрявцева

2. Наталия Орейро

21 марта во Дворце Республики. Билеты от 40 до 180 рублей

Звезда сериалов «Дикий ангел» и «Богатые и знаменитые» Наталия Орейро нечасто приезжает в Беларусь (в отличие от России, где она была больше тридцати раз). Визиты в Беларусь можно пересчитать по пальцам: первый раз – в 2002-м, второй – в 2014, третий – в 2018-м на «Славянский базар» в Витебске». Весной, наконец, она вернется с сольным концертом.

Фото: организаторы.

1. Каzка

14 марта в Prime Hall. Билеты от 30 до 80 рублей

«Поплакала і стоп! Фіалка розцвіла, засяяв день таємними знаками. І мама молода, и закохана мала на кухні всі однаково плакали» - кто не слышал этой песни? KAZKA – молодая украинская группа, исполняет популярную музыку с элементами электрофолка. За два года они уже успели стать сенсацией, «прорывом года» и отказаться ехать на «Евровидение».