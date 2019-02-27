Украина отказалась от участия в "Евровидении" в этом году

В минувшие выходные Украина выбрала исполнительницу, которая должна представить эту страну на «Евровидении-2019» в Израиле. Maruv (это псевдоним Анны Корсун) в сумме получила самый высокий балл от зрителей и жюри. Но уже на следующий день стало известно, что Maruv заупрямилась и после 7 часов переговоров все же отказалась подписывать, по ее мнению, кабальный контракт с вещателем (надо заметить, стандартный, который существует уже минимум четыре года). Правда, в числе прочих требований (в частности, передать все права на песню Siren Gong) ей запретили ездить на гастроли в Россию.

- Отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков. Я музыкант, а не бита на политической арене, - эмоционально написала певица в соцсетях.

MARUV - Siren Song (Bang!) Финал Национального отбора на Евровидение-2019. Источник: Телеканал СТБ

Но самое интересное началось далее. На следующий день группа Freedom Jazz, занявшая второе место в отборе, также отклонила предложение ехать на «Евровидение».

Freedom-jazz - Cupidon. Финал Национального отбора на Евровидение-2019. Источник: Телеканал СТБ

- Наш «Купидон» (так называется песня Freedom Jazz. - Авт.) летит дальше, сейчас мы работаем над подписанием контракта с промоутером из Европы, - заявили они. - Вопрос с участием в «Евровидении» мы обсуждали с участниками коллектива. Это позиция всех. Мы заняли второе место в нацотборе, чему очень рады, но на «Евровидение» не поедем.

Группа Freedom Jazz, занявшая второе место в отборе.

Но и это еще не все - в среду группа Kazka (третье место в отборе) также отказалась ехать на «Евровидение-2019».

KAZKA - Apart. Финал Национального отбора на Евровидение-2019. Источник: Телеканал СТБ

- Мы хотим и почли бы за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой, - заявила группа Kazka. - Наша миссия - объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на «Евровидение».

Группа Kazka также отказалась ехать на «Евровидение-2019».

Kazka вместе с тем заявила, что они готовы представить Украину на «Евровидении» в 2020 году, если их выберут.

Очевидно, что украинские музыканты объединились и проявляют солидарность. Это как раз то, чего не хватило нашим исполнителям в прошлом году, когда представлять Беларусь на конкурсе выбрали украинского артиста Alekseevа.

В Украине скандал вокруг «Евровидения» подвинул в новостях даже тему предстоящих президентских выборов. Те, кто еще на прошлой неделе не знал об эпатажной певице Maruv, сегодня жарко спорят, можно ли выставлять Европе ее «голую попу». От этого скандала артисты пока только выигрывают - о такой раскрутке их песен, которая произошла на этой волне, они могли только мечтать.

В итоге в среду вечером стало известно, что Украина вообще не будет принимать участие в «Евровидении-2019». Это решение приняла Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ), которая владеет правами на трансляцию конкурса. Положение о конкурсе не запрещает назначить исполнителя по усмотрению вещателя. Однако НОТУ отказалась от такой возможности, "поскольку с уважением относится к выбору зрителей в национальном отборе".

Напомним, это уже второй отказ от участия в конкурсе за последнее время - в прошлый раз в 2015 году из-за нестабильной политической и экономической ситуации в стране.

А ЧТО У НАС?

Предварительная дата финала нацотбора в Беларуси - 7 марта. В этот день мы должны узнать имя лишь одного из десяти финалистов, который в итоге поедет на «Евровидение».

НА КОГО СТАВЯТ БУКМЕКЕРЫ?

Сейчас в их рейтингах лидирует Россия, от которой во второй раз едет певец Сергей Лазарев. Еще недавний фаворит букмекеров 19-летний парень Билал Хассани из Франции оказался уже на 8-м месте. Дело даже не в его божественном пении, а в том, что Билал позиционирует себя как девушка, хоть и был рожден парнем. Он открыто заявляет от своей нетрадиционной ориентации и призывает поддерживать трансгендеров. А таких артистов, как мы знаем, поклонники «Евровидения» очень любят.