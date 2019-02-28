В Витебске мошенники собирают деньги на лечение малыша, который умер пять лет назад

Это фото наша читательница Альбина сделала 25 февраля в 16.54 около магазина «Доброном» на улице Баграмяна в Витебске. Молодая женщина стояла у входа в магазин с листовкой, на которой размещена информация о больном малыше. С фотографии смотрит светловолосый мальчик. По информации на листовке, ребенка зовут Костя Лопарев, ему год и девять месяцев, у него острый миелоидный лейкоз. На пересадку костного мозга, которая может спасти Костю, требуется 290 000 евро. Указан и адрес группы ВКонтакте, где якобы размещена полная информация о малыше. Правда, если вбить эту ссылку в браузер, она никуда не приведет.

Альбина просто загуглила информацию о Косте Лопареве и ужаснулась. На фото действительно Костя. Когда был сделан снимок, малышу и правда еще не было двух лет. И он на самом деле страдал острым лейкозом. И его мама в 2014 году просила неравнодушных людей о помощи - нужно было собрать деньги на дорогостоящие антибиотики. Врачи не смогли спасти Костю. Он умер в том же 2014-м.

После того как фото попало в сеть, Витебск всколыхнуло. Оказывается, девушка-«волонтер», собирающая деньги на лечение мертвого мальчика, успела отметиться в разных районах города. И не только в Витебске. Люди рассказывают:

- Она в «Евроопте» на улице 39-й Армии частенько стоит в тамбуре с плакатом.

- Стояла около магазина на Карла Маркса, ее сфотографировали, выложили в местный паблик, после этого перестала там появляться.

- А я ее в Минске видел, тоже просила денег. Хотел даже дать. А сейчас смотрю, пропала.

- Одна такая возле автовокзала собирала деньги, а потом домой уезжала на такси.

Светлана Семешко живет на проспекте Победы в Витебске. Около магазина «Веста», в котором почти ежедневно покупает продукты, тоже стояла «волонтер» с портретом Кости.

- Я спросила ее, откуда ребенок, как зовут его маму. Попросила показать документы, подтверждающие, что ребенку нужна помощь, дать телефон матери мальчика. Девушка сказала, что за документами ей нужно куда-то ехать, долго не могла назвать номер телефона, путалась в цифрах. Сказала, что маму мальчика зовут Марина, она живет в России. По российскому номеру телефона никто не ответил. По белорусскому номеру, по которому якобы мог ответить брат Марины, ответил молодой человек. Разговор с ним получился странным. Я эту девушку вывела из магазина, хотела отвести ее в милицию, но она от меня сбежала, - рассказывает Светлана. - Молодой человек мне перезвонил, и мы выяснили, что он не имеет понятия ни о каком сборе денег, девушка мне просто дала случайный номер телефона. Кстати, моя подруга тоже видела эту девушку возле магазина, несколько человек давали ей деньги.

Мама Кости действительно живет в России, в Красноярске. Но зовут ее не Марина, а Александра Владимировна. Эта информация есть на сайте advita.ru, на котором когда-то собирали деньги на лекарства для малыша. Теперь там страничка памяти Кости Лопарева. Именно оттуда мошенники взяли фото мальчика, которое используют в своих листовках.

Светлана Семешко не понаслышке знает о том, как должен проводиться сбор денег на лечение ребенка. У ее сына проблемы со здоровьем, и она много общается с родителями детей с особенностями развития.

- Никто из родителей больных деток не стоит возле магазинов с плакатами, не собирает наличные деньги на лечение! - говорит Светлана. - Есть определенный порядок. Да, в магазине можно разместить листовку с информацией и реквизитами, для этого нужно написать заявление, и сотрудники магазина сами ее повесят.

В «Доброноме», где «волонтерку» сфотографировала Альбина, девушку с плакатом помнят, но смутно.

- Да, иногда она стояла тут, в тамбуре, я замечал боковым зрением, - рассказывает кассир. - Тихо стояла, ни к кому не приставала.

- Один раз я попросила ее уйти, девушка не стала спорить и сразу ушла. После этого не помню, чтобы еще появлялась, - утверждает заведующая магазином Юлия Гречишникова.

- По данному факту милиция Первомайского района начала проверку, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

ВОПРОС ДНЯ

А вы кому деньги можете подать или перечислить?

Дмитрий КОХНО, телеведущий:

- В моей семье за это отвечает жена: она точно знает, кому и куда можно перечислять деньги. Медийные люди часто сталкиваются с мошенничеством, потому что нам пишут от одного до трех человек в день с вопросом о помощи. В этом плане лучше всего определиться с несколькими фондами, у которых хорошая репутация. И ты будешь уверен, что твои деньги точно пойдут на помощь людям!

Виктория АНТИПОВА, дизайнер:

- Я очень люблю тюленей, поэтому перечисляла деньги в организацию Фонд друзей балтийской нерпы. Ее основали супруги из Санкт-Петербурга, которые находят больных или раненых тюленей и нерп, забирают их, выхаживают и выпускают. А еще очень смешно и трогательно рассказывают о своих пациентах в соцсетях!

А вы кому деньги можете подать или перечислить?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Алена ГУЛЬКО, специалист по внешнеэкономической деятельности:

- Летом мы с коллегами ездили в командировку в США, и мне очень понравилось, как там организована благотворительность. На кассе в любом среднем и крупном магазине можно за доллар или два купить талончик на помощь какому-нибудь фонду - в помощь детям, инвалидам, ветеранам войны. Здорово, что это так доступно и просто! А в Беларуси я никогда никому не подаю, потому что читала где-то, что это не бездомные и несчастные люди, а банды, которые зарабатывают таким сидением на улице большие деньги.

Зинаида БОНДАРОВИЧ, преподаватель английского:

- Подавала нищим, женщинам с портретами детей, жертвовала церкви… Потом вдруг поняла, что больше всего в помощи нуждаются те, кто рядом, но не просят. Родители, которые с пенсии откладывают на холодильник, сестра, у которой трое детей, и она 10 лет не покупала себе нормальный крем, тетя, которая выбирает лекарства подешевле и ждет очереди на бесплатное УЗИ сердца, потому что в частном центре дорого… Помогаю им!

Ольга ИВАНОВА, пиарщица:

- Однажды около метро увидела плачущую беременную женщину. Одета была прилично, показала украинский паспорт - якобы беженка, рассказала, что из Донбасса, муж бросил, мама умерла от рака. Не знаю почему, но я ей поверила и дала 20 рублей. А на следующий день мне рассказали, что она просила денег уже у другой станции метро, допивая кофе из «Макдональдса». На следующий день мы даже пытались найти эту девушку по адресу, который она назвала - хотели помочь деньгами, найти бесплатное жилье, которое предоставляется беженцам. Оказалось, что она все выдумала. После этой истории могу бросить мелочь только музыкантам - они хотя бы не обманывают!

Антон БЫХОВЕЦ, предприниматель:

- Стараюсь давай деньги адресно. Например, недавно друг попал в беду: парализовало после инсульта. Поэтому периодически перечисляю деньги его жене на медикаменты и сиделку.

Надежда ЛЯШЕНКО, работник логистической компании:

- Когда просят бездомные, не ленюсь пойти в магазин и купить им продукты, какие они захотят.

Анна, читательница kp.by:

- Всегда даю мелочь уличным музыкантам: они же работают, не просто так денег просят. А если играют что-нибудь, что мне нравится, то даю больше. Как-то в отпуске за границей музыкант на улице играл одну из моих любимых песен, и я так обрадовалась, что оставила ему 2 евро.