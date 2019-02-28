Зарплата в минском «Динамо» снизилась на 4 млн долларов

Бюджеты клубов КХЛ - информация закрытая. Тем не менее российский сайт «Чемпионат» второй год подряд публикует зарплатные ведомости клубов КХЛ, уточняя: «Далеко не факт, что все потрачено до копейки, экономия по нынешним временам в порядке вещей, к примеру, чтобы хоккеисту получить бонус, нужно выполнить ряд прописанных в контракте условий».

Утверждается, что выделенный под зарплаты бюджет (контракты + бонусы) минского «Динамо» по сравнению с предыдущим сезоном значительно уменьшился. Сейчас он составляет около 7 млн долларов («Чемпионат» приводил сумму в российских рублях - 464 млн). Это на 4 млн долларов меньше, чем в прошлом сезоне.

Хоккейное «Динамо» на зарплаты тратит почти 13 миллионов долларов. Большая часть уходит легионерам

В рейтинге бюджетов под зарплаты минское «Динамо» заняло девятое место в Западной конференции, опередив рижское «Динамо», «Северсталь» и «Слован» из Братиславы. В таблице по итогам регулярного сезона «зубры» на «Западе» опередили лишь «Слован». Это к вопросу об эффективности управления. Руководство и тренерские кадры «Динамо» в последнее время меняются часто.

Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко покритиковал белорусского полпреда в КХЛ:

- Мы миллионы долларов растратили, и где они сейчас? «Беларуськалий» прекратил их финансировать и правильно сделал - будут банкротами. За что платить? Выиграли - все рассчитываем, отдаем. Проиграли - пятьсот долларов, - заявил президент.

Со значительным отрывом по финансовым возможностям под зарплаты лидируют СКА и ЦСКА: 33 и 32 млн долларов соответственно.

В целом в Западной конференции лишь у трех клубов (московское «Динамо», «Витязь», «Сочи») бюджеты не сократились по сравнению с прошлым сезоном.