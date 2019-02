Белый Квадрат: Your Moment Is Now

Уже 17-19 апреля в Минске пройдет главный ежегодный бизнес-форум в сфере профессиональных бизнес-коммуникаций и креативного маркетинга - XI Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат», который в этом году соберет наиболее прогрессивных представителей индустрии из более 30 стран мира.

Сегодня креативный маркетинг становится ключевым фактором конкурентной борьбы в коммуникационных стратегиях брендов по всему миру. Инновационные и высокотехнологичные производства меняют быт и потребительский спрос с невероятной скоростью, требуя новых актуальных маркетинговых инструментов и решений. В насыщенной информационной среде все чаще побеждают эмоции и популизм, и порой даже профессионалам трудно отличить инновации и действительно работающие инструменты маркетинга от фейков, которыми перенасыщен интернет. В этом году «Белый Квадрат» представит программу, максимально актуализированную эффективными маркетинговыми практиками, работающими на рынках Европы и СНГ, пригласив в качестве хедлайнеров программы их разработчиков.

В течение трех дней - 17, 18 и 19 апреля - в программе фестиваля пройдет свыше 70 мастер-классов от персон, представляющих собой авангард мировой индустрии маркетинга и рекламы благодаря созданию неординарных и эффективных коммуникаций для крупнейших брендов, которые расскажут о возможностях развития бизнеса посредством творчества, а также о путях поиска креативных идей, успешно решающих бизнес-задачи брендов. Поэтому неудивительно, что более 70% аккредитованных участников фестиваля ежегодно - директора по маркетингу и маркетологи компаний из различных сфер деятельности.

Хедлайнерами XI «Белого Квадрата» станут:

Помимо знакомства с трендами отрасли во время деловой и образовательной программы, у аккредитованных участников фестиваля также будет возможность пообщаться с профессиональным сообществом из разных стран в неформальной обстановке - на «Белом Квадрате» пройдет три вечеринки, с напитками, угощениями, а главное - вдохновением и неповторимой атмосферой международной рекламной тусовки.

Подробная информация о фестивале «Белый Квадрат» предоставлена на официальном сайте adfest.by. До 28 февраля действуют самые выгодные условия аккредитации - 590 BYN + НДС. Регистрируйтесь прямо сейчас - Your Moment is Now!

По вопросам участия можно обращаться в Дирекцию фестиваля - АКМА - по эл.почте info@adfest.by ил по тел. +375 17 204 41 17, +375 17 204 41 17, +375 17 204 17 99, +375 29 397 41 71.