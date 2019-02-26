2019-02-26T15:28:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Белый Квадрат: Your Moment Is Now

Меньше двух месяцев осталось до главного события маркетологов и рекламистов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уже 17-19 апреля в Минске пройдет главный ежегодный бизнес-форум в сфере профессиональных бизнес-коммуникаций и креативного маркетинга - XI Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат», который в этом году соберет наиболее прогрессивных представителей индустрии из более 30 стран мира.

Сегодня креативный маркетинг становится ключевым фактором конкурентной борьбы в коммуникационных стратегиях брендов по всему миру. Инновационные и высокотехнологичные производства меняют быт и потребительский спрос с невероятной скоростью, требуя новых актуальных маркетинговых инструментов и решений. В насыщенной информационной среде все чаще побеждают эмоции и популизм, и порой даже профессионалам трудно отличить инновации и действительно работающие инструменты маркетинга от фейков, которыми перенасыщен интернет. В этом году «Белый Квадрат» представит программу, максимально актуализированную эффективными маркетинговыми практиками, работающими на рынках Европы и СНГ, пригласив в качестве хедлайнеров программы их разработчиков.

В течение трех дней - 17, 18 и 19 апреля - в программе фестиваля пройдет свыше 70 мастер-классов от персон, представляющих собой авангард мировой индустрии маркетинга и рекламы благодаря созданию неординарных и эффективных коммуникаций для крупнейших брендов, которые расскажут о возможностях развития бизнеса посредством творчества, а также о путях поиска креативных идей, успешно решающих бизнес-задачи брендов. Поэтому неудивительно, что более 70% аккредитованных участников фестиваля ежегодно - директора по маркетингу и маркетологи компаний из различных сфер деятельности.

Хедлайнерами XI «Белого Квадрата» станут:

Помимо знакомства с трендами отрасли во время деловой и образовательной программы, у аккредитованных участников фестиваля также будет возможность пообщаться с профессиональным сообществом из разных стран в неформальной обстановке - на «Белом Квадрате» пройдет три вечеринки, с напитками, угощениями, а главное - вдохновением и неповторимой атмосферой международной рекламной тусовки.

Подробная информация о фестивале «Белый Квадрат» предоставлена на официальном сайте adfest.by. До 28 февраля действуют самые выгодные условия аккредитации - 590 BYN + НДС. Регистрируйтесь прямо сейчас - Your Moment is Now!

По вопросам участия можно обращаться в Дирекцию фестиваля - АКМА - по эл.почте info@adfest.by ил по тел. +375 17 204 41 17, +375 17 204 41 17, +375 17 204 17 99, +375 29 397 41 71.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Крупные сети и мелкая розница: два игрока на одном поле
По инициативе нескольких бизнес-союзов МАРТ создал рабочую группу, которая должна проанализировать ситуацию на розничном рынке и предложить регулятору в случае необходимости внести в законодательство коррективы
«В 77 лет забыл о болезнях благодаря рисованию и тибетским практикам»
Актер-купаловец, заслуженный артист Беларуси Фома Воронецкий уже десять лет не выходит на сцену и не преподает. Из черной полосы в жизни 80-летний мастер сцены выбрался благодаря давнему увлечению рисованием [фото]
Новости 24
Умер известный режиссер и ведущий программы «Большой балет» Андрейс Жагарс
В Минске жена ударила мужа сковородкой по голове, он попал в больницу с тяжкими телесными повреждениями
Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 97 тысяч упаковок корма для животных
В Минске задержали двух парней с наркотиками на 40 тысяч долларов
Министерство обороны предлагает ввести льготы для отслуживших
Александр Лукашенко: «Если человек не может выполнять воинскую обязанность, ни в коем случае его не надо призывать в армию»
В Витебске вандалы написали непристойность на граффити с изображением Шагала
«Ударил участкового кулаком в лицо и сломал нос». Два пьяных жителя Столина устроили драку с милиционером
«Пили и курили на борту». Двух белорусов, летевших из Египта, задержали сразу после приземления самолета
В день рождения игры «Удача в придачу!» главный приз разыграет Евгений Крыжановский
Узнав, что жена хочет с ним разъехаться, мужчина поджег дом, который та хотела купить, и облил бензином свояченицу
Пенсионеру из Гродно грозит тюрьма за выброшенную из окна бутылку, которая упала на капот авто
Минздрав Беларуси безвозмездно получил от России партию вакцины против кори
Министр образования предложил ограничить пользование мобильными телефонами в школах
В Слониме по дороге в школу заблудилась 7-летняя девочка
Евросоюз продлил оружейное эмбарго против Беларуси
В 2018 году в Беларуси более 50 судей были наказаны за нарушения, одного приговорили к лишению свободы
В Березовском районе четверо рыбаков провалились под лед, выжил только один
Глава Верховного суда о процессе над Золотовой: «Присутствие дипломатов и репортеров мешает суду, оказывает на него давление»
День Воли не разрешили провести на стадионе «Динамо» из-за отсутствия газона
«Все белорусского производства, даже обои - гомельские»: первые фото из нового здания Верховного суда в Минске
Из-за трагедии в Столбцах Лукашенко объявил выговор министру образования
Беларусь оказала Сербии помощь 4 самолетами МиГ-29
В зоопарк Минска из Пензы привезли двух амурских тигриц