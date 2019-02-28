Какие экономические изменения ждут нас с 1 марта?

Дифференцированные тарифы отменяются

С 1 марта за воду и техобслуживание мы начнем платить вне зависимости от того, сколько воды вы израсходовали и сколько человек зарегистрировано в квартире. А еще раньше, с 1 января, отменили и дифференцированные тарифы на коммуналку. Теперь система такая: если в квартире зарегистрирован хоть кто-нибудь, то за все нужно платить по субсидированным тарифам, а если нет, то по полным.

По идее, для тех, кто раньше не укладывался в льготные лимиты или, например, жил в большой квартире, коммуналка должна подешеветь. Но ненамного: разница, скорее всего, составит буквально несколько копеек.

Белорусы смогут открывать счета в банках за границей

Сделать это можно было и раньше, но только с разрешения Нацбанка. А теперь такое разрешение уже не требуется. Правда, речь идет только об обычных расчетных счетах. Если вы заходите открыть за границей депозит, разрешение Нацбанка все равно понадобится.

Кроме того, с 1 марта компании и банки больше не могут выпускать облигации в валюте - только в рублях. А валютные облигации останутся прерогативой государства. При этом, если компания зарегистрировала выпуск валютных облигаций до 22 декабря прошлого года, она может погашать их и выплачивать по ним доход в валюте, но поступать именно так не обязана.

Тунеядцы впервые оплатят полную коммуналку

Изначально планировалось, что уже с 1 января этого года тунеядцы начнут оплачивать горячую воду по полной стоимости (а с 1 октября - еще отопление и газ для газовых колонок). А значит, первые потяжелевшие жировки получат уже в феврале. Однако чиновники решили дать тунеядцам отсрочку и в февральских жировках только предупредили тех, кто оказался в базе. До конца месяца у таких людей было время на то, чтобы доказать, что на самом деле они работают или не считаются тунеядцами по другим причинам. Но если они этого не сделали, то в марте уже придется оплачивать горячую воду по полной стоимости, причем сразу за два месяца - январь и февраль.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Есть еще месяц на то, чтобы заполнить налоговую декларацию

Раньше подавать налоговые декларации нужно было до 1 марта, а платить подоходный налог - до 15 мая. Но с этого года сроки сдвинулись. Подать декларацию нужно до 31 марта, а заплатить налог - до 1 июня. Так что у тех, кто в прошлом году получил доход и должен заплатить налог, еще есть целый месяц на то, чтобы заполнить все документы.