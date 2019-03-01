2019-03-01T10:52:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Завершился предпоследний тур фотоконкурса «Покажи свою Беларусь!»

«Комсомолка» и наш партнер сеть «Зеленая аптека» провели шестой тур большого фотоконкурса. В феврале вы делились кадрами, сделанными в Могилевской области. Впереди - Минск и финишная прямая нашего фотомарафона
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Конкурс «Покажи свою Беларусь!» стал за несколько месяцев по-настоящему народным проектом. Вместе с сетью «Зеленая аптека», которая подготовила шикарные призы для победителей, мы посвятили конкурс Году малой родины. В нем читатели газеты «Комсомольская правда» и сайта kp.by показывают любимые места нашей Беларуси. Тем более Год малой родины продолжен по всей стране, потому и наш конкурс вышел за календарные рамки 2018-го.

Друзья, у вас остался всего один шанс не упустить свою фотоудачу! У вас есть кадры, сделанные на фотоаппарат или на мобильный гаджет? Вы их до сих пор пересматриваете, загружаете в соцсети и делитесь с друзьями? Тогда отправляйте эти фото на конкурс «Комсомолки» и сети «Зеленая аптека»!

Из почти полутора сотен конкурсных фото, сделанных в Могилевской области, выбрано два, которые награждаются призами. По итогам интернет-голосования читателей сайта kp.by наибольшее число голосов набрала фотография Натальи Юрьевны Соколовской, на которой домик в Зеленой Роще.

По решению жюри конкурса награждается Алина Васильевна Судник – на ее снимке Виктор Федорович Липкин, возродивший старые ремесла, и внук конкурсантки, который на экофестивале учится ковать подкову.

Каждый из них получит в подарок корзину с товарами для красоты и здоровья от «Зеленой аптеки». С победителями в течение трех дней свяжутся представители сети «Зеленая аптека» и расскажут, как и где получить призы.

Также на страницах одного из первых мартовских номеров «Комсомолки» будут опубликованы кадры-победители. А еще три снимка в качестве поощрения от редакции. Это конкурсное фото Натальи Владимировны Новиковой - на нем Свято-Троицкая церковь в деревне Полыковичи и ее прихожане разных возрастов;

Елены Анатольевны Кондратьевой, которая сняла знаменитого могилевского льва в метель;

Светланы Сергеевны Стесько с набережной Днепра и красивым полетом чаек.

Приглашаем этих троих участников в редакцию - «Комсомолка» подарит им по изданию из своих книжных коллекций.

ВНИМАНИЕ! С 1 марта, пятницы, стартует седьмой и финальный тур фотоконкурса «Покажи свою Беларусь!», посвященный Минску. Фото на него принимаются до 22 марта. Делайте свежие кадры, перебирайте свои увесистые архивы, присылайте нам лучшие фотографии своих любимых мест столицы и выигрывайте призы от «Зеленой аптеки» - корзины с товарами для красоты и здоровья!

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