«Думали о самом страшном». 8-летних девочек в Гродно искали всю ночь

В три часа дня сестры Дарина и Полина и их подруга Даша должны были вернуться домой из школы.

- Каждый день, когда девочки возвращаются, они отзваниваются мне с домашнего телефона. Конечно, когда звонка не поступило, я заволновалась. Решила подождать еще немного - мало ли где-то загулялись. Но такого никогда не было, чтобы они не появились дома так поздно, - говорит Инна, мама сестер-второклассниц. Она еще не может отойти от пережитого шока, плачет.

Мобильных телефонов у девочек с собой не было. Инна позвонила маме Даши, зная, что девочки часто проводят время вместе. Так выяснилось, что дети пропали втроем.

- Мама Даши сорвалась с работы, у меня рабочий день закончился только в 11 вечера. Когда поняли, что детей нигде нет, позвонили в милицию - было около 10 вечера.

Собеседница с благодарностью рассказывает, что в поисках участвовали не только милиционеры. К работе подключились горожане, которые увидели объявление с просьбой о помощи в соцсетях и мессенджерах. В район, где живут девочки, приехали 50 машин такси - водители обходили поле, лес и подъезды.

- В 23.00 поступила по рации от диспетчера информация, - говорит Александр, который работает таксистом. - Все водители Гродно договорились о поисках девочек. Полночи ходили по полям, в лесу искали.

Подъезды обыскивали со всей тщательностью:поднимались пешком с первого этажа на последний, осматривали все лестничные клетки и чердаки.

След девочек взяла служебная собака: дети побывали на болоте.

- Туда было не подступиться. Потом пошли к озеру, оно было покрыто тонкой корочкой льда. Ступаешь шаг - и проваливаешься по колено. Думали о самом страшном, - замолкает Инна. - Особенно когда нашли некоторые их вещи на этом озере - не представляете, что в тот момент в душе творилась. Оперативная группа хотела вызывать водолазов. Потом дети рассказали, что они дошли до середины этого озера. Видимо, их что-то берегло - это чудо какое-то, что с ними там ничего не случилось.

Девочек нашли в одном из подъездов всего в 500 метрах от дома.

- Я не знаю, что они там делали, вроде бы не спали, потому что были не сонные. Они перепугались - столько незнакомых людей, милиция, - продолжает женщина.

Позже девочки рассказали родителям, что гуляли по лесу, ходили на озеро, обошли много подъездов в своем микрорайоне. Чтобы ходить было легче, одна из девочек оставила свой рюкзак в лесу, другая - в подъезде. Когда стемнело, подружки решили переночевать в подъезде - не хотели возвращаться домой без вещей.

- Когда рассвело, мы пошли с дочками в этот лес искать рюкзак с учебниками. Нашли их на каком-то матрасе. Лес жуткий, там могло произойти что угодно. Хотя я их раньше предупреждала, что ходить туда ни в коем случае нельзя.

Почему дети так поступили, Инна не может для себя объяснить.

- Наверное, повлияло то, что они были втроем. Кто-то один был заводатором, остальные согласились. Конечно, я их не ругала - рада была, что живы. Они еще несколько дней в школу не пойдут, как и я на работу.