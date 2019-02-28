2019-02-28T17:20:53+03:00
Спорт
КП Беларусь

Зарплата в минском «Динамо» снизилась на 4 млн долларов

По уровню заработка хоккеистов «зубры» занимают 9-е место среди 12 команд Западной конференции КХЛ
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Бюджет под зарплаты в минском "Динамо" тает как лед.Бюджет под зарплаты в минском "Динамо" тает как лед.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Бюджеты клубов КХЛ - информация закрытая. Тем не менее российский сайт «Чемпионат» второй год подряд публикует зарплатные ведомости клубов КХЛ, уточняя: «Далеко не факт, что все потрачено до копейки, экономия по нынешним временам в порядке вещей, к примеру, чтобы хоккеисту получить бонус, нужно выполнить ряд прописанных в контракте условий».

Утверждается, что выделенный под зарплаты бюджет (контракты + бонусы) минского «Динамо» по сравнению с предыдущим сезоном значительно уменьшился. Сейчас он составляет около 7 млн долларов («Чемпионат» приводил сумму в российских рублях - 464 млн). Это на 4 млн долларов меньше, чем в прошлом сезоне.

Хоккейное «Динамо» на зарплаты тратит почти 13 миллионов долларов. Большая часть уходит легионерам

В рейтинге бюджетов под зарплаты минское «Динамо» заняло девятое место в Западной конференции, опередив рижское «Динамо», «Северсталь» и «Слован» из Братиславы. В таблице по итогам регулярного сезона «зубры» на «Западе» опередили лишь «Слован». Это к вопросу об эффективности управления. Руководство и тренерские кадры «Динамо» в последнее время меняются часто.

Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко покритиковал белорусского полпреда в КХЛ:

- Мы миллионы долларов растратили, и где они сейчас? «Беларуськалий» прекратил их финансировать и правильно сделал - будут банкротами. За что платить? Выиграли - все рассчитываем, отдаем. Проиграли - пятьсот долларов, - заявил президент.

Со значительным отрывом по финансовым возможностям под зарплаты лидируют СКА и ЦСКА: 33 и 32 млн долларов соответственно.

В целом в Западной конференции лишь у трех клубов (московское «Динамо», «Витязь», «Сочи») бюджеты не сократились по сравнению с прошлым сезоном.

Еще больше материалов по теме: «Хоккейный клуб "Динамо"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
У минчанина украли деньги из квартиры, пока он пил в гостях у знакомой
В Витебске студентка ограбила продуктовый магазин
Через два месяца найдено тело пропавшего в Новый год Николая Бетени
В Минске появилась необычная остановка-ловушка
Драка контролера и «зайца» в Минске попала на видео
Топ-менеджера БМЗ приговорили за взятки к 7 годам заключения
1 марта МЧС разошлет белорусам sms
Минские школьницы сбежали из дома, чтобы уехать в Литву
Лукашенко о численности милиции: Может быть, где-то взять и подсократиться
15-летний школьник, упавший с 9-го этажа в Добруше, умер в больнице
Лукашенко: Алкашам места за рулем нет
Спасатели вытащили щенка, застрявшего в металлических прутьях вешалки
Фотофакт: в Минске МАЗ врезался в трамвай
Вор в законе Тамаз Новороссийский задержан в аэропорту Минска