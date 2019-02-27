2019-02-27T16:45:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Отец умершего мальчика в Ганцевичах о результатах проверки СК: «Мы, родители, ничего не знаем!»

Следственный комитет нашел нарушения при закупке вакцины «Эупента»
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В прошлом году после вакцинации двухмесячному мальчику стало плохо. Он умер в районной больницеВ прошлом году после вакцинации двухмесячному мальчику стало плохо. Он умер в районной больницеФото: Виктор ДРАЧЕВ
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- Я по сегодняшний день с материалами проверки не ознакомлен, заключения экспертизы не видел. Мы, родители, ничего не знаем, - не скрывает эмоций Александр, отец умершего двухмесячного Кирилла. - Супруге позвонила подруга и рассказала о том, что прочитала в интернете…

Напомним, трагедия произошла в августе прошлого года: в больнице в Ганцевичах умер двухмесячный Кирилл. Родители принесли грудничка в ФАП в деревне Большие Круговичи на плановые прививки. Но после вакцинации малышу стало плохо, его увезли на «скорой» в районную больницу. Спасти ребенка не удалось.

И вот Следственный комитет сообщил, что проведение проверки по факту смерти двухмесячного ребенка окончено. Как установили следователи, до трагедии ребенок проходил плановые осмотры врачом. Какие-либо болезненные состояния, отклонения развития, а также аллергические реакции у него не проявлялись и выявлены не были.

- По сведениям, указанным в медицинских документах, и по результатам врачебного осмотра возможности предвидеть развитие аллергической реакции перед введением вакцин не имелось. Патологический процесс, приведший к критическому состоянию, развивался скоротечно и непредсказуемо, - сообщает Следственный комитет.

Специальной комиссией Минздрава установлен ряд нарушений. В частности, при соблюдении процедур вакцинации в части информирования родителей о возможных побочных эффектах после введения вакцины. Применены меры дисциплинарного взыскания.

При этом, как сообщает СК, «выявленные недостатки в причинной связи со смертью ребенка не состоят». Каких-либо нарушений, связанных с тактикой и техникой введения вакцин, также не установлено. Вакцины, которые вводились ребенку, были разрешены Минздравом к применению.

- Согласно заключению комиссионной комплексной судебной медицинской, фармакологической и химической экспертизы, причиной смерти ребенка явилась полиорганная недостаточность, обусловленная тяжелой анафилактической реакцией немедленного типа (анафилактическим шоком) на адекватно назначенные и правильно введенные вакцины «Имовакс Полио» и «Эупента».

Также изучили обстоятельства закупки препарата «Эупента». Обнаружены нарушения, но они не связаны с гибелью мальчика. Следователями изучена документация, подтверждающая качество вакцины.

Как отмечает СК, сейчас иммунизация вакциной «Эупента» в стране продолжается. Более того, с января по август 2018 года сделано около 100 тысяч прививок «Эупенты» и лишь в двух случаях зарегистрированы побочные реакции. Количество же подобных реакций после введения ранее используемой иной вакцины в среднем было в разы большим.

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